Centenario de la advocación de la Paloma: la Virgen recupera el que fue su manto hasta los años 50 para sus cultos

Es un homenaje a los primeros compases de la devoción: la Virgen de la Paloma se presenta este fin de semana ante sus fieles con una aura de nostalgia y tradición que la transporta a los años 30, cuando era otra la imagen, y no la actual de Álvarez Duarte. Es presentada al culto con un estilo histórico cuidadosamente recreado, que fusiona elementos de antaño, como el tocado de tul y blonda, con detalles de oro y perlas en la corona, iconografía habitual en la primera Paloma y que evocan los años en que cambió su advocación. Una estampa centenaria que recuerda el origen de la denominación: cuando aquella primitiva Virgen de los Dolores se transformó en la Paloma, un cambio inspirado por un ave blanca que se posó en la mano de la imagen en aquella Semana Santa de hace un siglo.

Por este centenario, la hermandad celebra cultos extraordinarios durante este fin de semana y ha recuperado por unos días el 'manto de las palomas', de 1919, que había sido parte del patrimonio de la cofradía hasta los años 50, pero que ahora se encuentra en Almería, propiedad de la hermandad del Santo Sepulcro de esta ciudad. Este manto, que originalmente lució la imagen de la Virgen en sus primeros años, será uno de los grandes protagonistas de estos cultos que se celebrarán desde este jueves y hasta el sábado, 14 de marzo, en una exposición en besamanos.

'Manto de las palomas', de la hermandad de la Puente malagueña hasta los años 50, cedido para la ocasión por el Santo Sepulcro de Almería. / @Hdad_LaPaloma

A comienzos del siglo XX, la hermandad de la Puente, en 1909, en concreto, incorporó una imagen de la Virgen bajo la advocación de Virgen de los Dolores. Sin embargo, fue en la Semana Santa de 1925 cuando un acontecimiento extraordinario marcó el destino de la imagen: durante la procesión, una paloma blanca se posó sobre sus manos y permaneció allí hasta que la Virgen regresó al templo. Este gesto, cargado de simbolismo, causó una gran impresión entre los hermanos y devotos, quienes lo interpretaron como una señal divina. Como resultado de este suceso, en 1926 la hermandad decidió adoptar oficialmente la nueva.

La nueva imagen, bajo esta advocación, fue bendecida en una solemne ceremonia el 4 de marzo de 1926, dando inicio a una devoción que perdura hasta nuestros días en la Semana Santa de Málaga

Recuperación de la estética histórica

El atuendo de la Virgen ha sido cuidadosamente diseñado para rendir homenaje a sus primeros años. La Virgen recupera un estilo de los años 30, combinando un tocado, ciñendo su cintura con un cíngulo de Jesús de la Puente del Cedrón, el titular fundacional de la hermandad. Este detalle une simbólicamente a los titulares en esta efeméride tan especial. La Virgen luce también una medalla de Madrid, que evidencia el cariño que la imagen ha recibido de la capital española, y que le fue impuesta en 1996, cuando se llevó a cabo el traslado desde San Juan hasta su propia capilla en la plaza de San Francisco, cuando Álvarez del Manzano era alcalde capitalino.

Destaca el trabajo de su vestidor Guillermo Briales.

El 'manto de las palomas', con el escudo real de la época, fue un símbolo de la devoción de la cofradía y, al mismo tiempo, el manto con el que procesionó la Virgen en sus inicios. Esta pieza regresa a Málaga para ser parte de un momento histórico en el que la imagen recupera una estética pasada. A través de una cesión generosa de la cofradía almeriense, el manto se presenta nuevamente en la ciudad, siendo una pieza patrimonial de gran valor no solo religioso, sino también cultural.

Primitiva imagen de la Virgen de la Paloma. / @Hdad_LaPaloma

Pendientes del Obispado aún para peregrinar a Madrid

En el marco de la celebración del centenario de la advocación, la Virgen de la Paloma también tiene a la vista un acontecimiento histórico que marcará la devoción de toda España. La hermandad se prepara para una peregrinación a Madrid en octubre de 2026, con la esperanza de que la Virgen recorra las calles de la capital, donde podría incluso procesionar en su trono de Semana Santa. A pesar de que aún está pendiente la autorización del Obispado de Málaga, la iniciativa ha sido muy bien recibida tanto por el Arzobispado de Madrid como por el Ayuntamiento de Madrid. De hecho, según avanzó La Opinión de Málaga, se trata de una iniciativa que parte de la propia capital española.

La peregrinación, que pretende reunir las dos devociones bajo la advocación de la Paloma, también cuenta con el apoyo de la hermandad de la Virgen de la Paloma de Madrid, que ha mostrado un gran interés por recibir a la imagen malagueña.

Función solemne extraordinaria

Mientras avanzan las gestiones para esta posible peregrinación, la hermandad celebra este calendario especial de actos en Málaga. Este 14 de marzo se celebrará una función religiosa a las 13.00 horas, además del besamanos desde este jueves, entre otros actos conmemorativos.

Asimismo, la corporación está a la espera de que pueda concretarse una visita histórica a la Catedral de Málaga, un hito relevante, ya que la Virgen de la Paloma nunca ha estado en el Primer Templo de la diócesis.