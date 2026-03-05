Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuaresma

Vía Crucis oficial de Málaga 2026 con el Señor de los Pasos: horario, salida y citación en San Lázaro

El Señor de los Pasos, de la cofradía del Rocío, protagoniza el Vía Crucis oficial de la ciudad este viernes 6 de marzo, desde la parroquia de San Lázaro hasta la ermita del Monte Calvario

El Nazareno de los Pasos vuelve a presidir el vía crucis oficial de Málaga

Ver galería

El Nazareno de los Pasos vuelve a presidir el vía crucis oficial de Málaga /

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

Málaga celebra el Vía Crucis oficial de la ciudad de Málaga 2026 este viernes 6 de marzo, III Viernes de Cuaresma, que estará presidido por el Señor de los Pasos en el Monte Calvario, de la cofradía del Rocío, como viene siendo tradicional desde que el Ayuntamiento de Málaga aprobara la concesión del título "oficial" en 1939.

El rezo de las catorce estaciones comenzará a las 19.00 horas y discurrirá desde la cruz de piedra que hay en la parroquia de San Lázaro, y que marca la primera estación, hasta la Ermita del Monte Calvario, en un cortejo acompañado por música.

El acompañamiento musical de este vía crucis corresponde a la capilla musical de la Banda de Música Virgen del Rocío, así como el ensemble vocal “Graduale”.

Cartel anunciador del Vía Crucis Oficial de Málaga 2026.

Cartel anunciador del Vía Crucis Oficial de Málaga 2026. / L. O.

Citación de participantes: hora, acceso y organización del cortejo

Los hermanos y devotos inscritos para participar en el vía crucis tendrán que llegar a las 18.15 horas a la parroquia de San Lázaro, accediendo al templo por la puerta lateral, situada entre la tienda de recuerdos de la Hermandad y la puerta de la iglesia.

En el interior del templo se ordenará el cortejo que acompañe a las andas con el Señor de los Pasos en el Monte Calvario.

