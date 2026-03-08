La Agrupación de Cofradías reúne en Málaga a los presidentes de agrupaciones y consejos de la provincia

La sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga ha acogido durante este pasado sábado un encuentro de trabajo y convivencia que ha reunido a los presidentes de agrupaciones y consejos de cofradías de distintos puntos de la provincia, así como hermanos mayores de destacadas Hermandades y Cofradías de la provincia. La iniciativa, organizada por la propia institución malagueña, ha servido para "fortalecer la relación entre las corporaciones cofrades y favorecer el intercambio de experiencias en torno a la realidad actual de las hermandades".

Según una nota emitida a los medios, la jornada comenzó a las 10,00 horas con la recepción de los participantes en la sede de la Agrupación, en el antiguo Hospital de San Julián. Tras la bienvenida institucional, tuvo lugar una charla a cargo del ecónomo de la Diócesis de Málaga, centrada en las obligaciones fiscales de las cofradías, una cuestión de especial interés para las juntas de gobierno y responsables de estas entidades.

Posteriormente, los asistentes se trasladaron de forma conjunta al Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial para asistir al Concierto Sinfónico de Marchas Procesionales, "una cita musical ya consolidada en la Cuaresma malagueña" y organizada por la propia Agrupación de Cofradías dentro de su programación cultural.

Tras el concierto, los participantes regresaron a la sede de San Julián, donde tuvo lugar un almuerzo de convivencia que contó con la presencia del obispo de la Diócesis de Málaga, José Antonio Satué, quien compartió este momento con los representantes cofrades en un ambiente cercano y distendido, mostrando una especial atención hacia todos los asistentes.

Durante toda la jornada, el presidente de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga, José Carlos Garín Valle, "ejerció de anfitrión y propició un clima de diálogo y encuentro entre los distintos responsables cofrades, favoreciendo la puesta en común de inquietudes y la coordinación entre las agrupaciones de la provincia".