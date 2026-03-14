El Colegio Oficial de Médicos de Málaga celebra su tradicional pregón de Semana Santa con Pablo Sánchez
La sede colegial acogió un acto marcado por el sentimiento cofrade, la participación del doctor Javier Espíldora y la intervención musical del grupo de metales de San Lorenzo
La sede del Colegio Oficial de Médicos de Málaga acogió el tradicional pregón de Semana Santa, una cita ya consolidada en el calendario cofrade de la entidad colegial. En esta edición, el encargado de pronunciarlo fue Pablo Sánchez, médico de profesión y exhermano mayor de la Cofradía del Sepulcro.
El acto estuvo presidido por el máximo responsable de la institución, que fue el encargado de abrir la velada en un ambiente marcado por la solemnidad y el sentimiento cofrade. Posteriormente, el doctor Javier Espíldora presentó al pregonero, destacando su vinculación tanto con la profesión médica como con la Semana Santa malagueña.
Durante la intervención de Pablo Sánchez, el acto contó además con la participación del grupo de metales de la agrupación musical San Lorenzo, cuya presencia contribuyó a realzar el pregón.
De este modo, el Colegio Oficial de Médicos de Málaga volvió a reunir en su sede dos ámbitos profundamente arraigados en la ciudad, como son la tradición cofrade y la comunidad sanitaria, en una convocatoria que volvió a poner de manifiesto la estrecha relación entre ambas.
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