Pregón
Descarga el pregón de Semana Santa de Málaga 2026
Descarga el texto completo del pregón de Ignacio A. Castillo y que recitó el 21 de marzo en el Teatro Cervantes, anunciando la cercanía de la Semana Santa de Málaga 2026
Pregón de la Semana Santa de Málaga 2026: descarga el texto de Ignacio A. CastilloPregón de la Semana Santa de Málaga 2026: descarga el texto de Ignacio A. Castillo
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