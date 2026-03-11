Venta online de abonos no renovables para la Semana Santa de Málaga 2026: todo lo que necesitas saber

El próximo miércoles 18 de marzo de 2026, a las 10:00 horas, se abrirá la venta online de los abonos no renovables para disfrutar de la Semana Santa de Málaga 2026 en el recorrido oficial. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma oficial de la Agrupación de Cofradías en el siguiente enlace: ventanillavirtual.agrupaciondecofradias.com.

Abonos no renovables para la Semana Santa de Málaga 2026

Después de que más del 99% de los abonos hayan sido renovados por sus titulares durante el periodo establecido, la Agrupación de Cofradías pone a disposición del público un paquete de entradas para la próxima Semana Santa 2026.

Esta oferta incluye tanto los abonos no renovados como un paquete de localidades destinado a la venta libre no renovable, facilitando la rotación anual de los abonos y permitiendo que más personas puedan acceder a ellas.

Compra fácil y rápida

Los usuarios podrán adquirir hasta un máximo de 6 localidades por persona, utilizando el pago con tarjeta de crédito, hasta agotar existencias. Para comprar los abonos, solo tendrán que ingresar a la web oficial de la Agrupación de Cofradías y seguir los pasos de la plataforma de venta.

¿Ya eres abonado?

Si eres abonado o has adquirido entradas en ediciones anteriores, solo tendrás que acceder con tu nombre de usuario y clave para realizar la compra. En caso de que sea la primera vez que accedes, deberás registrarte previamente en la plataforma con un nombre de usuario y una clave.

Objetivo de la venta de abonos no renovables

Con esta acción, la Agrupación de Cofradías busca promover la venta anual de localidades para aquellas personas que no desean mantener su abono permanente.

De este modo, se facilita la rotación libre de abonos y se garantiza que un mayor número de personas pueda disfrutar de las procesiones de la Semana Santa de Málaga 2026.