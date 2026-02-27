‘Entre la brisa y el llanto’ pone rostro al dolor cofrade del 31

La Agrupación de Cofradías de Málaga vuelve a mirar a su propia historia con una propuesta que no busca el adorno, sino la verdad: 'Entre la brisa y el llanto', exposición del escultor malagueño José Cano, se puede visitar del 26 de febrero al 27 de marzo en la sala de exposiciones temporales de la sede agrupacionista, en Muro de San Julián, 2, con entrada libre y gratuita, dentro del ciclo Cultura en San Julián.

La muestra llega en plena Cuaresma, cuando la ciudad afina el pulso de la Semana Santa, para colocar en el centro una pregunta incómoda: qué queda del golpe que partió en dos la memoria cofrade.

Bajo el lema 'Mayo del 31, 95 años después', Cano convierte el recuerdo en materia. Su trabajo toma como punto de partida aquel episodio tan luctuoso que dejó una huella irreversible en la Semana Santa de Málaga y lo traslada a un lenguaje de estatuaria contemporánea: formas tensas, silencios largos y una atmósfera que no permite la distancia cómoda.

No es una exposición para pasar de puntillas. Es, más bien, una invitación a detenerse y sostener la mirada.

Una inmersión simbólica: del incienso al frío

El recorrido propone una especie de descenso emocional: una morgue figurada donde el espectador “reconoce” ausencias, pérdidas y nombres que, aunque no estén escritos, pesan. Entre el murmullo cofrade y el recogimiento de estos días, la obra activa un diálogo directo con el visitante: memoria, duelo, identidad y esa forma tan malagueña de entender la fe también como historia compartida.

La exposición se puede visitar hasta el 27 de marzo. / Eduardo Nieto

Con apenas 20 años, José Cano (Málaga, 2004) firma una propuesta que destaca por su madurez conceptual y una ejecución que no se queda en el impacto fácil. Hay intención, hay discurso y hay oficio. En un tiempo en el que todo corre, el escultor obliga a frenar.

Horarios de visita y entrada gratuita

La exposición podrá visitarse, con entrada libre, en estos horarios:

Lunes a viernes: de 17.30 a 20.30 horas.

de Sábados: de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas ( incluido este sábado, 28 de febrero )

de y de ( ) Viernes de Dolores: horario especial de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas

Desde la Agrupación se invita a cofrades, malagueños y visitantes a acercarse a esta propuesta cultural que, en tiempo de Cuaresma, ofrece una oportunidad para la contemplación, la memoria y la reflexión a través del arte.