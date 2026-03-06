La Agrupación de Cofradías premia la creatividad infantil con los mejores dibujos sobre la Pasión

La Semana Santa de Málaga sigue tejiendo el futuro con el arte de su juventud. La Agrupación de Cofradías ha cerrado con éxito la edición 2026 del Concurso Infantil de Dibujo, un certamen que año tras año se consolida como una de las principales apuestas de la Comisión de Juventud para acercar la tradición cofrade a las nuevas generaciones. Un acto que se celebró este jueves en un ambiente de emoción y orgullo por los jóvenes artistas malagueños, quienes con sus trazos plasmaron su visión de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. El primer galardón fue para Laura Fernández, cuyo dibujo será el encargado de ilustrar el cartel oficial infantil de la Semana Santa de Málaga 2026.

Un honor que vino acompañado de una tarjeta regalo de 150 euros en productos de la tienda de Bellas Artes Olimpia, un patrocinador fundamental en esta iniciativa.

Laura Fernández se mostró emocionada al recibir su premio, destacando lo especial que es para ella ver cómo su dibujo representará la devoción y el arte cofrade de la ciudad.

El segundo premio fue para Carmen Silva Contrera, quien también recibió su merecido reconocimiento con una tarjeta regalo de 100 euros en la misma tienda de Bellas Artes. Su trabajo fue aplaudido por su originalidad y la manera en que reflejó la esencia de la Semana Santa malagueña.

Un jurado compuesto por cofrades y educadores

El jurado, integrado por miembros de la Comisión de Juventud de la Agrupación, así como representantes de los colegios participantes y del mundo cofrade, se encargó de evaluar los trabajos presentados. Los criterios de valoración se basaron en la creatividad, la técnica y la adecuación a la temática del certamen, garantizando así una selección justa y de calidad.

Este concurso reafirma el compromiso de la Agrupación de Cofradías con la transmisión del legado cofrade entre los más jóvenes. A través de esta actividad, los niños y jóvenes malagueños tienen la oportunidad de expresar su mirada artística sobre una de las tradiciones más profundas y vivas de la ciudad. Un gesto que no solo fomenta la creatividad, sino que también asegura el futuro de una tradición que, como bien se ha demostrado, sigue siendo relevante y apreciada por las nuevas generaciones.