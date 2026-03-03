La Virgen del Valle se echa a la calle por primera vez en La Paz este sábado

El barrio de La Paz está a punto de escribir una línea nueva en el calendario cofrade de Málaga. Este sábado, 7 de marzo, en vísperas de la Semana Santa, la Virgen del Valle cruzará por primera vez el dintel de su parroquia para encontrarse con su gente: un estreno que no es solo recorrido, sino declaración de identidad… y de futuro. La primera salida procesional de esta imagen se plantea como un hito para este grupo parroquial, nacido como proyecto de fe y comunidad y ya consolidado en la parroquia de La Natividad del Señor. Su primera salida quiere ser el inicio de una tradición que quiere echar raíces en la calle sin perder el pulso del templo.

La procesión tiene prevista la salida a las 18.30 horas desde el templo y el encierro en torno a las 22.30 horas. El cortejo se concibe con sobriedad y solemnidad, buscando ese equilibrio tan malagueño entre el respeto y la belleza, según ha informado el grupo.

La Virgen recorre el corazón de La Paz

El recorrido oficial previsto para el 7 de marzo arranca con el pasacalles por calle Juan Sebastián Bach y, ya en salida, tomará calle Manuel de Falla, Realenga de San Luis, Montaña Blanca, Princesa Polixena, Niño Jesús de Praga, Doña María Manrique, Haydn, Schubert, regreso por Juan Sebastián Bach, salida a avenida de Velázquez y continuidad por Brahms, Ravel, Wagner, Stravinsky, Brahms (segundo tramo), Plaza Mozart, calle Beethoven, calle Joaquín Rodrigo, vuelta por Manuel de Falla y entrada en el templo.

Un trazado pensado para que la Virgen “camine con su pueblo”, atravesando calles que son memoria cotidiana del barrio.

Antes de la salida, la jornada se abrirá con Solemne Eucaristía y Estación de Penitencia a las 17.00 horas, en la propia parroquia, presidida por el director espiritual, Ángel Antonio Chacón López.

El acompañamiento musical correrá a cargo de la Banda de Música Cruz del Humilladero, llamada a sostener el paso con un repertorio de marchas procesionales de corte clásico y mariano. En el dossier se subraya la música no como adorno, sino como "vehículo espiritual" que acompaña y remarca cada momento del recorrido.

La imagen: obra del veleño Israel Cornejo

La titular, la Virgen del Valle, es obra del imaginero veleño Israel Cornejo Sánchez, uno de los nombres con mayor presencia en el panorama cofrade contemporáneo. El grupo pone el acento en una estética de dolor sereno y devoción contenida: mirada baja, gesto orante, tres lágrimas y una expresión que huye del dramatismo fácil para abrazar lo interior.

La imagen fue presentada y bendecida el 11 de noviembre de 2023 en su sede canónica, en una celebración solemne. Como detalle simbólico, el propio Cornejo figura como padrino de la bendición, junto a la hermandad de la Soledad de San Pablo, que actuó como madrina.

Una devoción que mira al futuro

Más allá del estreno, el Grupo Parroquial proyecta crecimiento: formación, acción social y caritativa y mayor implicación de jóvenes, familias y vecinos. La idea que sobrevuela el dossier es clara: esta primera salida no se vende como meta, sino como punto de partida.