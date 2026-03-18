Jubileo de las Cofradías
El Vaticano destaca que la Gran Procesión de 2025 será recordada "por su valor histórico"
El pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización recordó que el Jubileo de las Cofradías coincidió con el inicio del pontificado de León XIV, ofreciendo un nuevo inicio de evangelización
EFE
La Gran Procesión realizada en Roma en 2025, en la que participaron las hermandades de El Cachorro de Sevilla y la Esperanza de Málaga, será recordada "por su valor histórico", según ha resaltado este miércoles el arzobispo italiano y organizador del Jubileo 2025, Rino Fisichella.
Aquellos días serán recordados por las cofradías "como un momento de profunda unidad, que tiende a salvaguardar el patrimonio de historia de cada particular tradición para hacer participe de ello al mundo entero que tenía los ojos fijos en ese evento", ha señalado el pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, que ha participado en Málaga en un congreso sobre la Gran Procesión.
Ha recordado que el Jubileo de las Cofradías coincidió con la misa de inicio del pontificado de León XIV, donde "simbólicamente se le ofreció a las cofradías un nuevo inicio de evangelización y testimonio cristiano". A pesar de las dificultades que se vivieron en ese momento, se permitió un recorrido desde el Coliseo hasta el Circo Máximo para luego volver al lugar de salida.
"Se asistió a una procesión histórica por primera vez: la Virgen de la Esperanza de Málaga; el Crucificado del Cachorro de Sevilla; el Cristo de León junto a los símbolos santos de las cofradías del mundo entero unidas en un único lugar", ha resaltado.
En el congreso, sobre el legado del Jubileo de las Cofradías, se expone este miércoles "una mirada desde la ciudad de Roma" como sede, una mesa redonda con las hermandades participantes y otras italianas y un libro del periodista Pedro Luis Gómez.
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