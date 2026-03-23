Málaga blinda su Semana Santa 2026 con más policía, drones y un mando permanente en la plaza de la Marina

La Semana Santa de Málaga 2026 ya tiene diseñado su escudo de seguridad. El Ayuntamiento pondrá en marcha un amplio dispositivo especial con refuerzos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, al que se sumarán Policía Nacional, Guardia Civil y el 061, en una de las semanas con mayor presión del año en el Centro de la ciudad. El operativo municipal se desarrollará entre el 29 de marzo, Domingo de Ramos, y el 5 de abril, Domingo de Resurrección, aunque también se ampliará para cubrir los traslados previstos los días 27 y 28 de marzo, cuando ya se espera una elevada concentración de personas en las calles.

Uno de los ejes del plan será la activación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga en fase de Preemergencia (situación operativa 0), que permanecerá vigente desde las 10.00 horas del Viernes de Dolores, 27 de marzo, hasta las 15.00 horas del Domingo de Resurrección, 5 de abril.

La coordinación global del despliegue se abordará el próximo lunes en la Junta Local de Seguridad, presidida junto a la Subdelegación del Gobierno, con presencia de la Agrupación de Cofradías, mandos de Policía Local, Bomberos, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, además de representantes de la Policía Autonómica y del 061.

Un puesto de mando avanzado fijo en Plaza de la Marina

La plaza de la Marina volverá a convertirse en uno de los puntos neurálgicos de la Semana Santa. Allí se instalará de forma permanente un puesto de mando avanzado con presencia de todos los servicios de emergencia integrados en el dispositivo.

A ese despliegue se sumará un retén de Bomberos con autobomba, vehículo ligero y Unidad Médico-Sanitaria, en horario adaptado a los desfiles procesionales. También habrá efectivos de Protección Civil y personal sanitario con ambulancias del 061 y de un servicio externo contratado por el Ayuntamiento, con equipos de soporte vital básico y avanzado, además de una unidad fija para centralizar la coordinación sanitaria.

Las dotaciones sanitarias estarán repartidas en tres puntos estratégicos: Alameda Principal junto a Tomás Heredia, plaza de la Marina y Tribuna de los Pobres, con el objetivo de acortar al máximo los tiempos de respuesta.

Más servicios policiales y refuerzo del tráfico

La Policía Local de Málaga prevé realizar un total de 5.053 servicios, un 5,5% más que en 2025, cuando se registraron 4.788. De ese total, 2.156 corresponderán a refuerzos extraordinarios.

Esto se traducirá en una media de 216 agentes destinados específicamente al dispositivo especial en el centro, a los que se sumarán los 290 servicios ordinarios diarios que se prestan en los 11 distritos de la ciudad. En conjunto, el operativo alcanzará un promedio diario de 506 servicios.

La estrategia policial se apoyará en tres grandes objetivos: garantizar la movilidad peatonal en el entorno de los cortejos y pasarelas de paso, reforzar la seguridad vial y colaborar con la Policía Nacional en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En paralelo, se activará un plan especial de tráfico para asegurar la movilidad y el funcionamiento del transporte público, con vigilancia reforzada sobre velocidad, alcohol y drogas.

78 cámaras en el Centro y vigilancia aérea con dron

La vigilancia tecnológica volverá a ser una pieza clave. El Ayuntamiento contará con el sistema habitual de videovigilancia, compuesto por 78 cámaras en el Centro y su entorno, 10 en la Trinidad y 12 en el túnel de la Alcazaba, con imágenes visibles desde el centro de coordinación instalado en el Centro Municipal de Emergencias.

A esto se añade un plan de vuelo con dron de la Policía Local durante los horarios de los desfiles procesionales. El dispositivo permitirá controlar en tiempo real el estado del tráfico, la concentración de personas, las vías de evacuación y ofrecer una visión completa del recorrido oficial.

Protección Civil y una red de desfibriladores en toda la ciudad

Protección Civil desplegará su Agrupación del Voluntariado con tres puestos fijos en la plaza de la Marina, la Alameda Principal y la plaza de la Constitución, además de dispositivos itinerantes adaptados a los recorridos procesionales. Cada jornada habrá una media de 15 personas voluntarias en el operativo.

Estos equipos contarán, entre otros medios, con desfibriladores y con pulseras identificativas con códigos QR para facilitar la localización de familiares o responsables de menores. Estas pulseras podrán conseguirse de forma gratuita.

A este sistema se une la red municipal de 742 desfibriladores, cuya ubicación puede consultarse en el mapa actualizado de la ciudad. Además, como ya ocurrió el año pasado, en todos las procesiones habrá desfibriladores, dentro de la iniciativa impulsada por la Agrupación de Cofradías y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, con colaboración del Ayuntamiento y de la asociación EXPAUMI.

En concreto, las 41 cofradías dispondrán de 21 desfibriladores semiautomáticos cedidos por el Ayuntamiento, que irán rotando para cubrir todos los recorridos durante la semana.

Más de 350 personas para controlar el recorrido oficial

La Agrupación de Cofradías reforzará el control del recorrido oficial con más de 350 personas entre vigilantes privados, auxiliares y acomodadores. Su función será regular los pasos habilitados, controlar zonas de tránsito y colaborar en la vigilancia del recorrido y sus áreas de influencia, siempre bajo la supervisión y el apoyo de la Policía Local.

Este personal contará con información sobre los planes de autoprotección y ha recibido formación específica sobre seguridad, emergencias y el mapa de desfibriladores.

Además, se repartirá material informativo entre abonados y público general con un plano en el que figuran el recorrido oficial, los pasillos peatonales, las vías de evacuación y la ubicación de los equipos de emergencia.

Reuniones diarias y aviso contra los bulos

La Agrupación dispondrá también de un enlace para facilitar información en tiempo real a las cofradías cuando sea necesario. A ello se sumarán reuniones diarias de la Policía Local con las hermandades. De hecho, desde hace más de un mes ya se vienen celebrando encuentros de coordinación para resolver cuestiones relacionadas con los itinerarios.

El Ayuntamiento ha aprovechado además para lanzar un aviso claro: no difundir ni atender a bulos y consultar únicamente información verificada, procedente de administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales. Ante cualquier emergencia, el teléfono al que hay que llamar es el 112.

La información urgente podrá difundirse a través del canal oficial de la Agrupación de Cofradías en X (@cofradiasmalaga), así como en las cuentas de @malaga y @GobiernoMalaga. Por su parte, el estado del tráfico en tiempo real podrá seguirse en @movilidadmlg.