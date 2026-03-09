La Agrupación renueva con Andalmet para afinar la previsión del tiempo en la Semana Santa de Málaga

No basta ya con mirar al cielo. La Agrupación de Cofradías de Málaga volverá a apoyarse esta Semana Santa en Andalmet, la firma andaluza especializada en previsiones meteorológicas personalizadas, después de renovar este año el contrato que ya activó el pasado ejercicio. El objetivo es claro: ofrecer a las hermandades una herramienta más precisa y cercana para ayudar en la siempre delicada toma de decisiones cuando el cielo amenaza lluvia, además, como es lógico, de contar con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La operación, según explican fuentes de la propia Agrupación, contempla cobertura para las 43 procesiones y supone un coste aproximado de 3.000 euros. La intención es repetir un sistema que ya se puso en marcha el año pasado y que permitió a las corporaciones disponer de información específica antes de cada salida.

La principal baza de Andalmet es su formato de trabajo: un servicio de meteorología cercana y personalizada, pensado para actividades en las que cualquier cambio del tiempo puede alterar por completo la planificación. En el caso de la Semana Santa de Málaga, esa necesidad se multiplica.

La empresa elabora una predicción propia a partir de distintas fuentes y modelos meteorológicos para ofrecer una información clara, concreta y enfocada a la toma de decisiones. No se trata solo de saber si va a llover, sino de medir con el mayor detalle posible cómo pueden afectar variables como la lluvia, el viento o la evolución de las nubes al desarrollo de una procesión.

Partes desde el día anterior y actualizaciones cada dos horas

El sistema que utilizó la Agrupación de Cofradías el pasado año volverá a repetirse. Según las fuentes, Andalmet remitía previsiones desde el día anterior a la procesión y, ya en la jornada de salida, enviaba una actualización cada dos horas.

Ese seguimiento continuo es uno de los aspectos mejor valorados por las cofradías, que en los momentos de máxima incertidumbre necesitan información frecuente y comprensible para decidir si mantienen, retrasan o suspenden su recorrido procesional. Y eso que la experiencia de la pasada Semana Santa también dejó una lección evidente: en meteorología no existe la certeza absoluta: ni siquiera la AEMET pudo anticipar con exactitud lo que ocurió en el Martes Santo, cuando un chaparrón intenso sorprendió a las cofradías y el aviso llegó cuando habían iniciado su recorrido. Incluso fueron sorprendidas por un intenso granizo, lo que afectó de lleno al Rocío, Nueva Esperanza, Rescate y Estrella, sore todo.

Pese a ello, en la Agrupación consideran que Andalmet es “una buena herramienta”. No se vende como una garantía infalible, pero sí como un apoyo adicional para afinar la lectura del tiempo en jornadas en las que cada minuto cuenta.

Una firma sevillana con presencia en varias provincias andaluzas

La empresa, con base en Sevilla, trabaja ya en buena parte de Andalucía. Según la información facilitada, presta servicio en provincias como Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, Granada y Málaga, tanto con hermandades y cofradías como en distintos tipos de eventos. Además, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde difunde información meteorológica diaria. Esa implantación y ese conocimiento del terreno han pesado en la decisión de mantener la colaboración con la Agrupación de Cofradías de Málaga.

Después de una etapa marcada por la incertidumbre meteorológica, la Agrupación vuelve a mover ficha para llegar a la próxima Semana Santa de Málaga con más datos sobre la mesa. La renovación con Andalmet refuerza esa estrategia: contar con una previsión más detallada, más frecuente y más pegada a las necesidades reales de las cofradías.