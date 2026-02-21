Vía Crucis de Antorchas 2026 del Monte Calvario: horario, itinerario y novedades en Málaga

La Hermandad del Monte Calvario celebrará este sábado el Vía Crucis de Antorchas 2026, coincidiendo con el primer sábado de Cuaresma, como es tradicional, con el Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad como centro de un acto de profundo recogimiento que recorre la Vía Dolorosa del Calvario, desde el Santuario de la Victoria hasta la Ermita del Monte Calvario.

Itinerario completo

La salida será a las 21:00 horas desde la Basílica y Real Santuario de Santa María de la Victoria y se espera su llegada a la ermita a las 23:30 horas.El recorrido será el siguiente: Basílica de la Victoria (donde se rezarán las primeras estaciones), Plaza del Santuario, Plaza de Alfonso XII, Amargura, Glorieta Padre Manuel Gámez, Vía Dolorosa del Calvario y Ermita del Monte Calvario.

Este Vía Crucis tiene como particularidad que va iluminado durante su recorrido con antorchas, siendo uno de los cultos externos más significativos de la hermandad y se desarrolla como un ejercicio penitencial en el que, estación tras estación, se meditan los momentos de la Pasión y Muerte de Jesucristo, con lectura del Evangelio y reflexión.

La imagen del Santísimo Cristo Yacente de la Paz y la Unidad, obra de Antonio Eslava Rubio (1970) y restaurada por Juan Manuel Miñarro (2007), preside este acto. El Señor procesiona en andas con un conjunto de estética sobria y funeraria, en el que destaca la urna estrenada en 2020 (Orfebrería Montenegro), reforzando el carácter contemplativo del Vía Crucis.

Trono, exorno floral y participación

El conjunto procesional se compone de cajillo de madera tallada y esmaltada con apliques de orfebrería dorada, faroles y piezas devocionales que completan el catafalco. En el porte participarán 60 hombres y mujeres de trono.

El exorno floral se ha concebido con especies de marcado simbolismo cuaresmal: iris, rosas “sangre de toro”, espino y laurel.

Como novedad, el Vía Crucis de Antorchas 2026 contará con el acompañamiento de la Escolanía Pueri Cantores de Málaga, junto a la Capilla musical Caeli, interpretando música sacra para acentuar el ambiente de oración y recogimiento durante el recorrido.