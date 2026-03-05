Cuaresma de Málaga en la calle: Lágrimas del Carmen recorre Huelin este domingo

Las salidas procesionales de vísperas vuelven a marcar el pulso de la Cuaresma en Málaga. Este domingo, Lágrimas del Carmen subraya su hueco propio por las calles de Huelin desde su sede canónica, la iglesia del Santo Ángel de la Guarda. En este templo recibe culto esta imagen de Israel Cornejo desde la procesión del año 2023, cuando la Virgen salió por última vez desde la parroquia de San Patricio y se encerró en su nueva sede.

El cortejo nazareno con hábitos con aires carmelitanos se pondrá en marcha este 8 de marzo a las 17.00 horas. La Banda Municipal de Rincón de la Victoria volverá a poner su sonido detrás del trono.

Itinerario y horario

El recorrido está pensado para cruzar de punta a punta el entorno de Huelin, con un trazado amplio y con regreso al templo tras varias horas de penitencia: Santo Ángel, Ayala, Góngora, Ferrán Núñez, avenida Ingeniero José María Garnica, Donoso Cortés, regreso por Góngora y Ferrán Núñez, Ferrocarril del Puerto, Ayala, de nuevo Ferrocarril del Puerto, Ferrán Núñez, Orfila, Parque de Huelin, plaza Moreno Villa, Muñoz Degrain, Capulino Jáuregui, Amadeo Vives, Maestro Alonso, Maestro Chapí, Cómico Riquelme y vuelta por Ayala. El encierro tendrá lugar en torno a las 22.00 horas.

Lágrimas del Carmen se ha consolidado en el calendario cuaresmal malagueño y sirve de termómetro en este primer fin de semana procesional, completando las salidas del sábado de la Virgen del Valle, que se echará a las calles de la barriada de la Paz desde su sede de la calle Goya por primera vez en su historia; y el Cautivo de las Misericordias, por el Tarajal.