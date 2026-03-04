La Cena continúa bordando al Colegio Apostólico: el Jueves Santo estrenará túnica Santiago el Mayor

La hermandad de la Sagrada Cena no deja de bordar su historia. Este Jueves Santo, el apóstol Santiago el Mayor estrenará una nueva túnica, una obra bordada en oro sobre terciopelo marrón, que simboliza el perpetuo compromiso de la cofradía con la tradición y la devoción. Con el bordado de esta prenda, la corporación sigue afianzando su legado y su respeto por el Colegio Apostólico. Una obra encargada al diseñador Antonio Rodríguez, hermano de la cofradía, quien ha volcado su pasión y saber hacer en un diseño que no dejará indiferente a nadie.

La túnica ha sido realizada por el taller de bordado de la hermandad bajo la dirección de la profesora Rosario Jurado, quien se ha encargado de coordinar la ejecución de cada detalle con gran esmero.

El diseño de la nueva túnica, que evoca el hábito peregrino de Santiago el Mayor, resalta por su cruz roja de seda, que emerge con fuerza sobre una malla dispuesta sobre una concha, uno de los símbolos más característicos del apóstol. A su alrededor, motivos florales y vegetales cuidadosamente bordados, junto con las calabazas, símbolo de su peregrinaje, completan una pieza de una belleza impresionante. La esclavina, decorada con motivos vegetales tornasolados y flecos, otorga un aire de majestuosidad que acompaña perfectamente la figura del apóstol.

Exposición de la túnica

El Jueves Santo de 2026, Santiago el Mayor lucirá esta obra, que podrá ser admirada por los cofrades malagueños en el escaparate de la tienda Ribes & Casals, en la Calle Sebastián Souvirón, 20, gracias a la generosa cesión del espacio para la exposición. Será una oportunidad única para acercarse a una pieza que, sin duda, se convertirá en un referente dentro del patrimonio de la cofradía.

Este estreno se suma a otros clave en la historia reciente de la Sagrada Cena y que ha servido para enriquecer la puesta en escena del cenáculo. En los últimos años, han sido varias las túnicas estrenadas por las figuras clave del Colegio Apostólico: San Pedro, San Juan... en 2019, Santiago el Menor estrenó una pieza diseñada por Álvaro Fernández García-Gordillo (es la obra que reproduce el autorretrato de Luis Álvarez Duarte) mientras que este pasado 2025, la imagen de Judas Iscariote, ubicada en el extremo del Cenáculo malagueño, estrenaba también una nueva túnica confeccionada por el taller de Rosario Jurado y diseñada por Juanjo Galiano. En esta pieza, los cardos y las espinas bordados en hilo de plata sobre terciopelo ocre evocaban el sufrimiento y la traición, un diseño arriesgado que reflejaba la complejidad de la figura del traidor.