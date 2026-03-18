Realizan un TAC al Nazareno de Benalmádena tras la aparición de unas grietas en la talla

La Hermandad del Cristo del Nazareno de Benalmádena se ha sometido a un TAC y a varias radiografías para conocer con exactitud su estado interno y prevenir posibles daños estructurales. La prueba, realizada en el Hospital Vithas Xanit Internacional, busca preservar una de las devociones más arraigadas de la Semana Santa benalmadense.

La iniciativa nace a raíz de la preocupación surgida en la corporación al término de la pasada Semana Santa, cuando se detectó una posible rotura en la zona del cabello del Cristo, obra del imaginero granadino José Gabriel Martín Simón, autor entre otras obras del Cristo del Cautivo y del Cristo de la Sentencia de la capital malagueña Málaga.

La duda sobre si se trataba de un daño superficial o de una afección de mayor alcance llevó a la hermandad a ponerse en manos de especialistas, repitiendo así una experiencia previa que ya dio tranquilidad con el estudio realizado en su día a la imagen de la Virgen.

La hermandad quiere preservar la imagen del Nazareno de Benalmádena. / L.O.

Última tecnología

El TAC se ha llevado a cabo con equipos de última generación en las instalaciones del centro hospitalario. Esta tecnología permite obtener imágenes detalladas del interior de la talla, de mediados del siglo pasado, sin intervenir sobre ella ni causar ningún tipo de daño, algo esencial cuando se trata de una obra de gran valor devocional, artístico y patrimonial.

El jefe de servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Vithas Xanit Internacional, Ignacio Álvarez, ha destacado la utilidad de estas pruebas para detectar posibles alteraciones internas sin afectar a la estructura. Se trata, en definitiva, de poner la ciencia al servicio de la conservación de un bien que trasciende lo material y forma parte de la identidad sentimental de todo un pueblo.

Inquietud

Desde la hermandad, José Antonio Molina, miembro de la junta de gobierno, ha explicado que la corporación necesitaba conocer con certeza qué ocurría en el interior de la madera, algo imposible de valorar a simple vista. La prioridad era actuar con responsabilidad y anticipación para proteger una imagen que ocupa un lugar central en la vida religiosa de Benalmádena y que años atrás fue titular de la cofradía de la Pasión de Málaga.

No es la primera vez que la cofradía recurre a este tipo de estudios para velar por sus titulares, aunque sí es la primera ocasión en la que el Cristo del Nazareno es sometido a un TAC.

La decisión refleja hasta qué punto las hermandades han incorporado herramientas técnicas y criterios profesionales en el cuidado de su patrimonio, entendiendo que la devoción también se expresa en la conservación rigurosa de sus imágenes.

Conservación

Las imágenes han sido enviadas al restaurador Pedro Manzano, uno de los nombres de referencia en la conservación del patrimonio sacro andaluz, conocido entre otros trabajos por su intervención en la Virgen de la Macarena de Sevilla y que recientemente ha sido nombrado conservador de las imágenes del Nazareno del Paso y de la Virgen de la Esperanza de Málaga.

Para la hermandad, contar con su criterio supone una garantía añadida a la hora de actuar con rigor y asegurar la preservación de un símbolo especialmente querido por los vecinos.

Compromiso

Desde la corporación subrayan que el cuidado de sus imágenes forma parte de su día a día y se vive con una implicación que va más allá de lo institucional. "Para nosotros, las imágenes son parte de nuestra familia", destacan, resumiendo el vínculo de cercanía, respeto y responsabilidad con el que se afronta cualquier señal de deterioro.

El estudio del Nazareno simboliza así la unión entre tradición, fe y conocimiento técnico, una alianza cada vez más presente en el mundo cofrade para asegurar que imágenes de enorme valor espiritual y cultural lleguen en las mejores condiciones a las generaciones futuras. Un compromiso que en Benalmádena se traduce ahora en una revisión exhaustiva de una de las devociones más queridas de su Semana Santa.