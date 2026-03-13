Patrimonio
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio estrena una túnica bordada en su Vía Crucis
Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio protagoniza este viernes un nuevo acto de culto al recorrer las calles de la feligresía tras su Vía Crucis en la parroquia de la Amargura, una cita marcada en la Cuaresma de Málaga
La imagen de Jesús del Santo Suplicio estrenará una nueva túnica durante el vía crucis que celebra este viernes por la tarde en la parroquia de la Amargura. La imagen, que ya se encuentra entronizada en las andas sobre las que irá esta tarde, luce la nueva pieza, donada por dos familias vinculadas a la cofradía de Zamarrilla, entidad de la que es titular esta advocación.
La nueva túnica bordada viene a enriquecer el patrimonio artístico de la hermandad de Zamarrilla. La pieza ha sido ejecutada en el taller de bordados de Javier Nieto, bajo diseño de Juan José Galiano, y ha sido recibida oficialmente tras su aprobación en la reunión de Junta de Gobierno celebrada por la corporación.
Según ha informado la hermandad, la túnica ha sido donada por dos familias de la cofradía, un gesto que ha sido agradecido de manera expresa por la Junta de Gobierno, al considerar que contribuye a engrandecer el culto y la devoción a Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio.
Durante la mañana, el Señor del Santo Suplicio ha permanecido expuesto en sus andas, pudiendo ser visitado por los fieles en el horario habitual de apertura del templo.
La nueva obra textil acompaña así a la imagen en una de las citas más señaladas del calendario de cultos, con la salida del Vía Crucis del Santo Suplicio por las calles de la feligresía. La corporación pone en valor tanto el significado devocional del acto como la incorporación de esta pieza al ajuar del Sagrado Titular.
