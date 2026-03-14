Celebración
La Paloma conmemora el centenario del cambio de advocación de la Virgen con una jornada solemne
La Hermandad recordó los cien años del paso de Nuestra Señora de los Dolores a María Santísima de la Paloma con un acto de significación, una función religiosa y acompañamiento musical
La Hermandad de la Paloma conmemoró este sábado el centenario del cambio de advocación de Nuestra Señora de los Dolores a María Santísima de la Paloma con una jornada de marcado carácter histórico, devocional y solemne.
Los actos comenzaron a las 12.15 horas con un acto de significación ofrecido por Ana Flores Guerrero, en el que se puso en valor la trascendencia de una fecha que marcó un antes y un después en la historia de la corporación y de la Semana Santa de Málaga.
Posteriormente, a las 13.00 horas, se celebró la solemne función religiosa, presidida por el reverendo Federico Cortés, en un ambiente de recogimiento y especial emoción para hermanos y devotos.
La cita contó además con el acompañamiento de un ensemble vocal e instrumental dirigido por Francisco Javier Criado, cuya intervención contribuyó a realzar la solemnidad de una jornada especialmente simbólica para la hermandad.
Con esta conmemoración, la corporación recordó uno de los episodios más relevantes de su trayectoria, al cumplirse cien años del cambio de advocación que dio lugar a la actual devoción a María Santísima de la Paloma, una de las imágenes marianas más queridas de Málaga.
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