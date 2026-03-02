El Papa León XIV recibe a una comitiva de Alhaurín por el 20 aniversario de la banda de los Moraos

Una comitiva oficial de Alhaurín de la Torre ha sido recibida en audiencia por el Papa León XIV en el Vaticano, con motivo del XX aniversario de la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús, la banda vinculada a la Real Hermandad de los Moraos.

En el viaje, calificado de "histórico" por el alcalde, participaron alrededor de 160 personas, entre músicos, miembros de la hermandad y representantes institucionales.

El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova subrayó el "inmenso honor" que supone la recepción pontificia y describió el encuentro como un momento "profundamente emotivo", destinado —dijo— a permanecer "en la memoria colectiva" del pueblo.

Junto al regidor estuvieron el hermano mayor de los Moraos y director de la banda, José Antonio Bernal, además de los concejales José Manuel de Molina (Patrimonio Histórico) e Iraya Villalba (Juventud), y otros miembros de la hermandad.

El papa saludó uno por uno a todo los miembros de la comitiva alhaurina. / L.O.

Saludo personal del Pontífice

Durante la audiencia, el Papa impartió su bendición a los presentes y, según el relato municipal, saludó personalmente a los peregrinos, uno por uno, en un gesto de cercanía que marcó el acto.

Uno de los momentos más simbólicos fue la bendición de la nueva corbata del guion de la banda, bordada con el escudo papal, que el Santo Padre colocó en el banderín que encabeza a la agrupación en sus actuaciones.

Hermanamiento con Nueva Iberia

En nombre del municipio, Villanova entregó al Papa un cuadro conmemorativo del hermanamiento entre Alhaurín de la Torre y Nueva Iberia (Luisiana, Estados Unidos), en alusión a los vínculos históricos que unen a ambas comunidades desde la fundación de la ciudad norteamericana en el siglo XVIII.

El Pontífice trasladó al alcalde un mensaje de paz y su bendición para el pueblo alhaurino, según la información difundida por el Ayuntamiento.

La Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús ofreció un concierto en la Basílica de Santa María in Traspontina, / L.O.

Misa en San Pedro y concierto en Santa María in Traspontina

Antes de la recepción, la expedición visitó el Vaticano y participó en una misa en la Basílica de San Pedro. Ya por la tarde, la Agrupación Musical Nuestro Padre Jesús ofreció un concierto en la Basílica de Santa María in Traspontina, en la Via della Conciliazione, uno de los actos centrales del viaje.

En esta cita participó el ministro consejero de la Embajada de España ante la Santa Sede, Eduardo López Busquets, en representación de la embajadora.

Aunque la visita se concibió como un desplazamiento institucional, el Ayuntamiento señala que el coste del viaje y la estancia fue asumido en su mayor parte por los propios asistentes, entidades privadas colaboradoras y fondos recaudados por la hermandad en actividades organizadas durante los últimos años. La expedición aprovechó también para realizar visitas culturales a enclaves patrimoniales de la capital italiana.