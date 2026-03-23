Málaga vuelve a prohibir las sillas de playa en Semana Santa, aunque luego se autolimita el alcance de este veto

La imagen se repite en cada Semana Santa de Málaga: calles abarrotadas, público buscando hueco y las clásicas sillas plegables de playa colonizando esquinas, aceras y cruces imposibles. El Ayuntamiento vuelve este 2026 a cerrar esa puerta con una prohibición expresa en los puntos más sensibles del recorrido, aunque deja margen a la interpretación al acotar la medida a los espacios sin autorización. Todo ello dentro de un bando que endurece las reglas sobre terrazas, residuos, tráfico y seguridad para blindar los días grandes de la ciudad. Un veto que, en realidad, y por la experiencia de los años anteriores, se ve en la práctica muy limitado. Y el mobiliario se instala desde horas antes, sobre todo en Cisneros y Especerías, sin que sea retirado.

El Ayuntamiento de Málaga ha hecho público el bando de la Semana Santa de 2026, firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, con un amplio paquete de medidas que afectará a la limpieza, la movilidad, la ocupación de la vía pública, la hostelería, el comercio y la seguridad durante los días grandes de la ciudad.

El documento, en vigor para la celebración entre el 29 de marzo y el 5 de abril, insiste especialmente en uno de los clásicos de cada año: la ocupación del espacio público por parte de particulares con sillas plegables, sillones, mesas y otros obstáculos móviles en las calles por las que discurren los cortejos procesionales.

El punto más llamativo del bando vuelve a estar en la advertencia sobre las sillas de playa en las calles. El Consistorio deja claro que, ante la enorme concentración de personas, queda prohibida la colocación de sillas plegables, sillones, mesas o cualquier otro mobiliario móvil sin autorización en vías incluidas en los recorridos procesionales, "sobre todo en zonas estrechas, cruces complicados, accesos a edificios o espacios donde la movilidad pueda verse comprometida".

La redacción, en la práctica, vuelve a dibujar ese escenario habitual de cada Semana Santa en Málaga: se veta la instalación libre de sillas en la calle, pero se deja abierta la posibilidad de que sí puedan existir para evitar enfrentamientos con los usuarios. O cuando cuenten con la correspondiente autorización o formen parte de zonas expresamente habilitadas.

Además, el Ayuntamiento advierte de que la Policía Local podrá requerir la retirada inmediata de estos elementos y, si no se atiende la orden, será la propia administración la que los retire, pasando los gastos al responsable.

Más control sobre terrazas, toldos y obstáculos

El bando también aprieta sobre la hostelería y los negocios situados en calles afectadas por el paso de los tronos. Se recomienda apagar los luminosos durante el tránsito de las procesiones y se exige retirar con antelación suficiente las terrazas afectadas, además de plegar o desmontar toldos y sombrillas.

No se queda ahí. También deberán desaparecer los separadores, las toldetas laterales, los maceteros, los elementos decorativos, las pizarras de menú, los expositores y cualquier mueble auxiliar que pueda suponer un obstáculo en los itinerarios procesionales.

En calles peatonales y pasajes, la ocupación autorizada deberá respetar siempre un paso libre mínimo de tres metros para permitir el acceso de los vehículos de emergencia. El Ayuntamiento advierte de que cualquier incumplimiento podrá derivar en medidas inmediatas al amparo de la ordenanza municipal.

Limpieza y basura

Otro de los grandes bloques del bando se centra en la limpieza. El alcalde llama a vecinos y visitantes a colaborar para mantener el Centro en condiciones durante la Semana Santa, utilizando las bolsas de mano y los ceniceros que repartirá Limasam a lo largo de los recorridos oficiales, además de las papeleras fijas y provisionales.

También pide reducir residuos y evitar dejar en la calle enseres o mobiliario doméstico en esos días. En paralelo, los negocios de alimentación y bebidas del centro y de las inmediaciones de los recorridos tendrán instrucciones concretas para el depósito de residuos.

En el Centro Histórico, cuando el tráfico quede cortado, entrarán en funcionamiento autocompactadores estacionarios y vehículos nodriza, previsiblemente ubicados en la calle Ancla, la calle Beatas, la plaza de las Cofradías y ña plaza Enrique García-Herrera, junto al parking de Camas. En esos puntos habrá además islas ecológicas para separar papel y cartón, envases, vidrio y orgánica.

Horarios especiales de recogida en el Centro

El bando fija también horarios específicos para la basura durante la Semana Santa. Los puntos de depósito vinculados a estos compactadores comenzarán a funcionar el Domingo de Ramos a partir de las 10.00 horas y, de Lunes a Viernes Santo, desde las 16.00 horas, manteniéndose hasta la reapertura al tráfico rodado, prevista aproximadamente sobre las 2.00 de la madrugada.

Limasam mantendrá además el servicio de recogida a demanda de residuos orgánicos de la zona piloto de restauración entre las 11.00 y las 18.00 horas, aunque ese horario podrá ajustarse en función del paso de los desfiles procesionales.

El Ayuntamiento recuerda que la basura deberá ir siempre en bolsas de plástico cerradas y que está prohibido dejar residuos fuera de los contenedores. También insiste en que cada noche los establecimientos hosteleros deberán recoger las mesas y sillas instaladas en la vía pública y dejar limpia la superficie ocupada.

Obras, tráfico y carga y descarga

Entre las restricciones extraordinarias figura además la prohibición de colocar contenedores de obra en el Centro Histórico desde las 21.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 7.00 horas del lunes 6 de abril, así como en los itinerarios procesionales según sus horarios.

El sistema de control de accesos a la zona de especial protección del centro, en el eje Carretería-Álamos y en calle Cisneros, quedará temporalmente inhabilitado entre el 27 de marzo y el 6 de abril.

En cuanto a la carga y descarga, durante la semana previa a la Semana Santa el horario será en días laborables de 7.00 a 12.00 horas, mientras que en plena Semana Santa se ampliará de 7.00 a 14.00 horas. En la plaza de Arriola y la calle Atarazanas, estas zonas podrán operar hasta las 15.00 horas en días laborables hasta el 9 de abril.

Además, el Ayuntamiento reserva de forma exclusiva para motocicletas y ciclomotores los estacionamientos del Paseo de los Curas, con una capacidad superior a 500 plazas.

Más autobuses, carril bus y taxis sin descanso obligatorio

El Consistorio vuelve a recomendar el uso del transporte público para moverse durante la Semana Santa. La EMT reforzará sus servicios y ampliará horarios, especialmente en las líneas nocturnas, con una oferta extra de 63.000 plazas más al día.

Desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril se habilitará un carril bus en Avenida Manuel Agustín Heredia, en sentido este, durante los desfiles procesionales, para agilizar el tráfico del transporte público.

También se instalarán paradas provisionales de taxi en Paseo del Parque, Manuel Agustín Heredia, Puente de Tetuán, calle Hilera y avenida de la Rosaleda, operativas según las necesidades de cada jornada. A eso se suma la exención del régimen de descanso para toda la flota de taxis desde las 20.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 6.00 horas del domingo 5 de abril.

Prohibido subirse a árboles o estructuras

El bando dedica otro apartado a la seguridad del público. Se recuerda que queda prohibido subirse a los árboles para ver las procesiones y también acceder a instalaciones temporales situadas en la vía pública, como practicables o plataformas técnicas de retransmisión.

Todas estas estructuras deberán estar revestidas con telas color granate, en una medida con la que el Ayuntamiento busca reducir el impacto visual y preservar una imagen uniforme de la Semana Santa.

También se endurece el mensaje contra la venta ambulante ilegal, especialmente la que se realiza con bateas o carrillos móviles, por considerarse un obstáculo serio para el tránsito peatonal en zonas de gran afluencia.

Refuerzo de emergencias en la plaza de la Marina

En el plano de la seguridad, el Ayuntamiento anuncia un refuerzo especial del dispositivo de Bomberos, asistencia sanitaria y Protección Civil. La plaza de la Marina volverá a ser el gran centro neurálgico del operativo.

Los Bomberos mantendrán un retén preventivo con autobomba, vehículo ligero, mando operativo y la Unidad Médico-Sanitaria de Intervención. En el mismo entorno se desplegará un dispositivo sanitario con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, dos de Soporte Vital Básico y una unidad fija de asistencia médica con personal facultativo y de enfermería.

Por su parte, Protección Civil contará con puntos fijos en la Constitución, la Alameda Principal y la propia Plaza de la Marina, además de unidades itinerantes que acompañarán a las hermandades. Como medida adicional, se repartirán pulseras identificativas con código QR para menores y personas mayores.

Llamamiento contra los bulos

El cierre del bando incluye una apelación directa a la ciudadanía para evitar la propagación de bulos y mensajes alarmistas durante la Semana Santa. El alcalde pide recurrir únicamente a fuentes oficiales y a medios de comunicación que contrasten la información, recordando que las administraciones públicas ofrecerán información en tiempo real a través de sus perfiles verificados.