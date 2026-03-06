Una obra de arte en la Sed de Sevilla como metáfora al eterno legado de Prini

La hermandad de la Sed de Sevilla ha desvelado su cartel anunciador de la Semana Santa de 2026, una obra que honra la memoria del reconocido diseñador malagueño Fernando Prini, fallecido el 11 de mayo del año pasado. La obra, realizada por el prestigioso Taller Daroal y pintada por Francisco Rovira y David Romero, refleja la impronta de un artista único cuya creación ha dejado una huella imborrable en la Semana Santa andaluza.

La composición del cartel es un homenaje simbólico a Prini. En el centro de la imagen, un barco bautizado con su apellido navega por un mar formado por fragmentos del bordado del manto de la Virgen de Consolación de Nervión, estrenado en 2025 y diseño impecable del malagueño. Este barco es una metáfora del tránsito eterno y el legado duradero del creador, según ha explicado Rovira. A través de la mirada de la Virgen, la obra se llena de profundidad espiritual, dando sentido a este reconocimiento a su figura.

Fernando Prini, cuya última obra póstuma fue este manto procesional de la Virgen de Consolación, dejó un legado que trasciende generaciones de cofrades. Con sus diseños, que incluyen tronos, mantos, palios y otros elementos esenciales de la estética procesional, Prini fue una de las figuras más influyentes en el arte religioso contemporáneo. Traspasando las fronteras malagueñas. A través de este cartel, la Sed rinde homenaje a un hombre que siempre estuvo al servicio de la Semana Santa, no solo en Málaga, sino en todo Andalucía.

"Cuando nos encargó la hermandad el cartel, veíamos una oportunidad perfecta para hacer un homenaje a un compañero que era amigo nuestro e incluso llegó a adquirir obras nuestras personales. Le teníamos como uno de los mejores diseñadores de Andalucía", destaca Francisco Rovira. "No podíamos imaginar el desenlace, pero era necesario rendirle este homenaje con un pequeño gesto: un barquito con su apellido, con el cual queremos zanjar una deuda personal y hacerla extensible a toda Sevilla", añade el pintor.

Cartel de Daroal para la hermandad de la Sed de Sevilla. / L. O.

Fernando Prini, un referente del diseño cofrade

Fernando Prini nació en Málaga en 1961 y su carrera como diseñador comenzó desde muy joven. Su dedicación al arte cofrade lo llevó a trabajar para diversas hermandades de Málaga y Andalucía, siendo un referente de la estética procesional. Su muerte, a los 63 años, dejó un vacío en el mundo cofrade, pero su legado sigue vivo en cada uno de sus diseños.

Entre sus obras más destacadas se encuentran los diseños de tronos y mantos para hermandades como la Pasión, Dolores de San Juan y el Rocío de Málaga. Su pasión por la Semana Santa y su inconfundible estilo lo convirtieron en un maestro del diseño cofrade, y su influencia se ha extendido a lo largo de toda la región.

En reconocimiento a su gran legado, el Ayuntamiento de Málaga ha decidido dedicarle una calle en Guadalmar, en el distrito de Churriana, donde residía el diseñador. Esta calle lleva el nombre de 'Diseñador Fernando Prini', un tributo que asegura que su figura será recordada no solo en los talleres y templos, sino también en la memoria urbana de la ciudad.

Diseño del manto de Fernando Prini para la Virgen de Consolación de Sevilla. / L. O.

Manto de la Virgen de Consolación

El proyecto de Prini para la hermandad de Nervión, calificado como una gran apuesta patrimonial por parte de la corporación, buscaba enriquecer el acervo de la Semana Santa de Sevilla con un manto contemporáneo y valiente salido de su ingenio. Supuso un importante desafío para el taller de Charo Bernardino, autora de los bordados. Fue presentado oficialmente en marzo de 2025 en el Ayuntamiento hispalense. Esta obra, considerada una "joya del bordado en oro", es fruto de ocho años de trabajo.

El manto llama la atención por su singularidad al mezclar dos colores y hasta tres tipos de tela en el soporte de terciopelo. La blonda es de malla y la cenefa de la pieza es de tisú. Por otra parte, la parte central del manto está bordada en hilo de oro sobre un azul celeste más intenso, un aspecto estético que llama la atención ya que era algo que en el dibujo inicial no estaba contemplado. Todo ello se completa con un profundo significado teológico en el que el azul cobra protagonismo como el color celestial. En el perímetro del manto se encuentra el escudo de armas del Papa Pablo VI como proclamador de María como Madre de la Iglesia en el Concilio Vaticano II.