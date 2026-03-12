La tertulia Cruz de Guía entrega a Ignacio Castillo las pastas del pregón de la Semana Santa

La Tertulia Cofrade Cruz de Guía celebró este jueves la tradicional entrega de las pastas del pregón, un acto que alcanza ya su 34ª edición y que en esta ocasión estuvo dedicado al pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, el periodista de La Opinión de Málaga y cofrade Ignacio A. Castillo.

El encuentro tuvo lugar en el restaurante Nerva, en el barrio malagueño de La Victoria, en el transcurso de un fraternal almuerzo que reunió a miembros de la tertulia, cofrades y antiguos pregoneros de la Semana Santa. Durante la cita, Castillo recibió las pastas del pregón, con orfebrería realizada por José Manuel Ramos de Rivas sobre terciopelo cardenal, del mismo color del manto de la Virgen de la Trinidad, en un gesto simbólico que marca los últimos compases de la preparación de su exaltación.

El acto sirvió además para compartir un ambiente de convivencia y confraternización, en el que varios pregoneros de ediciones anteriores aprovecharon para trasladarle palabras de ánimo, recuerdos y consejos ante la inminente responsabilidad que afrontará.

El pregón de la Semana Santa de Málaga 2026 tendrá lugar el próximo 21 de marzo en el Teatro Municipal Miguel de Cervantes.