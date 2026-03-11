Conoce los horarios e itinerarios de las procesiones de Cuaresma en Málaga de este fin de semana

La Semana Santa de Málaga 2026 está al llegar y las procesiones de Cuaresma anuncian su proximidad. Los apasionados de esta tradición ya se echan a las calles y calientan con estas salidas procesionales de hermandades y grupos parroquiales no agrupados, así como algún vía crucis en los barrios de Málaga. Dulce Resignación, Santo Suplicio, Carmen Doloroso, Jesús ante Anás y Sol son las procesiones de este fin de semana. Estos son los días, horarios e itinerarios de cada una de ellas:

Dulce Resignación: procesión en La Trinidad

El Grupo parroquial de María Santísima en su Dulce Resignación y Esperanza saldrá desde la parroquia de la Santísima Trinidad este viernes 13 de marzo a las 19:30 horas. Este grupo, que tiene como objetivo promover el rezo del Santo Rosario, realizará su octava salida procesional por las calles del barrio de la Trinidad.

Como novedad, la Dolorosa portará un escapulario de terciopelo bordado en oro con el corazón traspasado y el anagrama de María. Además, el grupo vocal Lumen Laudis, acompañará a la Sagrada Titular en su procesión desde la calle Ecuador hasta su templo. La imagen, del siglo XVIII, es portada por 50 hombres de trono en cuatro varales. Tras la imagen, le acompañará el Quinteto de metales de la Trinidad Sinfónica.

Horario e itinerario: Salida a las 19.30 horas: Placeta Compás de la Trinidad, C/Calzada de la Trinidad, Avd. Barcelona, C/San Quintín, C/Sevilla, C/Trinidad, C/Barrera de la Trinidad, Pza. de Bailén, C/Pelayo, C/Cataluña, C/Natalia, C/Ecuador, C/Diego de Vergara, C/Bailén, C/ Pacheco Maldonado, C/Fernando Chirino, C/Monteleón, C/Calzada de la Trinidad, Placeta Compás de la Trinidad, 23:30 h. Encierro.

Vía crucis del Santo Suplicio

Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, de la cofradía de Zamarrilla, realizará su tradicional Vía Crucis también este viernes 13 de marzo. El pequeño trono de cuatro varales, y con proyección a participar en los próximos años en la Semana Santa de Málaga, será procesionado desde la ermita de Zamarilla hasta la Iglesia de Santa María de la Amargura, acompañado por una capilla musical compuesta por miembros de la Banda de Zamarilla.

Una vez en la parroquia, tendrá lugar el rezo de las 14 estaciones en el interior del templo. Tras su finalización, la Agrupación Musical San Lorenzo Mártir se unirá a la procesión para la vuelta de la imagen hasta la ermita de Zamarilla.

Itinerario: Ermita de Zamarrilla, Martínez Maldonado, Arango, Honduras, Parroquia Santa María de la Amargura (Realización del Vía Crucis), Honduras, Luis Braille, Martínez Maldonado, Diego de Vergara, Antonio Jiménez Ruiz, Pelayo, Lanuza, Barcelona, Arrebolado, Carril, Mármoles, Encierro.

Vía crucis del Santo Suplicio por las calles de la feligresía de la Amargura / Eduardo Nieto / LMA

Carmen Doloroso de Pedregalejo

El sábado 14 de marzo saldrá a las calles de Pedregalejo Nuestra Señora Reina y Madre del Carmen Doloroso. La imagen saldrá de la Parroquia del Corpus Christi a las 17:00 horas y estará acompañada por la Banda Musical Eloy García-Expiración por este barrio costero de Málaga.

El trono procesionó por primera vez con palio el año anterior, por lo que este 2026 la imagen procesionará por segunda vez con palio. El pasado 28 de febrero recorrió las calles de Pedregalejo Jesús Nazareno en su Segunda Caída en un tradicional rezo del Vía Crucis, imagen también propiedad de la hermandad, pero que no procesiona en conjunto con la otra titular.

Con motivo de las obras de reforma del paseo marítimo de Pedregalejo, la Hermandad discurrirá, este año, por el siguiente itinerario: salida desde la parroquia del Corpus Christi (18.00 h), Ventura de la Vega, Juan Sebastián Elcano, Fernández Shaw, Mariano de Cavia, Ricardo León, Concejal Matías Abela, Pintor Martínez Cubells, San Mateo, Ricardo León, Juan Sebastián Elcano, Ángel Guimerá, Bolivia, Practicante Pedro Román, Pepote, Boquerón, Bolivia, César Riario, Juan Sebastián Elcano, Juan Valera, Corpus Christi, Parroquia del Sanctissimum Corpus Christi (22.30)

Jesús ante Anás, en El Palo

Desde un tinglado junto al Conservatorio Eduardo Ocón, en el barrio de El Palo, saldrá a las 17:30 horas Nuestro Padre Jesús de la Esperanza ante Anás y María Santísima de los Ángeles. Como novedad, la Asociación de Fieles estrena un nuevo sillón de Anás, 40 túnicas nuevas, 30 capirotes y nuevos ropajes de Anás, José de Arimatea y Nicodemo La agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud Los Gitanos, de Sevilla, será quien acompaña al Señor en su salida procesional.

Itinerario: C/ Practicante Fernández Alcolea nºn.º 74, C/ Padre Lerchundi, C/ Almagro y Cárdenas, C/ Dávila y Collado, C/ Federica Montseny C/ Manuel de León, Conservatorio Elemental

La procesión de Jesús ante Anás, en El Palo, en imágenes / Eduardo Nieto

La Virgen del Sol recorrerá la Victoria

El Grupo Parroquial Nuestra Señora del Sol pondrá el broche a este fin de semana de Cuaresma. El domingo 15 de marzo comenzará su salida procesional en el Santuario de la Victoria desde las 18:00 horas.

La Banda de Música Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración será la encargada de acompañar a Nuestra Señora del Sol. La imagen, obra del escultor/imaginero veleño Israel Cornejo, tiene su sede en la parroquia de San Lázaro.

Itinerario: Santuario de la Victoria (18:00), C/ Fernando el Católico, C/ Gordón, C/ Cristo de la Epidemia, C/ Zenete, C/ Manrique, C/ Deportistas, C/ Lozano de Torres, C/ Gordon, C/ Manrique, C/ Párroco Ruiz Furest, C/ Altozano, C/ Cruz Verde, C/ Frailes, C/ Huerto del Conde, C/ Coto de Doñana, C/ Victoria, Plaza de la Victoria, C/ Amargura, Plaza Alfonso XII, Santuario de la Victoria (22:00h)