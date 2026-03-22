Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Doble crimen en EsteponaExclusión social en AndalucíaMuseo Thyssen cumple 15 añosEl Quijote del GaonaCirco del Sol en MálagaPregón de la Semana Santa Málaga 2026Cádiz CF - Málaga CF (0-3)Horarios de traslados de Semana Santa
instagramlinkedin

Pregón

Descarga el pregón de Semana Santa de Málaga 2026

Descarga el texto completo del pregón de Ignacio A. Castillo y que recitó el 21 de marzo en el Teatro Cervantes, anunciando la cercanía de la Semana Santa de Málaga 2026

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026

La Opinión

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026: descarga el texto de Ignacio A. Castillo

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026: descarga el texto de Ignacio A. Castillo

Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026: descarga el texto de Ignacio A. Castillo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents