Horarios e itinerarios de los traslados de la Semana Santa de Málaga 2026

Las cofradías de la ciudad comienzan a preparar sus salidas procesionales con los tradicionales traslados de sus sagrados titulares de cara a la Semana Santa de Málaga 2026. Durante los próximos días, los titulares de las cofradías realizaran sus traslados desde sus templos hasta sus casas de hermandad. Los fieles tendrán la oportunidad de visitar a las imágenes por las calles de Málaga antes de su salida procesional. A continuación, se recogen los horarios e itinerarios previsos para estos actos de tralados organizados por las distintas cofradías malagueñas.

Jueves, 19 de marzo

Humildad y Paciencia

Salida desde la iglesia de San Vicente de Paúl hasta plazuela Virgen de los Dolores y Esperanza (Casa hermandad).

Recorrido: Parroquia San Vicente de Paúl, La Unión, Amarguillo, Enrique Herrera Moll, José García Guerrero, Juan Bárcena Mancheño, Almanzor, Alfambra, La Unión, Gregorio de Frías, Federico Alba Varela, Reboul, Plazuela María Santísima de Dolores y Esperanza, Casa Hermandad.

Parroquia San Vicente de Paúl, La Unión, Amarguillo, Enrique Herrera Moll, José García Guerrero, Juan Bárcena Mancheño, Almanzor, Alfambra, La Unión, Gregorio de Frías, Federico Alba Varela, Reboul, Plazuela María Santísima de Dolores y Esperanza, Casa Hermandad. Horario: Salida 20.30 y encierro 22.00.

Salida 20.30 y encierro 22.00. Acompañamiento musical: Señor en silencio. Vírgen banda musical Cruz del Humilladero.

Traslado del Cristo de Humildad y Paciencia y la Virgen de Dolores y Esperanza / Eduardo Nieto

Viernes, 20 de marzo

Paloma

Vía Crucis y entronización del Señor y encendido de velas en memoria del Padre Gámez en el trono de la Virgen.

Horario : 20.00.

: 20.00. Acompañamiento musical: Tenor José Miguel Navarro.

Nueva Esperanza

Salida desde parroquia de Santa Ana y San Joaquín hasta la casa hermandad.

Recorrido : Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, Plaza de Don José María Ortega, Maestro Pablo Luna, Sondalezas, Colegio Gamarra (C/Doctor Lazárraga), Acto Colegio Gamarra (21:45h), Carril de Gamarra, Rosa, Magistrado Salvador Barberá, Camino de los Castillejos, Encierro Casa Hermandad (23:30h aprox).

: Parroquia de Santa Ana y San Joaquín, Plaza de Don José María Ortega, Maestro Pablo Luna, Sondalezas, Colegio Gamarra (C/Doctor Lazárraga), Acto Colegio Gamarra (21:45h), Carril de Gamarra, Rosa, Magistrado Salvador Barberá, Camino de los Castillejos, Encierro Casa Hermandad (23:30h aprox). Horario : Salida 20.00 (tras eucaristía) y encierro 23.30.

: Salida 20.00 (tras eucaristía) y encierro 23.30. Acompañamiento musical: Banda de Música de la Zamarrilla.

Paso y Esperanza

Traslado en andas desde la Basílica de la Esperanza hasta la casa hermandad.

Recorrido : Basílica de la Esperanza, Hilera, casa hermandad.

: Basílica de la Esperanza, Hilera, casa hermandad. Horario : 20.00 (tras rezo de Vía Crucis).

: 20.00 (tras rezo de Vía Crucis). Acompañamiento musical : Capilla musical de la banda de música de la Archicofradía y Escolanía de la Santa Vera+Cruz (Los Verdes) de Alhaurín El Grande.

: Capilla musical de la banda de música de la Archicofradía y Escolanía de la Santa Vera+Cruz (Los Verdes) de Alhaurín El Grande. Novedad: Acto de hermanamiento con la Confraternita di Maria Santissima Addolorata di Enna (Italia) como expresión de comunión fraterna, vinculación espiritual y colaboración entre ambas corporaciones.

Rescate

Desde Santuario de la Victoria hasta la casa hermandad, ambos en el mismo trono.

Recorrido : Salida Santuario de la Victoria, Plaza del Santuario, San Patricio, Cristo de la Epidemia, Plaza de Mendizábal, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest, Plaza de la Victoria, Victoria, Agua, encierro Casa de Hermandad.

: Salida Santuario de la Victoria, Plaza del Santuario, San Patricio, Cristo de la Epidemia, Plaza de Mendizábal, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest, Plaza de la Victoria, Victoria, Agua, encierro Casa de Hermandad. Horario : Salida 19:30 (tras misa) y encierro 21.00 horas.

: Salida 19:30 (tras misa) y encierro 21.00 horas. Acompañamiento musical: Banda de Música de la Cruz del Humilladero.

Traslado del Rescate a la Victoria por la restauración de la capilla del Agua / Eduardo Nieto

Salud

Traslado claustral en la parroquia de San Pablo.

Besapié, Traslado Claustral y entronización del Cristo de la Esperanza en su Gran Amor.

Horario: 20:00.

Crucifixión

Desde parroquia del Buen Pastor hasta la casa hermandad.

Recorrido : Plazuela del Cristo de la Crucifixión, Diego de Siloé y casa hermandad.

: Plazuela del Cristo de la Crucifixión, Diego de Siloé y casa hermandad. Horario : Salida 21:00 (tras misa) y encierro 22:15.

: Salida 21:00 (tras misa) y encierro 22:15. Acompañamiento musical: Capilla musical Nuestra Señora del Carmen.

Cena

Desde la parroquia de Santo Domingo de Guzmán hasta la casa hermandad.

Recorrido : Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, San Jacinto, Puente de la Esperanza, Prim, Arriola, Sagasta, Olózaga, Sebastián Souvirón, Plaza Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Cisneros, Fajardo, Compañía y Plazuela Virgen de la Paz.

: Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, San Jacinto, Puente de la Esperanza, Prim, Arriola, Sagasta, Olózaga, Sebastián Souvirón, Plaza Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Cisneros, Fajardo, Compañía y Plazuela Virgen de la Paz. Horario : Salida 21:30 y encierro 23:45.

: Salida 21:30 y encierro 23:45. Acompañamiento musical: Agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas (Sevilla).

Traslado de la Sagrada Cena 2025 / Eduardo Nieto

Estudiantes

Salida desde la iglesia del Santo Cristo de la Salud hasta la casa hermandad en la calle Alcazabilla.

Recorrido : Plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Granada, San Agustín, Císter, Alcazabilla y casa hermandad.

: Plaza de la Constitución, Granada, plaza del Carbón, plaza del Siglo, Granada, San Agustín, Císter, Alcazabilla y casa hermandad. Horario : Salida 22.00 y encierro 00.00.

: Salida 22.00 y encierro 00.00. Acompañamiento musical: Banda de música nuestra Señora de la Soledad (Mena).

Domingo, 22 de marzo

Sangre

Misa y traslado desde la iglesia de San Felipe Neri hasta su casa hermandad.

Recorrido : Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, San Bartolomé, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Dos Aceras y casa hermandad.

: Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, San Bartolomé, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Dos Aceras y casa hermandad. Horario : 10:00 (salida tras la misa).

: 10:00 (salida tras la misa). Acompañamiento musical: Silencio, tras el Cristo. Tras la Virgen, la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

El Cristo de la Sangre y la Virgen de Consolación y Lágrimas en el traslado del Domingo de Pascua / Eduardo Nieto

Piedad

Debido al retraso en las obras de la capilla, y encontrándose actualmente Nuestra Señora de la Piedad recibiendo culto en la Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa, el traslado partirá desde dicha parroquia.

Recorrido : Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa, Almona, Cruz del Molinillo, Ollerías, Cabello, Parras, Cruz del Molinillo y Alderete.

: Parroquia de la Virgen Milagrosa y San Dámaso Papa, Almona, Cruz del Molinillo, Ollerías, Cabello, Parras, Cruz del Molinillo y Alderete. Horario : Salida 11:00 y encierro 13:00.

: Salida 11:00 y encierro 13:00. Acompañamiento musical: Banda de Música de Zamarrilla.

Gitanos

Salida desde la parroquia de los Santos Mártires hasta la casa hermandad.

Recorrido : Parroquia de los Santos Martires, Comedias, Mendez Núñez, Casapalma, Álamos, Cárcer, Plaza Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes, Casa Hermandad.

: Parroquia de los Santos Martires, Comedias, Mendez Núñez, Casapalma, Álamos, Cárcer, Plaza Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes, Casa Hermandad. Horario : Salida 17.00 y encierro 19.00.

: Salida 17.00 y encierro 19.00. Acompañamiento musical: Banda de CCTT de los Gitanos.

Pollinica

Traslado desde la iglesia de San Agustín a la casa hermandad.

Recorrido : San Agustín, plaza de Jesús Castellano, Granada, plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parras.

: San Agustín, plaza de Jesús Castellano, Granada, plaza de la Merced, Madre de Dios, Montaño, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre y Parras. Horario : Salida 18:00 y encierro 20:00.

: Salida 18:00 y encierro 20:00. Acompañamiento musical: Agrupación musical Vera+Cruz de Campillos.

Prendimiento

Desde la iglesia de la Divina Pastora hasta la casa hermandad. En su recorrido, la cofradía realizará un acto de inauguración de una obra de Juan Vega situada en la Plaza de Capuchinos.

Recorrido : Plaza Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, San Juan Bosco, Callejón del Sanatorio, Hospital Hermanas Hospitalarias (acto con los enfermos), Callejón del Sanatorio, San Juan Bosco, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara, San Millán y casa hermandad.

: Plaza Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, San Juan Bosco, Callejón del Sanatorio, Hospital Hermanas Hospitalarias (acto con los enfermos), Callejón del Sanatorio, San Juan Bosco, Eduardo Domínguez Ávila, plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, Miguel Bueno Lara, San Millán y casa hermandad. Horario : Salida 18.00 y encierro 22.30.

: Salida 18.00 y encierro 22.30. Acompañamiento musical: Banda de Música Virgen del Rocío.

Traslado de la Virgen del Gran Perdón a la casa hermandad de Estudiantes para celebrar una salida extraordinaria por el centenario de la hermandad del Prendimiento / Eduardo Nieto

Huerto

Desde la parroquia de los Santos Mártires Ciriaco y Paula hasta su casa hermandad.

Recorrido : Mártires, plaza de San Juan de Dios, Coronado, Pozos Dulces, callejón Pericón, plaza Jardín Vertical, pasaje Gordón, Arco de la Cabeza, plaza Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Santos, San Juan, Sebastián Souvirón, plaza Arriola, puente de Santo Domingo, Pasillo de Santa Domingo, plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe y casa hermandad.

: Mártires, plaza de San Juan de Dios, Coronado, Pozos Dulces, callejón Pericón, plaza Jardín Vertical, pasaje Gordón, Arco de la Cabeza, plaza Virgen de las Penas, Pozos Dulces, Compañía, Santos, San Juan, Sebastián Souvirón, plaza Arriola, puente de Santo Domingo, Pasillo de Santa Domingo, plaza de la Religiosa Filipense Dolores Márquez, Padre Jorge Lamothe y casa hermandad. Horario : Salida 18:00 y encierro a las 20:00.

: Salida 18:00 y encierro a las 20:00. Acompañamiento musical: Tras el Cristo, Capilla Musical Virgen de la Caridad. Tras la Virgen, Capilla Musical Nuestra Señora de la Concepción.

Traslado de regreso del Huerto a los Santos Mártires / Eduardo Nieto

Mediadora

Salida desde parroquia de San Patricio hasta la casa hermandad.

Recorrido : Parroquia de San Patricio (Calle Abogado Federico Orellana Toledano nº2 - 18:00h), La Hoz, Infantes, Las Navas, Capilla de la Virgen del Carmen de Huelin, Garcerán, La Hoz, Ayala, Goya, Plaza Jardines de la Abadía, Amadeo Vives, Maestro Alonso, Maestro Chapí, Cómico Riquelme, casa hermandad.

: Parroquia de San Patricio (Calle Abogado Federico Orellana Toledano nº2 - 18:00h), La Hoz, Infantes, Las Navas, Capilla de la Virgen del Carmen de Huelin, Garcerán, La Hoz, Ayala, Goya, Plaza Jardines de la Abadía, Amadeo Vives, Maestro Alonso, Maestro Chapí, Cómico Riquelme, casa hermandad. Horario : Salida 18.00 y encierro 20.30.

: Salida 18.00 y encierro 20.30. Acompañamiento musical: Cristo en silencio y la Virgen con la Banda de Música Maestro Eloy García, de la Archicofradía de la Expiración.

Fusionadas

Salida desde la iglesia de San Juan Bautista hasta la casa hermandad.

Recorrido : San Juan, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel y casa hermandad.

: San Juan, Plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especerías, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel y casa hermandad. Horario : Salida 18:00 y encierro 20:15.

: Salida 18:00 y encierro 20:15. Agrupación musical: Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de la Redención (tras Azotes y Columna), banda de Bomberos (tras Exaltación) y la Banda de Música de la Esperanza (tras la Virgen del Mayor Dolor).

Humillación

Besapié y Vía Crucis al Señor de la Humillación en la parroquia de Santo Domingo.

Horario: 19:30.

Penas

Traslado claustral en la iglesia de Santa María Reina y Madre.

Besapié, Traslado Claustral y entronización del Santísimo Cristo de la Agonía.

Horario : 19:30.

: 19:30. Acompañamiento musical: Mª Lourdes Benítez (soprano) y José Miguel Navarro Martín (órgano).

Vía Crucis del Cristo de la Agonía por su 50 aniversario / Eduardo Nieto

Lunes, 23 de marzo

Humildad

Traslado Claustral en Basílica de Santa María de la Victoria.

Traslado Claustral del Señor de la Humildad.

Horario: 21:30.

Martes, 24 de marzo

Salutación

Traslado claustral y Vía Crucis del Nazareno de la Salutación en la iglesia de San Felipe Neri.

Horario : 19:30.

: 19:30. Acompañamiento musical: Soprano Elena Esperanza y agrupación músical San Lorenzo Mártir.

Vía crucis y traslado claustral de Salutación en San Felipe Neri 2025 / Eduardo Nieto

Miércoles, 25 de marzo

Salesianos

Traslado y petición de venia en Santuario de María Auxiliadora.

Recorrido : Santuario, Eduardo Domínguez Ávila y casa hermandad.

: Santuario, Eduardo Domínguez Ávila y casa hermandad. Horario : Venia 20:45 y traslado 21:00.

: Venia 20:45 y traslado 21:00. Acompañamiento musical: Coral Polifónica de Viñeros.

Traslado de Salesianos y entronización del Cristo de las Penas 2025 / Ignacio A. Castillo

Jueves, 26 de marzo

Descendimiento

Capilla del Sagrado Descendimiento hasta la casa hermandad junto al Hospital Noble.

Recorrido : Plaza del General Torrijos, Paseo de Reding, Manuel Martín Estévez y casa hermandad.

: Plaza del General Torrijos, Paseo de Reding, Manuel Martín Estévez y casa hermandad. Horario : Salida 20:00 y encierro 21:00.

: Salida 20:00 y encierro 21:00. Acompañamiento musical: Capilla musical de la banda Maestro Eloy García de la Expiración.

Traslado del Descendimiento el Jueves de Pasión de 2024. / Eduardo Nieto

Rocío

Desde la Iglesia de San Lázaro a su casa hermandad.

Recorrido : Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest y casa hermandad.

: Plaza de la Victoria, Cristo de la Epidemia, Puerto Parejo, Párroco Ruiz Furest y casa hermandad. Horario : Salida 20:30 y encierro 21:30.

: Salida 20:30 y encierro 21:30. Acompañamiento musical: Camerata de la Agrupación Musical de la Vera+Cruz de Campillos, tras el Señor; y banda de música Virgen del Rocío, tras la Virgen.

Traslado de la Virgen del Rocío el Jueves de Pasión de 2024. / Álex Zea

El Rico

Desde la Iglesia de Santiago hasta su casa hermandad.

Recorrido : Granada, San Agustín, Císter, Cañón, Cortina del Muelle, plaza de la Aduana, Alcazabilla, Victoria y casa hermandad.

: Granada, San Agustín, Císter, Cañón, Cortina del Muelle, plaza de la Aduana, Alcazabilla, Victoria y casa hermandad. Horario : Salida 21:00 y encierro 00:00.

: Salida 21:00 y encierro 00:00. Acompañamiento musical: Banda de Música de Ntra. Señora de la Soledad (Mena).

Traslado de El Rico el Jueves de Pasión de 2024 / Eduardo Nieto

Amor

Traslado de Virgen de la Caridad desde Santuario de la Victoria hasta su casa hermandad.

Recorrido : Plazuela Cristo del Amor, Mitjana, Isabel la Católica, Gordón, Fernando el Católico y casa hermandad.

: Plazuela Cristo del Amor, Mitjana, Isabel la Católica, Gordón, Fernando el Católico y casa hermandad. Horario : Salida 21.25 y encierro 21:45.

: Salida 21.25 y encierro 21:45. Acompañamiento musical: Coral Ubi Caritas.

Pasión

Traslado Claustral en la parroquia de los Santos Mártires.

Traslado claustral de Jesús de la Pasión y la Virgen del Amor Doloroso.

Horario : 22:00.

: 22:00. Acompañamiento musical: Tenor Luis María Pacetti y órgano, Adrián López.

Viernes, 27 de marzo

Monte Calvario

Traslado de Santa María del Monte Calvario desde la capilla del Monte Calvario hasta la Basílica de Santa María de la Victoria.

Recorrido : Vía Dolorosa del Calvario, Amargura, plaza de Alfonso XII, plaza del Santuario y basílica de la Victoria.

: Vía Dolorosa del Calvario, Amargura, plaza de Alfonso XII, plaza del Santuario y basílica de la Victoria. Horario : Salida 19:30 y encierro 20:30.

: Salida 19:30 y encierro 20:30. Acompañamiento musical: Sin acompañamiento musical.

Vía crucis con antorchas del Monte Calvario / Eduardo Nieto

Sepulcro

Desde la iglesia de Santa Ana hasta la casa hermandad.

Recorrido : Abadía de Santa Ana, Císter, Alcazabilla, casa hermandad.

: Abadía de Santa Ana, Císter, Alcazabilla, casa hermandad. Horario : Salida 19:30 y encierro 20:00.

: Salida 19:30 y encierro 20:00. Acompañamiento musical: Sin acompañamiento musical.

Traslado del Sepulcro. / Eduardo Nieto

Dolores de San Juan (Cristo)

Desde Iglesia de San Juan hasta su trono.

Traslado Claustral y entronización del Cristo de la Redención.

Claustral y entronización del Cristo de la Redención. Horario : 20:15 (tras misa).

: 20:15 (tras misa). Acompañamiento musical: Durante el traslado será cantado el “Misere Mei Deus”.

Viñeros

Desde iglesia de la Aurora y Divina Providencia hasta su casa hermandad.

Recorrido : Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Puerta de Antequera, Carretería, Biedmas, Plaza de los Viñeros y Casa Hermandad.

: Iglesia de la Aurora y Divina Providencia, Andrés Pérez, Arco de la Cabeza, Puerta de Antequera, Carretería, Biedmas, Plaza de los Viñeros y Casa Hermandad. Horario : Salida 20:30 y encierro 21:00.

: Salida 20:30 y encierro 21:00. Acompañamiento musical: Coral Voces de Viñeros.

Traslado Jesús Nazareno de Viñeros / Eduardo Nieto

Dolores del Puente

Traslado claustral y entronización del Cristo del Perdón en la parroquia de Santo Domingo.

Horario: 21:00.

Santa Cruz

Traslado Claustral en San Felipe Neri.

Horario : 21:00.

: 21:00. Acompañamiento musical: Acompañamiento a piano a cargo de José Luis Jiménez Cañete.

Expiración

Traslado desde la parroquia de San Pedro Apóstol hasta su casa hermandad.

Recorrido : Plaza de San Pedro, avenida de la Aurora, rotonda de Albert Camús, Montalbán, Angosta del Carmen, Cuartelejo, La Serna, Ancha del Carmen (en la confluencia entre calle La Serna y plaza de Toros Vieja), avenida de la Aurora, Cristo de la Expiración, plaza de Enrique Navarro y casa hermandad.

: Plaza de San Pedro, avenida de la Aurora, rotonda de Albert Camús, Montalbán, Angosta del Carmen, Cuartelejo, La Serna, Ancha del Carmen (en la confluencia entre calle La Serna y plaza de Toros Vieja), avenida de la Aurora, Cristo de la Expiración, plaza de Enrique Navarro y casa hermandad. Horario : Salida 21:15 y encierro 23:00.

: Salida 21:15 y encierro 23:00. Acompañamiento musical: BM Maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración.

Santo Traslado

Desde la iglesia de San Pablo hasta su casa hermandad, la Cofradía realiza el rezo del Vía Crucis mientras traslada las imágenes.

Recorrido : Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Trinidad y casa hermandad.

: Plaza de San Pablo, Zamorano, Tiro, Trinidad y casa hermandad. Horario : Salida 22:00 y encierro 00:00.

: Salida 22:00 y encierro 00:00. Acompañamiento musical: Capilla musical Carmen Doloroso.

Soledad de Mena

Desde la Iglesia de Santo Domingo hasta su casa hermandad.

Recorrido : Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad.

: Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad. Horario : 22:30.

: 22:30. Acompañamiento musical: Grupo vocal Lumen Laudis.

Sábado, 28 de marzo

Cautivo

Desde la Iglesia de San Pablo hasta su casa hermandad en el Barrio de la Trinidad.

Recorrido : plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), Avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de Salud Jesús Cautivo), Trinidad, plaza de Jesús Cautivo y casa hermandad.

: plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), Avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de Salud Jesús Cautivo), Trinidad, plaza de Jesús Cautivo y casa hermandad. Horario : Salida 8:00 y encierro 13:00.

: Salida 8:00 y encierro 13:00. Acompañamiento musical: CCTT de Jesús Cautivo, desde la salida hasta el Hospital Civil, y Banda Sinfónica de la Trinidad, desde el centro sanitario hasta el encierro.

Salida del traslado de Nuestro Padre Cautivo y María Santísima de la Trinidad Coronada, donde la lluvia ha sido la protagonista en la jornada de hoy / Álex Zea

Dulce Nombre

Desde la parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús hasta tinglao.

Recorrido : Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, Plaza de Capuchinos, tinglao.

: Parroquia de la Divina Pastora y Santa Teresa de Jesús, Plaza de Capuchinos, tinglao. Horario : Salida 11:00 y encierro 12:00.

: Salida 11:00 y encierro 12:00. Acompañamiento musical: Sin acompañamiento musical.

Misericordia

Desde la parroquia de Ntra Señora del Carmen hasta su casa hermandad en la calle La Serna. El trono del Señor es portado por militares del Ejército del Aire y del Espacio. El trono de la Virgen es portado por hermanas de la cofradía.

Recorrido : Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Plaza de Toros Vieja, La Serna, Cuartelejo, Angosta del Carmen, Montalbán, Conde Duque de Olivares, Peregrino,Medellín, Cuarteles, Avenida de la Aurora, Ancha del Carmen, La Serna, Casa Hermandad.

: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Plaza de Toros Vieja, La Serna, Cuartelejo, Angosta del Carmen, Montalbán, Conde Duque de Olivares, Peregrino,Medellín, Cuarteles, Avenida de la Aurora, Ancha del Carmen, La Serna, Casa Hermandad. Horario : Salida 18:00 y encierro 21:00.

: Salida 18:00 y encierro 21:00. Acompañamiento musical: Tras el Cristo, Banda de Cornetas y Tambores de Tra. Señora del Carmen. Tras la Virgen, Banda de música de Cruz del Humilladero.

Traslado de Misericordia en el Sábado de Pasión. / Eduardo Nieto

Zamarrilla

Desde la ermita hasta su casa hermandad.

Recorrido : Barcelona, Barcelona/Lanuza, Plaza Bailén, Cautivo, Plaza Montes, Mármoles.

: Barcelona, Barcelona/Lanuza, Plaza Bailén, Cautivo, Plaza Montes, Mármoles. Horario : Salida 18:30 y encierro 20:30.

: Salida 18:30 y encierro 20:30. Acompañamiento musical: Tras el Cristo, capilla musical Carmen Doloroso. Tras la Virgen, Banda de Música de Zamarrilla.

Traslado Zamarrilla / GREGORIO MARRERO / LMA

Sentencia

Desde la parroquia Santiago Apóstol hasta su casa hermandad.

Recorrido : Granada, Niño de Guevara, Cañuelo de San Bernardo, Beatas, Cárcer, Pza. Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes, casa hermandad.

: Granada, Niño de Guevara, Cañuelo de San Bernardo, Beatas, Cárcer, Pza. Jerónimo Cuervo, Ramos Marín, Frailes, casa hermandad. Horario : Salida 21:00 y encierro 23:00.

: Salida 21:00 y encierro 23:00. Acompañamiento musical: Agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Miércoles, 1 de abril

Fusionadas (Ánimas de Ciegos)

Desde la iglesia de San Juan Bautista hasta su casa hermandad. El Cristo, a hombros de la BRIPAC.

Recorrido : San Juan, plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especería, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel y casa hermandad.

: San Juan, plaza de Félix Sáenz, Nueva, Especería, Cisneros, Pasillo de Santa Isabel y casa hermandad. Comienzo : Salida 11:00.

: Salida 11:00. Acompañamiento musical: Brigada Paracaidista.

El traslado del Cristo de Ánimas de Ciegos, en imágenes / Gregorio Marrero

Jueves, 2 de abril

Mena (Cristo)

Salida desde la iglesia de Santo Domingo hasta su casa hermandad.

Recorrido : Plaza Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad, donde tiene lugar la entronización.

: Plaza Fray Alonso de Santo Tomás y casa hermandad, donde tiene lugar la entronización. Horario : El desembarco de la Legión será a las 10 horas en el Puerto (Muelle 2). Seguidamente, la comitiva legionaria desfilará por la plaza de la Marina, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, Calderería, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Esperanza, San Jacinto, plaza de La Legión Española y plaza Fray Alonso de Santo Tomás. El horario del traslado de la imagen será a las 12:00 horas.

: El desembarco de la Legión será a las 10 horas en el Puerto (Muelle 2). Seguidamente, la comitiva legionaria desfilará por la plaza de la Marina, Molina Lario, plaza del Obispo, Molina Lario, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada, Calderería, plaza de Uncibay, Méndez Núñez, Tejón y Rodríguez, Carretería, Pasillo de Santa Isabel, Puente de la Esperanza, San Jacinto, plaza de La Legión Española y plaza Fray Alonso de Santo Tomás. El horario del traslado de la imagen será a las 12:00 horas. Acompañamiento musical: Banda de guerra y Banda de música de La Legión.

El traslado de la Legión del Cristo de la Buena Muerte de Mena, en imágenes / Álex Zea

Viernes, 3 de abril

Amor (Cristo)

Vía Crucis y traslado del Cristo del Amor desde la Basílica de Santa María de la Victoria hasta su casa hermandad.

Recorrido : Santuario de Santa María de la Victoria, plazuela Cristo del Amor, Conde de Tendilla, Fernando el Católico y casa hermandad.

: Santuario de Santa María de la Victoria, plazuela Cristo del Amor, Conde de Tendilla, Fernando el Católico y casa hermandad. Horario : 10:30

: 10:30 Acompañamiento musical: Coral Ubi Caritas

Monte Calvario (Cristo)

Traslado del Cristo Yacente de la Paz y la Unidad desde la ermita del Monte Calvario hasta su casa hermandad.