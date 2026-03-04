El Tarajal alza el telón: primer cortejo de nazarenos en la calle con el Cautivo de las Misericordias

La periferia marca el pulso. La Cuaresma se vive en las calles del Tarajal con la salida de los primeros nazarenos. Este sábado 7 de marzo, a las 18.00 horas, la puerta de la parroquia de la Visitación de María se abrirá para que la cruz guía se plante en el dintel como primer testimonio penitencial en las vísperas de la Semana Santa en Málaga. El grupo parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes se centra en el Cautivo para esta cita cuaresmal, dejando a la imagen mariana para su protagonismo en septiembre. Esta salida, que ya es una referencia en el calendario cofrade, marca el inicio de las celebraciones en la ciudad.

El protagonista de esta jornada es el Cautivo de las Misericordias, imagen del escultor Juan Manuel Montaño (2015). La talla, que representa el traslado de Cristo a casa de Anás, es un símbolo de tensión contenida y silencio pesado, cargada de la solemnidad propia de los días previos a la Pasión.

El barrio como templo

La procesión recorrerá las calles Guadalquivirejo, Chaparral, Salino, Tarajal, Aljaima, Nemoroso y Nereida, para regresar a la Visitación de María hacia las 21.00 horas. A lo largo del recorrido, el propio grupo destaca varios puntos de interés como:

Salida desde la parroquia de la Visitación de María.

Calle Guadalquivirejo : Estrechez y cercanía de aceras.

: Estrechez y cercanía de aceras. Calle Nemoroso : Un recogimiento que impregna el barrio.

: Un recogimiento que impregna el barrio. Entrada en el templo, ya con la luz de la tarde perdida.

Calles humildes y balcones cercanos. La pasión de la Semana Santa no entiende de códigos postales. En la periferia, la devoción se vive de manera distinta, más cercana, más auténtica.

Sones de Almuñécar

El acompañamiento musical estará a cargo, un año más, de la Agrupación Musical Nuestra Señora de las Angustias, de Almuñécar, que arropará el paso del trono durante casi tres horas, con marchas de corte clásico que acompañan al Cautivo en su avance sereno y acompasado.

Los primeros nazarenos de 2026 visten una túnica blanca, capirote burdeos, estola al cuello y cirio en mano.

El Tarajal se erige como la primera llamada, aunque este año compartirá jornada procesional con la Virgen del Valle, por la barriada de La Paz. La que despierta a la ciudad, recordándole que la Semana Santa ya está al alcance de los pasos, nazareno a nazareno, desde una parroquia de Campanillas.