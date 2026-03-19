Internal-IA lanza un asistente por WhatsApp para seguir la Semana Santa de Málaga 2026 en tiempo real

La empresa malagueña Internal-IA, división de Internalia Group, ha puesto en marcha por segundo año consecutivo su asistente conversacional para seguir la Semana Santa de Málaga 2026 en tiempo real a través de WhatsApp, una herramienta pensada para ofrecer información útil tanto a malagueños como a visitantes de forma rápida, directa y sin necesidad de descargar ninguna aplicación.

Qué se puede consultar en el asistente de Semana Santa de Málaga

El servicio, basado en inteligencia artificial, permite consultar desde el móvil datos clave sobre la Semana Santa de Málaga, como itinerarios, horarios, agenda diaria o localización de los tronos, con respuestas inmediatas adaptadas al lenguaje natural del usuario. Además, el sistema admite interacción tanto por texto como por voz y ofrece atención en varios idiomas.

Como principal novedad de esta edición, el asistente incorpora a Canal Málaga como Media Partner, lo que permitirá a los usuarios no solo acceder a información actualizada, sino también visualizar contenidos audiovisuales vinculados a sus consultas. De este modo, desde la propia conversación en WhatsApp podrán encontrar vídeos de salidas, encierros o retransmisiones en directo de algunos de los momentos más destacados de la Semana Santa malagueña.

Según ha destacado la compañía, esta nueva edición mejora el sistema estrenado el pasado año y da un paso más al combinar en una misma experiencia información en tiempo real y contenido en vídeo, reforzando así la utilidad del canal para quienes quieran seguir el desarrollo de las procesiones desde cualquier punto.

Cómo seguir la Semana Santa de Málaga por WhatsApp

El asistente ya está disponible desde este 19 de marzo de 2026 a través del número de WhatsApp 951 44 83 70, así como mediante enlace directo y código QR habilitados para facilitar el acceso al servicio.

Con esta iniciativa, Málaga refuerza su imagen como ciudad innovadora en la aplicación de la inteligencia artificial a eventos culturales y turísticos, al tiempo que acerca la información de la Semana Santa a ciudadanos y turistas de una manera accesible, inmediata y sin barreras tecnológicas.

La herramienta forma parte del ecosistema de soluciones conversacionales de Internal-IA, una división que ya ha desarrollado aplicaciones similares en otros grandes eventos celebrados en la ciudad.