La Sangre no pasará por la calle Madre de Dios el Miércoles Santo: unos cables impiden el paso de los tronos

La Archicofradía de la Sangre de Málaga ha anunciado un cambio de última hora en su itinerario del Miércoles Santo 2026. Unos cables se han cruzado en una de las grandes novedades de la Semana Santa de Málaga de este año. Literalmente. Finalmente no pasará por la calle Madre de Dios después de realizar distintas mediciones en la vía y encontrar, en varias ubicaciones, un cableado que le impide el paso de los tronos. Era una de las estampas esperadas de este año y ampliar algo más el escueto recorrido de la hermandad de la calle Dos Aceras. Sin embargo, la imposibilidad de disponer del camino libre este año ha llevado a la archicofradía a renunciar al paso por esta calle, como se aprobó en la Junta de Gobierno.

Esta renuncia de última hora se produce tras distintas pruebas, ensayos y mediciones realizadas en los últimos días, que han confirmado que no es viable el paso de los tronos por esta vía. La existencia de varios cables en la zona imposibilita el tránsito de la procesión por este enclave.

Sin tiempo para solucionar el cableado y mirando a 2027

La archicofradía explica que han intentado buscar una solución urgente con la Policía Local, Ayuntamiento de Málaga y Distrito Centro, pero la cercanía de la Semana Santa ha impedido resolver el problema a tiempo. No obstante, esta renuncia se circunscribe para este 2026, ya que para el Miércoles Santo de 2027 espera poder pasar por esta calle en su regreso a la casa hermandad, trabajando desde ya para buscar soluciones permanentes al cableado.

De este modo, el horario e itinerario de vuelta del Miércoles Santo queda fijado de la siguiente manera: Casapalma, a las 23.25 horas; Cárcer, a las 23.35; Álamos, a las 23.40; Dos Aceras, a las 23.50; y encierro en la casa hermandad, a las 00.00 horas.

Cambios en el encierro de la Sangre: así queda

Una de las principales novedades de este año de la Archicofradía de la Sangre será precisamente el encierro, que se realizará en calle Dos Aceras, a las puertas de la casa hermandad, una decisión con la que la archicofradía pretende reforzar el sentido del final de la procesión. Por su parte, el cortejo nazareno concluirá su estación de penitencia en el IES Vicente Espinel, en la calle Gaona.

Además, y como medida de seguridad debido a la estrechez del espacio, la Junta de Gobierno ha solicitado a las autoridades competentes el aforamiento exclusivo de la plazuela situada frente a la casa hermandad y de la calle Gaona. El objetivo es facilitar con garantías las maniobras de entrada de ambos tronos y favorecer también la recogida del cortejo nazareno en el centro educativo. El resto de la calle Dos Aceras sí podrá ser ocupado por el público asistente.

La archicofradía ha pedido la colaboración de hermanos, vecinos y espectadores para facilitar la llegada de la procesión y garantizar el normal desarrollo de uno de los momentos más delicados del recorrido.