El pregón de Semana Santa pone a Málaga frente a un espejo y sitúa a las cofradías como guía

El bullicio en el Teatro Cervantes, minutos antes de comenzar el pregón de la Semana Santa de Málaga 2026, mostró esa sensación de nervios buenos, de ilusión y ganas porque algo bueno iba a pasar. Es el primero de los grandes reencuentros cofrades que se van a vivir en estas dos semanas. Saludos, abrazo, preguntas de cómo va la cofradía, felicitaciones por algún estreno (a Francis González, hermano mayor de Crucifixión, se le veía especialmente contento) y muchas ganas de escuchar el pregón de Ignacio A. Castillo. Compañero de profesión y de mesa, hermano de tinta y parte indispensable de La Opinión de Málaga, ha vivido estos días con una mezcla de nervios e ilusión, con ganas de subirse a las tablas del Cervantes, de abrirse en canal y hablar de Semana Santa, uno de los ejes de su vida, después de su mujer Lourdes y su hija Paz.

Este año tiene la particularidad de que es el primero en que asiste el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, que empieza a conocer la fuerza, virtudes y debilidades del mundo cofrade. Ignacio Castillo ha tenido la responsabilidad de dar el primer pregón a Satué y marcarle el paso esta Semana Santa, reivindicación incluida del Sábado Santo. Satué, por cierto, llegó acompañado de Jesús Catalá, obispo emérito y que sigue participando de forma activa en la vida de la diócesis de Málaga. También estuvo el obispo emérito de Pamplona, moseñor Francisco Pérez González, que vive en Málaga y fue el tercer prelado que asistió al pregón. Pocas veces se han visto tantos obispos en este acto.

Recepción del pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026 en el Teatro Cervantes / Álex Zea / LMA

Pero antes había que escuchar el concierto de la Banda Municipal de Música, que dio el concierto previo. El primero de los que vendrán, ya que en los años sucesivos será la encargada de dar el concierto del pregón. La elección de las marchas era toda una declaración de intenciones del pregonero, experto en música cofrade: 'Alma de la Trinidad', 'Pax Malacitana', 'Santísimo Cristo Resucitado' y el himno de Andalucía y España para terminar el concierto. A la Banda Municipal de Música le acompañó la Coral de Santa María de la Victoria.

Es curioso cómo ha ido evolucionando la interpretación de los himnos de Andalucía y España en los últimos años. Todo el teatro se pone de pie para escucharlos, pero ya son muchos los que cantan la letra del himno de Andalucía, algo poco habitual hace veinte años, cuando eran los menos y con un añorado Ildefonso Dell'Olmo como principal impulsor desde las sillas del público.

La Banda Municipal de Música dio el concierto de inicio del pregón / Álex Zea / LMA

Presentación de José Manuel Ferrary

El dean de la Catedral de Málaga y pregonero de la Semana Santa de Málaga 2025, José Manuel Ferrary, fue el encargado de presentar a Ignacio A. Castillo con una alocución en la que describió al pregonero de una forma cercana y personal, descubriendo no sólo al profesional, a su curriculum, sino también a la persona que hay detrás, con sus gustos, sus querencias y una cercanía personal basada en el cariño y el respeto.

José Manuel Ferrary e Ignacio Castillo en el Cervantes, / Álex Zea / LMA

Escenografía, el primer mensaje

Apareció el escenario con un paño negro que tapaba la decoración durante la presentación. Fue salir Ignacio Castillo y empezar el pregón cuando se fue levantando el telón y encendiendo las luces y mostrando cuatro nazarenos revestidos, con enseres y ofreciendo un rápido repaso por las grandes devociones de Ignacio: un nazareno de la Virgen de la Trinidad de rodillas y con un cirio, un nazareno de Virgen Mediadora con bastón, un nazareno de la sección de la Virgen de los Dolores de San Juan y otro de la Virgen de la Paz. Además, del sombrero y el cayado de la Virgen Pastora, de Capuchinos. Mensaje mariano desde la propia escenografía: "Ante este distinguido cabildo confieso mis límites y me declaro nazareno de la Virgen convencido de que este es mi único mérito para ocupar este escenario".

Miguel Ángel Blanco y Rafael de las Peñas fueron los encargados de montar la escenografía que acompañó el pregón de Ignacio Castillo. Era el primer mensaje del pregonero al público. Optó por una composición clásica, sin muchos elementos que distrajesen la atención del texto, más bien la acompañasen.

El elementro central bajó una vez que mostró su vocación mariana en la presentación del pregón. Era una exaltación simbólica de la coronación de la Virgen, con un dibujo de Naranjo Beltrán ejecutado con exquisita delicadeza y gusto, donde la Virgen María ocupa un lugar central mientra es coronada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Trinidad que eleva a María a la condición de Reina, una más que clara referencia a la devoción dela Virgen de la Trinidad, que tanta importancia tiene en su vida de fe.

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026, Ignacio Castillo en el Teatro Cervantes. / Álex Zea / LMA

Su inicio contó con una referencia a Satué que despertó las risas ("con su estatura, al contrario que yo, no tendrá problema en verlo todo y no perderse nada, aunque sea en quinta fila. Aunque le planten de bruces un palo ‘selfie’") y los aplausos al pedir el Sábado Santo.

Aplausos al pregón más reivindicativo

Gustó mucho su defensa de la Málaga real, la que pervive bajo las viviendas turísticas, los desayunos con chía y las torres que amenazan las perspectivas, siendo muy aplaudida esta parte y con algún 'olé' que se escuchó en el patio de butacas. Muy reivindicativo el pregonero en esta parte, que levantó la ovación del público y mandó un mensaje al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre: "Y lo necesita ahora más que nunca, en pleno vórtice transformador, en el camino de convertirnos en una ciudad de cartón piedra. De desconocidos. De gente de paso. Impersonal... En la que los vecinos de siempre tienen que irse y no llegan nuevos que puedan asumir unos alquileres por las nubes. Y una Málaga de franquicias en la que la presencia del comercio tradicional es un espejismo testimonial, abocada a ser irreconocible, sin arraigo, en un país de cascos históricos repetidos".

Uno de los momentos más personales del pregón de Ignacio A. Castillo, donde dijo sin decir, reflexionó sin nombrar y expuso sin señalar, Ignacio Castillo apuntó su camino cofrade en los últimos años: "De un tiempo a esta parte, prefiero el sosiego. Me apetecen los caminos aún no cartografiados. Las cofradías pueden ser más amables en la distancia. Y he descubierto que tengo alas y que sé volar otros cielos, “asumiendo que el perdón no cambia el pasado, pero facilita que el futuro lo haga mejor”. El luto pasa, os lo prometo. Con todo, mantengo encendida la llama de mi fe y no pierdo la esperanza en este mundo. Porque el Señor, aunque parezca que escribe con renglones torcidos, sabe diseñar nuestros rectos caminos. Y como hoy, te compensa".

"Málaga, en su dolor, callada vela y en su trance el mundo se reinventa. Reina y Madre de las PENAS. Eres beso de Dios en tu plazuela, elegante, delicada y milimétrica, y tu manto suspira en oro bordados de primavera", apunta el pregonero sobre la Virgen de las Penas y su manto (o falta de él).

El pregonero de la Semana Santa de Málaga 2026 antes de salir al escenario. / Álex Zea / LMA

Emoción, lágrimas y ovaciones con el Cautivo y a Virgen de la Paz

Uno de los momentos más emotivos y emocionantes fue cuando habló del Cautivo, con un pregonero dejándose llevar por los sentimientos, en una alocución que terminó en una ovación: "La Trinidad que se muere aún guarda lo mejor de sí misma en la memoria de quienes viven para evocarlo. Y la devoción se desborda en matemática colosal. Porque tuyo es el principio, Jesús Cautivo, tuyo es el poder y también la eternidad".

Pero si hay que hablar de emoción llegó cuando habló de la Virgen de la Paz, devoción al que está unido a través de su mujer Lourdes, que le descubrió a esta Virgen. Pero también por su hija, que lleva su nombre: "la cuesta entera se rinde a su paso, y yo, rendido, en su salida y como siempre lloraba: mi amor venía al mundo como dádiva a mis brazos. Desde ese mayo, en tus ojos vivo, entre tus lazos, soy feliz preso. Paz, mi niña, verte sonreír es mi motivo y a la Virgen que se llama como tú se lo debo". La ovación que se ganó no pudo esconder las lágrimas que se le saltaron al pregonero en ese momento y que le costó unos segundos recomponerse.

"Y así te quieren tus hijos, tan solo en el Cielo mejor. ¡Porque más que tú ninguna, Trinidad! ¡Más que tú solo Dios!", así terminó el canto a la Virgen de la Trinidad, concluyendo casi el pregón, con emoción y lágrimas, en su parte más personal y entrega.

El pregón se alargó hasta las dos horas, con una parte muy rebviindicativa. e incluso crítica, que buscó poner a Málaga frente a un espejo para mostrar sus virtudes y defectos, pero siempre colocando a las cofradías como guía y parte inalienable de la ciudad. El público se rio, aplaudió, se emocionó y salió consciente de la importancia de ser cofrade y malagueño.