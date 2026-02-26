De pionera en 1968 a desbordada hoy: el Pleno de Málaga aprueba la ampliación de la casa hermandad de la Expiración

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el estudio de detalle que ordena la ampliación de la casa hermandad de la Expiración, un paso urbanístico clave para que la corporación pueda presentar el proyecto de obras con los parámetros ya fijados. La archicofradía gana un paso decisivo en los despachos tras cinco años de trámites, pero el recorrido real —el del proyecto, la obra y su encaje definitivo junto a San Pedro— seguirá midiéndose al milímetro: por el BIC, por la arqueología, por la escena urbana del Perchel y por un debate que también ha saltado del plano técnico al sentimental.

La votación en la sesión plenaria de este jueves se ha resuelto con 17 votos a favor del PP, 11 abstenciones (PSOE y Vox) y 2 votos en contra de Con Málaga, formación que cuestiona el resultado previsto por su impacto en el entorno y sostiene que existe rechazo interno entre parte de los propios cofrades.

Un enclave sensible: San Pedro, BIC, y arqueología bajo el suelo

Según ha informado el Consistorio, el ámbito afectado —un suelo urbano calificado como equipamiento privado en el PGOU— se ubica entre avenida de Andalucía, avenida de la Aurora, la plaza de Enrique Navarro y la calle Cristo de la Expiración, con una superficie total de 1.664 m².

No es una parcela cualquiera: el planeamiento reconoce que se trata de un espacio condicionado por el Bien de Interés Cultural (BIC) de la Iglesia de San Pedro (categoría de monumento). Además, el documento incluye incluso una pequeña franja bajo rasante de la finca colindante en la que se asienta el templo, lo que obliga a estudiar con lupa la convivencia entre la nueva edificación y el edificio histórico.

A todo ello se suma otra capa de complejidad: el área está sujeta a Protección Arqueológica Tipo 3, dentro del yacimiento del Casco Urbano de Málaga (Zona Arqueológica nº 15, Trinidad-Perchel, Arrabal de Attabanin), por lo que el futuro desarrollo deberá incorporar control arqueológico preventivo en los movimientos de tierra.

Proyecto de ampliación de la casa hermandad de la Expiración junto a San Pedro. / Expìración

Qué fija el estudio de detalle: alineaciones, volúmenes y techo de altura

El instrumento aprobado por el equipo de Gobierno municipal redefine las alineaciones previstas por el Plan General —consideradas “muy limitativas” para plantear el edificio resultante— y establece, además, la ordenación de volúmenes, la edificabilidad máxima y el diseño del espacio público sobre rasante.

En cuanto a la altura, la propuesta dibuja una ampliación de cinco plantas, en consonancia con los forjados del inmueble ya existente y, sobre todo, con la premisa de no sobrepasar la altura del edificio actual para reducir interferencias sobre la iglesia de San Pedro.

El Ayuntamiento también deja negro sobre blanco un aviso al promotor: por encima de la altura reguladora, solo se permiten casetones de acceso a cubierta dentro de los límites de superficie y altura del PGOU, además de elementos técnicos (instalaciones) integrados y ocultos para que no sean visibles desde la vía pública. Y cierra la puerta a soluciones habituales en cubiertas: quedan prohibidos elementos estructurales tipo pérgolas o similares; lo que se coloque deberá ser estrictamente decorativo.

Infografía del interior de la casa hermandad. / Expìración

El proyecto, de HCP, y el siguiente paso: cabildo de hermanos

La archicofradía de la Expiración, por su parte, subraya que la ampliación pretende actualizar y completar sus instalaciones con nuevos espacios destinados a la exposición del patrimonio, la atención social y el desarrollo de sus programas culturales y educativos.

El diseño, según ha trasladado la corporación, lo firma el estudio malagueño HCP (arquitectura e ingeniería), con dilatada experiencia en proyectos de arquitectura civil en la ciudad. La hermandad sitúa este visto bueno municipal como un hito tras cerca de cinco años de tramitación y con informes favorables en el ámbito competencial, incluyendo el visto bueno cultural necesario por la condición de BIC del entorno.

En clave interna, la corporación apunta a que el proceso debe continuar por los cauces de sus normas: la iniciativa se elevará a cabildo general de hermanos, donde se explicarán los aspectos técnicos y económicos, antes de trasladarse a la autoridad eclesiástica.

Desde la hermandad se insiste en que el movimiento permitirá dar una salida definitiva al solar anexo de su propiedad junto al inmueble actual. Y enmarca la operación en una transformación más amplia del entorno inmediato, con actuaciones previstas en el área —como la reconversión del antiguo edificio de Correos a uso hotelero— y la mejora de la Plaza de Enrique Navarro, dentro del perímetro que rodea a San Pedro.

Solar para ampliar la casa hermandad de la Expiración. / LA OPINIÓN

Una casa que se ha quedado pequeña

La casa hermandad de la Expiración, inaugurada en 1968, fue la primera que se construyó en la Málaga cofrade con un concepto integral: museo para custodiar el patrimonio, espacio para la vida social de los hermanos y una vertiente educativa que llegó a plantear dos escuelas (una de niños y otra de niñas), un proyecto pedagógico que se diluyó con las reformas durante la Transición.

Hoy, la archicofradía sostiene que el crecimiento de la corporación —más hermanos, más actividad, más obra social y mayor necesidad de exposición patrimonial— ha dejado la sede pequeña. Por eso la ampliación se orienta al solar trasero, propiedad de la hermandad, con la idea de ganar espacio y adaptar las instalaciones a los nuevos tiempos con un edificio acorde a las necesidades actuales.