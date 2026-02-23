Puerta Oscura renueva su cita cofrade con la imaginería del cordobés Luque Bonillo

En plena Cuaresma, un escaparate, a priori, inesperado vuelve a reclamar su sitio en el mapa cofrade, aunque se trata de un escenario clásico que lleva más de 30 años apostando por promover la escultura sacra: el bar Puerta Oscura, en la calle Molina Lario. Este domingo inauguró una nueva exposición de imaginería, una cita tan singular como consolidada tras 27 ediciones. Este año, con un regreso cargado de simbolismo: el del cordobés Manuel Luque Bonillo, “quien abrió el ciclo de exposiciones hace 27 años”, recuerda su promotor y gerente, Miguel Ángel Blanco.

Porque la historia de este ciclo —ininterrumpido desde su arranque— se escribe también con retornos. “Entonces era jovencísimo… y vuelve de segundas en plena madurez tanto personal como artística”, explica Blanco, que define al imaginero con una fórmula precisa, casi de ficha de taller: “Clásico de base, romántico de convicción, y su obra se distingue por la dulzura”.

Un regreso con carga histórica

La vuelta de Luque Bonillo no es solo un nombre en el cartel. Es un guiño a los orígenes de una iniciativa que, a estas alturas, forma parte del paisaje cultural de la Cuaresma malagueña, aunque nazca en un escenario poco habitual. “A alguien le puede chocar que en un lugar de hostelería y esparcimiento pueda haber una exposición”, admite Blanco. Pero ahí está precisamente la clave. Se les trata como obra de arte, no como imágenes devocionales, aunque puedan tener su unción religiosa… Y no están bendecidas.

Esa mirada —más estética que cultual— ha permitido que por Puerta Oscura hayan pasado en estos años 25 escultores, un muestrario que, en palabras del gerente, “da una buena idea de lo vital que es este mundo en Andalucía”. Y lo remacha con un listado de firmas que ya son marca de época: Juan Manuel Miñarro, Luis Álvarez Duarte... como artistas consagrados... Y Romero Zafra, Navarro Arteaga, Darío Fernández, Ruiz Montes, Fernando Aguado, Juan VegaÁngel Sarmiento, Antonio Bernal, Álvaro Abrines… cuando eran jóvenes promesas y ya son espléndidas realidades. “Todos andaluces. Solo hubo una excepción levantina, la de Ramón Cuenca", recuerda Miguel Ángel Blanco.

El imaginero cordobés Manuel Luque Bonillo, junto a su Ecce Homo en Puerta Oscura. / Eduardo Nieto

Una dolorosa ‘ex profeso’ para la muestra

Como norma de la casa, cada edición busca una pieza creada específicamente para el ciclo. “Siempre pedimos una obra hecha 'ex profeso' en la muestra”, subraya Blanco. En esta ocasión, el centro de gravedad lo ocupa “una dolorosa magnífica”, a la que se suma un Ecce Homo —“o coronado de espinas, con su caña”— y “unos bocetos en barro de unos ángeles mancebos”, que permiten asomarse al proceso, al primer latido de la idea antes de convertirse en madera o policromía.

El resultado, en conjunto, sirve además para presentar en Málaga a un autor “muy asentado” en buena parte del sur. “Sobre todo en Córdoba y Jaén, Granada, Almería… también para Huelva… incluso en Canarias y Castilla-La Mancha”, enumera. Y remata el dato que justifica la oportunidad: “En Málaga no ha hecho nada. Es buen momento que se le conozca mejor aquí”.

Horario y fechas: hasta finales de abril

La exposición permanecerá instalada hasta final de abril y puede visitarse en el propio horario del local: Todos los días a partir de las 17.00 horas. Una fórmula sin solemnidades impostadas: la imaginería convive con la charla, con el café o con la primera copa; y, aun así, termina imponiéndose el silencio breve de quien mira una obra de cerca.

La muestra fue presentada este domingo por Gonzalo Otalecu, director de la Fundación Málaga, en un acto sencillo que vuelve a confirmar la vocación del ciclo: tender puentes entre el taller y la calle, entre el creador y el público, sin necesidad de vitrinas de museo.

Un escaparate único para un oficio vivo

La razón de ser del proyecto, insiste Blanco, es casi militante: “Reconocer la labor tan importantísima que hacen los imagineros para mantener la escultura religiosa, que está tan viva casi como en el Siglo de Oro”. No lo plantea como nostalgia, sino como constatación: “Infinidad de talleres” y una cantera que, muchas veces, llega al bar siendo apenas una promesa. Pero el Puerta Oscura ofrece un escenario reconocido, un trampolín que muchos jóvenes imagineros quieren aprovechar, por eso muchos aspiran a exponer en el bar. “Ofrecen su obra, les hago un seguimiento a través del tiempo”. Y pone ejemplos de nombres que vio crecer “prácticamente críos”, como Juan Manuel Parra o Abrahán Ceada, además de experiencias con “colectivas de jóvenes creadores” y muestras individuales. “Hemos tenido a lo más granado”, resume.

Puerta Oscura presume —sin alardes— de continuidad. De ser, además, una apuesta pionera, única en España. Autónoma y privada. Sin patrocinios o subvenciones. Blanco lo dice sin rodeos: “Es la única experiencia continuada y seria de exhibición y promoción de la imaginería a nivel nacional”. Y este año, además, con un círculo que se cierra: vuelve el autor que inauguró el camino.