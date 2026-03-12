Humildad y Paciencia celebra un besapié extraordinario y sella su futuro con el contrato de su misterio

La hermandad de Humildad y Paciencia da un nuevo paso histórico este domingo con un besapié extraordinario del Cristo y la firma de un contrato que marcará su futuro escultórico. Este 15 de marzo, vivirá una jornada que quedará grabada en la memoria colectiva del barrio de La Unión. Un verdadero hito que se redondeará al finalizar la misa, cuando se procederá a la firma del contrato con el imaginero malagueño José María Ruiz Montes, quien llevará a cabo el ambicioso proyecto del nuevo grupo escultórico que acompañará al Cristo en los próximos años.

En este marco cuaresmal, la imagen será venerada en un besapié extraordinario de 11.00 a 20.00 horas en la parroquia de San Vicente de Paúl, su sede canónica. A las 18.00 horas, tendrá lugar una solemne Misa de hermandad, presidida por Ángel Antonio Chacón López y concelebrada por Antonio Prieto Zurita. Al finalizar la celebración, un acto trascendental marcará el futuro de la hermandad: la firma del contrato para la ejecución del nuevo grupo escultórico. Este proyecto, obra de Ruiz Montes, tiene como objetivo crear un misterio completo que represente el momento previo a la crucifixión en el Gólgota, con una escenografía cargada de simbolismo teológico.

Perspectiva desde el lateral derecho del futuro grupo escultórico de Humildad y Paciencia. / Humildad y Paciencia

El nuevo misterio

El nuevo misterio que acompañará al Cristo se concibe como una obra a largo plazo, cuyo tiempo de realización se estima entre ocho y diez años. El conjunto estará formado por cinco figuras, que se irán completando por fases conforme el imaginero avance en su trabajo. Esta escena evangélica, inspirada en el Salmo 22, quiere representar la soledad sitiada de Cristo en el Gólgota, rodeado de cuatro figuras secundarias que reflejan el asedio físico y espiritual que padeció antes de la crucifixión.

El proyecto de Ruiz Montes no solo destaca por su ejecución técnica, sino por la carga emocional y devocional que aporta a los fieles del barrio. La hermandad ha mostrado su total confianza en el imaginero, quien ya ha logrado conquistar los corazones de los devotos con la imagen del Cristo, que se ha convertido en un referente en La Unión y más allá de los límites de la parroquia.

Con este proyecto, la hermandad seguirá creciendo espiritualmente y patrimonialmente, con una nueva obra de arte que reflejará la soledad y el sufrimiento de Cristo en uno de los momentos más decisivo de su Pasión.

La imagen titular ha revolucionado el culto y devoción de los hermanos desde su bendición en octubre de 2022. La relación devocional entre el Cristo de la Humildad y Paciencia y los fieles del barrio ha sido instantánea y profunda, algo que ha quedado reflejado también en la acogida del nuevo grupo escultórico.

Acto devocional y de convivencia

Con este besapié y la firma del contrato, Humildad y Paciencia no solo celebra un acto devocional, sino también una jornada de convivencia y reflexión espiritual en el corazón de la Cuaresma. Los vecinos de La Unión podrán acercarse a su Cristo en un ambiente de oración y recogimiento.