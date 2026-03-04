Tres monedas, tres peticiones y una devoción ancestral: Málaga se vuelca con el Cristo de Medinaceli

La veneración al Cristo de Medinaceli no es solo un rito religioso, sino también un acto de identidad colectiva en Málaga. Padres y abuelos transmiten esta práctica a hijos y nietos, consolidándola como una cita ineludible del calendario espiritual y cultural de la ciudad. Cada primer viernes de marzo está marcado en rojo en el calendario devocional de la ciudad. La piedad popular se desborda en la calle Granada. La parroquia de Santiago Apóstol vuelve a convertirse en escenario de una de las expresiones de fe más profundas y auténticas. Y sencilla. Desde primera hora de la mañana y a lo largo de toda la jornada, miles de devotos acudirán a venerar al Señor Cautivo y Rescatado, que volverá a estar expuesta al culto de manera ininterrumpida, como es tradición.

Los fieles aguardarán pacientemente en largas colas, como es tradición, para acercarse a la imagen y cumplir con esta cita anual de fe y devoción, que pervive ininterrumpidamente desde hace siglos en la vida religiosa malagueña.

Devoción ininterrumpida durante todo el día

La iglesia de Santiago abrirá sus puertas desde primera hora de la mañana hasta la noche para acoger a los creyentes: el horario será de 8.00 a 22.30 horas. Durante todo el día, se celebrarán varias Eucaristías a las siguientes horas:

10:00 horas

12:00 horas

19:30 horas

21:00 horas

La tradición de las tres monedas

Una de las prácticas más características de esta jornada es el depósito de tres monedas del mismo valor ante la imagen del Cristo. Cientos de fieles llevan estas monedas, generalmente acompañadas de pequeños claveles o notas con sus peticiones, como símbolo de tres gracias o intenciones que desean alcanzar.

La devoción al Cristo de Medinaceli tiene su origen en el siglo XVII, cuando una imagen de Jesús preso fue capturada por los musulmanes en una de las colonias españolas del norte de África. Para su liberación, se exigió un rescate, que debía ser pagado con monedas de igual peso a la figura. Así nació la costumbre de ofrecer tres monedas de igual valor ante la imagen, acompañadas de una petición por cada una de ellas.

De este hecho histórico surgieron varias leyendas, como la que cuenta que los monjes trinitarios, encargados de abonar el rescate, pagaron tres monedas que equilibraron la balanza donde se encontraba la imagen, permitiendo recibir su peso en oro como pago por su liberación. Esta historia, difundida como una narración milagrosa en el siglo XVIII, contribuyó a la popularización de la tradición.

Además, la costumbre establece que, al depositar las tres monedas, se deben formular tres peticiones, acompañadas de tres oraciones del Padrenuestro. Según la tradición, al menos una de esas peticiones será concedida. Año tras año, miles de fieles acuden a la iglesia de Santiago el primer viernes de marzo para rendir homenaje al Cristo de Medinaceli y confiar sus esperanzas a esta venerada imagen.

Hoy día, el gesto de entregar estas tres monedas refleja la confianza y esperanza de quienes se acercan: muchos confían en que, de las tres peticiones realizadas, al menos una será concedida.

Cultos previos

Este año, debido a motivos de agenda parroquial, se ha tenido que adelantar una semana el triduo en honor al Señor Cautivo y Rescatado. Siempre es el viernes, sábado y domingo previo al primer viernes de marzo, pero este 2026 se ha celebrado los días 20, 21 y 22 de febrero. El primer día, tras la eucaristía, se celebró un vía crucis claustral con la imagen del Medinaceli.