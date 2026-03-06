El Prendimiento presta una túnica bordada al Cristo de los Panaderos de Sevilla por el 425 aniversario de su hermandad

Málaga y Sevilla vuelven a encontrarse a través del patrimonio y de la devoción cofrade: la Semana Santa de ambas ciudades estrecharán lazos de hermandad e historia. La hermandad del Prendimiento va a ceder al Cristo de los Panaderos de Sevilla su túnica bordada en oro sobre tisú de plata con motivo del 425 aniversario fundacional de la corporación hispalense. Esta túnica, que nació como fruto de un proyecto social pionero, cruzará Andalucía y subraya el carácter fraterno que define a las hermandades.

El Señor del Soberano Poder en su Prendimiento, titular de la cofradía que tiene su sede en la capilla de San Andrés de la calle Orfila, vestirá en su próxima estación de penitencia esta singular prenda de gran valor artístico realizada en 2007 por el Taller de Empleo de la corporación, bajo la dirección del reconocido bordador malagueño José Miguel Moreno.

Es la misma túnica que el Cristo malagueño ha revestido esta misma Cuaresma durante su triduo y devoto besapié celebrado en la iglesia de la Divina Pastora.

Una túnica malagueña para un aniversario histórico

La cesión responde al deseo de la hermandad sevillana de conmemorar su efeméride con un gesto extraordinario. Así lo explicaba José de Cristóbal, actual máximo responsable de la corporación hispalense: “Con motivo de este año extraordinario la hermandad quiere hacer algo extraordinario”. La búsqueda, según señalaba, se centró en una túnica de tisú de plata bordada en oro, una tipología poco frecuente. La primera opción se localizó en Jerez de la Frontera, concretamente en el Cristo del Consuelo de la hermandad del Transporte, que procesiona el Domingo de Ramos. Sin embargo, finalmente la elección recayó en Málaga por la vinculación artística y las propias dimensiones de la imagen.

No en vano, ambos titulares comparten autor. Tanto Jesús del Prendimiento de Málaga como Jesús del Soberano Poder de Sevilla salieron de las manos del imaginero Antonio Castillo Lastrucci, uno de los grandes escultores del siglo XX.

Además, hermanos del propio Prendimiento serán los encargados de trasladar personalmente la túnica a Sevilla, reforzando el carácter fraterno de la cesión.

Lastrucci, puente entre Málaga y Sevilla

El Cristo de los Panaderos fue tallado por Castillo Lastrucci en 1945 y es el titular cristífero de una hermandad fundada en 1601, hoy inmersa en la celebración de su 425 aniversario.

La corporación, sin embargo, vive una situación interna compleja. A pocos días del inicio de la pasada Cuaresma de 2025 dimitió en bloque la junta de gobierno presidida por Ángel Corpas, lo que motivó la designación de un comisionado por parte del Arzobispado de Sevilla. El elegido fue José de Cristóbal, antiguo hermano mayor de la Hermandad de la Vera Cruz, quien asumirá la gestión de la corporación hasta mayo de 2026 con el objetivo de restablecer la estabilidad y la cohesión interna.

Pese a este contexto convulso, la efeméride continúa marcando el calendario de la cofradía.

El misterio de los Panaderos de Sevilla. / El Correo de Andalucía

La historia del Prendimiento malagueño también pasa por Lastrucci

La conexión artística entre ambas imágenes no es casual. En marzo de 1960, Eduardo Martín Macías, entonces hermano mayor adjunto del Prendimiento malagueño, acudió al taller de Castillo Lastrucci para encargarle una nueva imagen de Jesús y Judas que reprodujera los rasgos de la talla original que el propio escultor había realizado en 1927 para la hermandad recién fundada dos años antes. El Prendimiento celebró el pasado 2025 su centenario. Aquella obra se perdió en los sucesos anticlericales de mayo de 1931.

La nueva imagen, bendecida en marzo de 1961, sustituyó a la realizada provisionalmente por Pedro Pérez Hidalgo tras la destrucción de la primitiva.

El Taller de Empleo que revolucionó el patrimonio cofrade

La túnica que el Prendimiento cederá a Sevilla es fruto de uno de los proyectos sociales más singulares de la Semana Santa malagueña: el Taller de Empleo cofradía del Prendimiento, considerado pionero en España dentro del ámbito cofrade. Su origen se remonta a 1999, cuando el entonces ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, visitó la casa hermandad durante un Domingo de Ramos tras haber sido nombrado hermano mayor honorario. Y aquella jornada dejó huella.

Fruto de aquel encuentro surgió la propuesta de crear un taller de empleo que formara a personas con dificultades de acceso al mercado laboral en oficios vinculados al arte sacro, un proyecto que fue aprobado en marzo del año 2000 y contemplaba cuatro módulos formativos, entre ellos, el de bordado, imaginería, orfebrería y sastrería.

Durante años, el taller formó a mujeres, desempleados de larga duración, mayores de 45 años o personas con discapacidad, combinando formación laboral con la conservación del patrimonio cofrade.

De aquel laboratorio artesanal salieron mantos, sayas, paños de bocina y túnicas, entre ellas la pieza que este Miércoles Santo vestirá al Cristo de los Panaderos en Sevilla.