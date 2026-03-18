Domingo de Pasión en Málaga: la Sangre adelanta los detalles de su traslado

La Archicofradía de la Sangre ha dado a conocer los detalles del tradicional traslado de sus Sagrados Titulares, previsto para el próximo Domingo de Pasión, 22 de marzo.

La jornada comenzará a las 10.00 horas con la celebración de la Solemne Misa en la parroquia de San Felipe Neri, sede canónica de la corporación. La eucaristía estará presidida por el director espiritual de la archicofradía, Alejandro Pérez Verdugo. A continuación se rezará el vía crucis y, una vez concluido, en torno a las 11.30 horas, dará comienzo el traslado del Cristo de la Sangre y María Santísima de Consolación y Lágrimas hasta la casa hermandad.

El recorrido discurrirá por Plazuela del Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, San Bartolomé, Duque de Rivas, Cruz del Molinillo, Ollerías, Carretería, Dos Aceras y entrada en la casa hermandad.

Acompañamiento musical en el traslado de la Sangre

Durante el traslado, el Señor de la Sangre estará acompañado por una pareja de tambores roncos y por varios miembros de la Agrupación Musical de la Vera+Cruz de Campillos. Por su parte, la Virgen de Consolación y Lágrimas irá sobre sus andas de traslado y contará, por primera vez, con el acompañamiento musical de la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad.

La Archicofradía también ha recordado las normas para los hermanos que participen en el cortejo. Todos deberán presentarse a las 10.00 horas en la parroquia, vistiendo traje o vestido oscuro, zapatos negros y portando la medalla corporativa. Asimismo, se evitará el uso de gafas de sol y de lazos de colores en el pelo.

Una vez finalice el traslado, los Sagrados Titulares serán entronizados en sus respectivos tronos procesionales a comienzos de la semana. Cuando concluyan los trabajos de albacería y preparación, la Archicofradía comunicará los horarios de visita y veneración en la casa hermandad.