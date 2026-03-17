Así será El Paso de Cajiz, la representación de la Pasión de Cristo más antigua de Andalucía

Cajiz volverá a convertirse esta Semana Santa en uno de los focos de mayor atractivo de la Axarquía con la celebración de El Paso, considerada la representación de la Pasión de Cristo más antigua de Andalucía y una de las tradiciones más singulares del calendario cofrade malagueño.

La cita tendrá lugar los próximos 3 y 4 de abril de 2026, en Viernes Santo y Sábado de Gloria, con dos funciones programadas a las 11.30 horas. Durante esas jornadas, esta pedanía de Vélez-Málaga, de cerca de un millar de habitantes, se transformará en un gran escenario al aire libre para recrear la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

La obra consta de 36 escenas distribuidas en un escenario natural y en varias casetas escenográficas instaladas para la ocasión. En ellas se recrean espacios bíblicos como el Palacio de Herodes, la sala del Juicio, el Pozo de las Samaritanas o el Huerto, en una puesta en escena que combina fervor religioso, tradición popular y valor patrimonial.

En El Paso de Cajiz participan más de 200 vecinos. / L.O.

Singularidades

Uno de los grandes rasgos que convierten a El Paso de Cajiz en una cita única es su antigüedad. Los textos que sustentan esta representación se remontan a los siglos XVI y XVII, lo que la consolida como una de las expresiones culturales y religiosas más antiguas y valiosas de la Semana Santa andaluza. Declarada de Interés Turístico por la Diputación Provincial de Málaga, esta tradición ha sabido conservar su esencia con el paso del tiempo.

Además, el montaje cuenta con un elemento diferenciador dentro de este tipo de recreaciones: incluye el acto de la Resurrección, lo que lo convierte en el único Paso andaluz que incorpora este cuadro religioso.

El Paso se celebrará en dos sesiones, el Viernes Santo y Sábado de Gloria, 3 y 4 de abril de 2026, ambas a las 11:30 horas. / L.O.

Participación

La dimensión popular del evento es otro de sus grandes atractivos. Más de 200 actores aficionados, en su mayoría vecinos del propio pueblo y de otras localidades cercanas, participan cada año en esta escenificación, que moviliza a todo Cajiz y que se ha convertido en una de las representaciones más esperadas de la comarca.

Ante la previsión de una elevada asistencia de público, la organización habilitará autobuses desde el parque hasta el recinto donde se desarrolla la representación, situado en la entrada de la localidad, para facilitar el acceso de los asistentes.

Compromiso

El teniente de alcalde de Cajiz, Jesús María Claros, ha destacado que esta tradición volverá a situar al pueblo en un lugar destacado de la Semana Santa, al tiempo que ha subrayado el esfuerzo colectivo que hay detrás de cada edición y la implicación de generaciones de vecinos que mantienen vivo este patrimonio.

Por su parte, el director de la obra, Juan Mejías, ha resaltado la ilusión con la que los vecinos preparan cada nueva edición para ofrecer al público una recreación fiel y emocionante de la Pasión.

Noticias relacionadas

Con esta nueva convocatoria, Cajiz se reivindica como uno de los destinos más singulares de la Semana Santa malagueña, gracias a una representación que aúna historia, devoción, participación vecinal y atractivo turístico.