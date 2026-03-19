El Cautivo regalará ramos de claveles de la Misa del Alba a los centros sanitarios de Málaga

La cofradía del Cautivo reforzará su vinculación con los centros sanitarios de Málaga con el reparto de ramos de claveles, estampas y carteles durante el Lunes Santo, aprovechando las miles de flores que se le lanzan al Señor de Málaga y a la Virgen de la Trinidad durante su traslado en la mañana del Sábado de Pasión.

La iniciativa contempla el reparto de 107 ramos, lo que permitirá que el Cautivo llegue a 38 centros sanitarios e instituciones dedicadas al cuidado de los más necesitados. Con este gesto, la cofradía trinitaria quiere acompañar y estar presente entre los que no podrán vivir la Semana Santa en las calles por motivos de enfermedad o por su labor de servicio en el ámbito de la salud.

Más que ramos: carteles y estampas del Cautivo y la Virgen de la Trinidad

Además de los ramos, la cofradía entregará carteles de la salida procesional y medio centenar de estampas con la imagen de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad para que la devoción a sus sagrados titulares esté presente en pasillos, consultas, salas de espera y distintas dependencias de los centros asistenciales.

Antes de su distribución, los más de cien ramos serán bendecidos en la casa de hermandad ante Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad por el director espiritual de la cofradía, José Manuel Llamas. De este modo, cada clavel quedará revestido de un especial sentido espiritual y simbólico, como muestra de amor, fe y cercanía hacia quienes atraviesan momentos de enfermedad o dedican su vida al cuidado de los demás.

Los ramos serán depositados en mostradores y diferentes plantas hospitalarias para que pacientes, familiares y profesionales sanitarios puedan sentir más cerca la presencia del Señor durante la Semana Santa de Málaga.

Centros de salud de Málaga que recibirán los claveles de El Cautivo

Los centros de salud a los que llegarán estos ramos son: Nuestro Padre Jesús Cautivo (Trinidad), Miraflores de los Ángeles, Victoria, El Limonar, Puerta Blanca, Carretera de Cádiz, San Andrés, Puerto de la Torre, El Palo, Churriana, Capuchinos, Carlinda, Ciudad Jardín (Guadalmedina), Colonia Santa Inés-Teatinos, Cruz de Humilladero, Las Delicias, El Cónsul, Huelin, La Roca, Nueva Málaga, Palma Palmilla, Perchel, Portada Alta, San Andrés-Torcal y Tiro Pichón.

Hospitales de Málaga a los que acudirá la cofradía del Cautivo

Asimismo, la cofradía entregará varios ramos en los hospitales Parque San Antonio, CHIP, Quirón, El Ángel, Gálvez, Materno Infantil, Virgen de la Victoria (Clínico), Hospital Universitario Regional de Málaga (Carlos Haya) y Hospital Civil.

El Cautivo también llegará a comedores sociales y centros asistenciales

La acción también alcanzará a colectivos especialmente vulnerables. En este sentido, los claveles se repartirán en los comedores sociales de Santo Domingo y Los Ángeles Malagueños de la Noche, así como en la residencia de mayores Asilo de Los Ángeles y en el Colegio Ciudad de los Niños.

Con esta iniciativa, la cofradía del Cautivo vuelve a poner de manifiesto una de las relaciones más arraigadas de Málaga: la unión entre sus titulares y el mundo sanitario. Un lazo que, desde hace décadas, forma parte de la identidad religiosa, social y sentimental de la ciudad.