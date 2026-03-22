Domingo de traslados en Málaga: sol, bulla y muchas ganas

"Hay gente pa'to". Así describía un cofrade la situación que estaba viviendo en la mañana de este Domingo de Traslados en Málaga. Los laterales de la calle La Goleta estaban llenas de público esperando el paso de la Virgen de la Piedad, que salió desde la parroquia de San Dámaso Papa y en dirección a su casa hermandad, en un recorrido inédito por las obras de restauración de la capilla. A la misma hora, la calle Parras estaba de bote en bote viendo el traslado de la Sangre, y muchos cofrades apuraban su café con churros (o chocolate) en el Café Madrid o en Tejeringos, antes de ir a ver estos dos traslados. El Centro bullía desde primera hora y eso sólo era pequeño anticipo de lo que sería la tarde.

Traslado de la Piedad / Eduardo Nieto

El buen tiempo animaba a estar en la calle. El barrio de El Molinillo se volcó con su Virgen de la Piedad, acompañada de la Banda de Música de Zamarrilla. En esta ocasión no hubo encuentro con el traslado de la Sangre, lo que no restó público en el barrio. Su recorrido le llevó a bordear el Centro, al salir de Ollerías y entrar en Parras. Era un recordatorio de que Málaga está en pleno proceso de transformación, de que las procesiones están a la vuelta de la esquina.

"Tiene un agujero", comentaba una niña de cinco años señalando a Jesús muerto en el regazo de la Virgen María. Con los ojos muy abiertos empezaba a descubrir el significado de la Semana Santa y de lo que se explica. Un ejemplo de la catequesis pública que significa salir a la calle con una imagen religiosas.

Traslado de la Sangre

El sábado por la tarde-noche se celebró el pregón de la Semana Santa de Málaga en el Cervantes. Ignacio A. Castillo, como pregonero, acudió invitado al traslado del Cristo de la Sangre y la Virgen de Consolación y Lágrimas. Al primero lo portó directamente sobre sus hombros en las primeras maniobras en el interior de San Felipe Neri, mientras que tuvo el honor de dar los primeros toques de campana al trono de traslado de la Virgen, también en el interior del templo. Ya se ha convertido en una tradición que el primer acto del pregonero de cadas año sea en el traslado de la Sangre e Ignacio Castillo cumplió con creces.

También lo hizo en el pregón, a tenor de la gran cantidad de felicitaciones que fue recibiendo por la calle: "fue muy valiente", "dijiste muchas verdades", "enhorabuena"... Ignacio, acompañado de Lourdes y Paz, no paraba de recibir muestras de cariño de cofrades y malagueños. Algunos conocidos, otros no, pero unidos todos por el sentir cofrade y el pregón.

El traslado de la Sangre en la calle Parras se encontró con una saeta para el Cristo y otra para la Virgen, de una joven que se plantó delante de las imágenes para cantarles su oración. Sentimiento a flor de piel y silencio para escuchar el cante. Las saetas, cantadas al pie del trono o las andas y sin micrófono, como deben ser.

Miguel Ferrary

La Banda Sinfónica de la Trinidad se encargaba del acompañamiento musical de la Virgen de Consolación y Lágrimas, vestida con gracia y buen gusto, destacando una caída del manto que era un portento de precisión y elegancia de su vestidor, Fran Navarro.