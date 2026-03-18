Nuevo techo de palio para la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad: Berzosa pone en la gloria a Crucifixión

La hermandad de la Crucifixión ya tiene una joya con la que mirar de frente al futuro de su dolorosa del Lunes Santo. La corporación ha presentado el nuevo techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, una pieza concebida no solo como estreno patrimonial, sino como una declaración de intenciones: convertir el palio de la Virgen en un gran discurso visual de fe, belleza y emoción cofrade. El proyecto se plantea además como una parte esencial del futuro palio completo de la imagen mariana.

La hermandad no tenía claro que pudiera llegar a tiempo esta Cuaresma para poder estrenar la obra. Iba avanzada, pero los imponderables podían ser muchos. La noticia que protagoniza este miércoles, de hecho, va mucho más allá de una obra nueva. La Crucifixión ha querido presentar este estreno como un trabajo de hermandad en el sentido más literal del término: con una pintura central firmada por Raúl Berzosa, con bordados realizados por los alumnos de la escuela de la propia cofradía bajo la dirección de Felicitación Gaviero, con letras de orfebrería de Cristóbal Angulo y con el diseño general del conjunto donado por Antonio Rodríguez García. A eso se suma la aportación económica de numerosos hermanos para hacer posible el proyecto.

El año no ha podido ser más fructífero para esta corporación desde un punto de vista patrimonial, ya que hace solo un par de semanas también pudo presentar el resultado de la intervención que ha permitido reducir medidas, completar elementos del diseño original e incorporar orfebrería repujada a mano y nueva iluminación al trono del Cristo de la Crucifixión.

El palio ha visto la luz durante un breve acto celebrado en la casa hermandad y a cargo del hermano mayor, Francisco González, que es maestro bordador. En su discurso, ha destacado que el corazón del nuevo techo de palio lo ocupa la pintura 'La Gloria de la Asunción', de Raúl Berzosa, concebida como una escena de fuerte verticalidad y claro impulso ascendente. La composición muestra la Asunción de la Virgen María en medio de una espiral de nubes y ángeles que conduce la mirada hacia un centro luminoso en el que aparece la Santísima Trinidad. No es una gloria estática ni fría: hay movimiento, hay luz y hay una clara voluntad de envolver al espectador en una atmósfera sobrenatural.

Ese es precisamente uno de los grandes aciertos del conjunto: el techo no se queda en la mera ornamentación. La obra está planteada como un cielo abierto sobre la Virgen, con una paleta de azules, dorados y tonos nacarados que busca empujar al devoto hacia arriba, hacia la contemplación. En su presentación, González ha insistido en que esa idea de “ventana al cielo”, una imagen potente y muy eficaz para un palio que quiere hablar de gloria, de oración y también de esperanza.

Así es el techo de palio de la Virgen del Mayor Dolor en su Soledad, de Crucifixión. / Hermandad de la Crucifixión

Bordado propio y sello de cofradía

Pero si Berzosa pone el golpe pictórico, la Crucifixión ha querido dejar claro que el alma del proyecto también está en las manos de su gente. El conjunto se remata con una doble cenefa bordada a mano en oro fino a realce, ejecutada por los alumnos de la escuela de bordados de la hermandad. En la primera aparece la segunda parte del Ave María, reforzando esa idea del trono como un altar itinerante; en la segunda, más exterior, se despliega una decoración vegetal de inspiración decimonónica, con jarrones de flores y ánforas de azucenas como símbolos de la pureza mariana.

Ahí está una de las claves más noticiosas del estreno: la Crucifixión no solo enseña una pieza nueva, sino que exhibe músculo interno. La escuela de bordado, que hace apenas tres años y medio arrancó desde cero, aparece ahora como uno de los pilares del proyecto. La presentación subraya las horas de trabajo, la paciencia de bastidor, el esfuerzo callado y el sacrificio de quienes han cosido esta obra centímetro a centímetro. Dicho de otra forma: este palio no se entiende sin cofradía, sin taller y sin comunidad.

Un palio concebido para la oración

El discurso iconográfico del nuevo techo de palio no se detiene en la gloria central. Todo el conjunto se ordena a través de dos cenefas que refuerzan su carga simbólica y apuntalan una idea muy concreta: convertir el paso de la Virgen en un auténtico altar itinerante. La primera de ellas se traza con una corona de espinas bordada, dentro de la que se incrustan, en orfebrería de Cristóbal Angulo, las letras de la segunda parte del Ave María: “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros…”

La hermandad deja además abierto el desarrollo futuro de este programa, ya que la primera parte de la oración mariana se completará más adelante en la crestería superior de las bambalinas, también entrelazada con espinas y ejecutada en metal. La intención es clara y ambiciosa: que el palio no sea solo un prodigio estético, sino una catequesis en movimiento, una invitación directa al rezo cuando la Virgen se eche a la calle.

La segunda cenefa se mueve en un registro plenamente decimonónico, con un repertorio ornamental de fuerte sabor clásico en el que aparecen motivos vegetales, entre ellos cardos y azucenas, cargados de lectura simbólica. El diseño se remata con jarrones en las esquinas y en los paños centrales laterales, reforzando la sensación de riqueza decorativa y dotando al conjunto de un equilibrio visual que dialoga con la pintura central sin restarle protagonismo.

Un paso más en la evolución del palio

El estreno, además, encaja dentro de una historia patrimonial que viene de lejos. Según la propia hermandad, la actual dolorosa fue tallada por Antonio Dubé de Luque en 1987, y la corporación dio un paso decisivo en su historia al incorporarse al Lunes Santo en 1993 y realizar al año siguiente su primera estación de penitencia en la Catedral. Ya en 2001 estrenó la carpintería del trono de la Virgen, las barras de palio y un palio en terciopelo morado realizado por miembros de la hermandad; y en 2002 recibió la gloria del palio donada por José Palma Santander. Este nuevo techo supone, por tanto, otro escalón relevante en ese proceso de crecimiento estético y devocional.

Más que un estreno, un mensaje

La presentación del nuevo techo de palio ha querido jugar, además, con un tono muy emocional, enlazando la obra con la memoria de los hermanos ya fallecidos, con la identidad de la corporación y con la voluntad de mantener a la hermandad unida en torno a un proyecto común. Esa dimensión sentimental, lejos de quedarse en el tópico, refuerza la lectura cofrade del estreno: el palio no se plantea solo como una pieza bella, sino como una oración bordada que acompañe a la Virgen cuando vuelva a echarse a la calle.

En una Málaga cofrade donde cada estreno compite por dejar huella, la Crucifixión ha optado por no conformarse con el destello fácil. Ha presentado una obra con relato, con simbolismo y con una fuerte carga de identidad. Y eso, en términos de patrimonio y de hermandad, vale bastante más que un simple estreno de Cuaresma. El Mayor Dolor en su Soledad ya tiene un nuevo cielo. Ahora falta verlo mecerse sobre su pueblo