La Semana Santa de Málaga también llevará la señal única a la Catedral y la Tribuna de los Pobres

La Semana Santa de Málaga prepara un nuevo salto en su modelo televisivo. Tras el estreno en 2025 de la señal única para el paso de las cofradías por el recorrido oficial, el sistema se ampliará ahora a dos enclaves de enorme peso simbólico y visual: la Catedral y la Tribuna de los Pobres. La medida supone un paso más en la estrategia impulsada el año pasado por la Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento de Málaga para ordenar las retransmisiones y reducir la presión técnica sobre los cortejos penitenciales. La medida nacía con vocación de continuidad, ya que el acuerdo se planteaba, en principio, para un periodo de tres años.

La decisión llega después de la experiencia del pasado año, cuando la presencia de numerosas cabezas calientes, grúas, cámaras y otras estructuras generó incomodidad en algunos puntos del itinerario y reabrió el debate sobre el impacto real de los dispositivos televisivos en el desarrollo de los cortejos.

La novedad de este 2026 refuerza una idea que llevaba años sobrevolando el debate cofrade y audiovisual de la ciudad: evitar la proliferación de cámaras, operadores, andamios, grúas y estructuras auxiliares en puntos especialmente sensibles. Si el estreno de la señal común en 2025 ya supuso un punto de inflexión, la extensión prevista consolida una fórmula que gana peso en la organización de la Semana Mayor malagueña.

Más allá del recorrido oficial

La principal novedad es que la señal única dejará de limitarse al trazado común estrictamente entendido y alcanzará también dos escenarios de enorme interés para las retransmisiones: por un lado, el Patio de los Naranjos, enclave de enorme fuerza patrimonial y visual en el paso de las corporaciones por la Catedral. Por otro, la Tribuna de los Pobres, uno de los espacios con más personalidad y tirón popular de la Semana Santa malagueña.

Ambos puntos habían sido identificados como lugares especialmente sensibles tanto por su estrecha relación con el discurrir de los tronos como por la dificultad de compatibilizar la retransmisión televisiva con la necesaria limpieza visual y el respeto al espacio. Por ello, la decisión responde a una lógica cada vez más asentada entre las partes implicadas: cuanto más se concentre la producción audiovisual en una sola realización técnica, menor será el impacto sobre las procesiones. Se trata, en definitiva, de ganar limpieza visual, rebajar interferencias y ofrecer al mismo tiempo una cobertura más ordenada y profesional.

Tras lo ocurrido en la pasada Semana Santa, y a la vista del despliegue técnico que llegó a concentrarse en determinados lugares, el Cabildo de la SICB trasladó a las televisiones la conveniencia de que alcanzaran un entendimiento. La recomendación era clara: evitar que cada cadena instalara sus propios medios en enclaves especialmente comprometidos y apostar por una fórmula compartida. La solución adoptada pasa por que una sola productora, la misma del año pasado contratada por la Agrupación, BRCM Broadcastmedia, sea la encargada de generar la señal y distribuirla al conjunto de cadenas. De esta manera, todas las televisiones recibirán las mismas imágenes desde esos puntos, sin necesidad de repetir infraestructuras ni multiplicar operadores en la calle.

Una realización menos invasiva

El objetivo no es solo organizativo, sino también estético y funcional. El nuevo sistema se ha concebido para que la cobertura sea menos invasiva, tanto para las cofradías como para el público. En esa línea, una de las decisiones más significativas es que el dispositivo prescindirá de las habituales cabezas calientes, precisamente para respetar mejor el espacio y minimizar su incidencia visual en el paso de los tronos. La intención es clara: rebajar la presencia de elementos técnicos agresivos y ajustar la retransmisión a una lógica más respetuosa con el entorno monumental, el cortejo y la propia experiencia del espectador en la calle.

Uno de los episodios que ha empujado esta reorganización fue lo ocurrido también en la Tribuna de los Pobres, donde el pasado año llegó a instalarse un practicable de grandes dimensiones desde el que hasta tres televisiones ofrecían señal. Aquella estructura, por su altura y volumen, generó reparos desde el punto de vista de la ocupación del espacio y también de la seguridad.

Fuentes del entorno municipal apuntan que, tanto desde el Ayuntamiento, a través de Vía Pública, como desde la Policía, no se veía con buenos ojos aquella solución por las condiciones del montaje y su impacto en una zona especialmente concurrida. La nueva fórmula pretende precisamente corregir ese precedente y evitar que se repita una imagen similar.

El coste lo asumirán las televisiones

La fórmula responde a una lógica práctica: si varias televisiones necesitan imágenes desde el mismo punto, lo razonable es que no compitan físicamente por el espacio, sino que compartan una misma realización. Además, el sistema evita que la producción recaiga en una de las cadenas implicadas, algo que podía generar suspicacias o desequilibrios. La elección de una empresa externa permite articular un modelo neutral, técnicamente más limpio y más eficaz en su implantación. A diferencia de otras fórmulas anteriores, en este caso serán las propias televisiones las que asumirán el coste del servicio. Es decir, las cadenas contratarán la producción de esa señal compartida para disponer de las imágenes tanto en la Catedral como en la Tribuna de los Pobres.

Un sistema que echó a andar en 2025

La implantación de la señal única fue una de las grandes novedades de la pasada Semana Santa. Durante años, las distintas cadenas de televisión que retransmiten las procesiones en Málaga no lograron cerrar un modelo compartido, en buena medida por las discrepancias entre operadores y por la dificultad de articular un formato que satisficiera a todos.

Fue finalmente en 2025 cuando el proyecto logró desbloquearse. El Ayuntamiento de Málaga y la Agrupación de Cofradías consiguieron alumbrar un sistema común por el que una productora externa asumía la realización de las imágenes para servirlas al conjunto de televisiones. De este modo, las cadenas podían centrar sus esfuerzos en otros puntos de la ciudad, descargando de medios el recorrido oficial.

El dispositivo mantendrá a la misma productora del año pasado, BRCM Broadcastmedia, una empresa hispalense con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual, que dispone de medios técnicos de última generación, que conoce a la perfección la Semana Santa de Málaga y que se encarga cada año de la realización de la señal única que existe en la Semana Santa de Sevilla. El hecho de conservar una empresa ya conocedora de la mecánica, del lenguaje procesional y de las necesidades técnicas de la ciudad evita reinicios innecesarios y facilita la ampliación del sistema.