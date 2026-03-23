Reliquias religiosas: historia, curiosidades y anecdotario devocional

Las reliquias llenan iglesias en todo el mundo católico y son objeto de veneración por millones de fieles. Las hay de distinto tipo y condición. Algunas muy peculiares, extrañas o llamativas, que en su día atraían a peregrinos y oraciones. Otras dejaron de ser reliquias, las hay que han pasado de moda y otras que mantiene su vigencia en la devoción diaria de muchas personas. Acudiendo al diccionario, las reliquias son restos físicos: huesos, sangre, cabello o efectos personales de santos, mártires o figuras veneradas, conservados con fines de culto y devoción, principalmente en el cristianismo, aunque también tienen resonancia en budismo e islam. Se clasifican en tres grados:

Primer grado: Partes corporales del santo o mártir (huesos, cabello, sangre). También objetos directos de la vida de Cristo. Los 'lignum crucis' o la Sábana Santa pertenecen a esta categoría, por poner algún ejemplo.

Partes corporales del santo o mártir (huesos, cabello, sangre). También objetos directos de la vida de Cristo. Los 'lignum crucis' o la Sábana Santa pertenecen a esta categoría, por poner algún ejemplo. Segundo grado : Objetos que pertenecieron o fueron utilizados por el santo (vestiduras, libros, instrumentos de martirio). No son pocos los malagueños que tienen o han tenido una estampa del Padre Arnáiz con una pequeña pieza de una de sus sotanas.

: Objetos que pertenecieron o fueron utilizados por el santo (vestiduras, libros, instrumentos de martirio). No son pocos los malagueños que tienen o han tenido una estampa del Padre Arnáiz con una pequeña pieza de una de sus sotanas. Tercer grado: Objetos (como telas) que han tocado una reliquia de primer o segundo grado. Su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, intensificándose en la Edad Media, en la que llegó a haber un verdadero mercado de reliquias.

Este fue el tema principal del historiador del arte Antonio Rafael Fernández Paradas, que participó en la tercera edición de ‘Cuaresma en San Julián’, el ciclo cultural organizado por la Agrupación de Cofradías. Su conferencia llevó por título “Las reliquias de Cristo: anecdotario devocional”, en la que hizo gala de un extenso conocimiento de este mundo.

Felipe II y sus 7.432 reliquias

El profesor Fernández Paradas destaca la figura del rey Felipe II (1527-1598) y su exagerado culto a las reliquias. Más de siete mil de estas piezas atesoró en su residencia real tras recibir permiso del papa Pío V. Con la agonía del monarca en El Escorial, explica Fernández Paradas, balbuceaba unas palabas, en los albores de su óbito en torno al 13 de septiembre de 1598, que parece que decía: “No toquéis las reliquias”.

Santo Grial conservado en la Catedral de Valencia. / L. O.

A lo largo de su vida había coleccionado partes de cuerpos de santos que abrazaba y besaba invocando su sanación. Así lo recogió José de Sigüenza, el monje jerónimo que cuidaba la colección de objetos religiosos. Logró reunir en el monasterio que fundó él mismo y a lo largo de tres décadas no menos de 7.432 reliquias procedentes de toda España y de muchos países europeos. Doce eran cuerpos enteros,144 cabezas, 306 miembros completos de diversos santos, además de numerosos y lujosos relicarios. Relata Muñoz Machado, Premio Nacional de Historia en 2018, el intento fallido de Felipe II de llevar el sepulcro del apóstol Santiago hasta El Escorial, iniciativa que no prosperó.

Personajes históricos de toda índole se aferraron a su custodia y a menudo protección, entre los que destacaba Paradas en su intervención, Hitler que tras sus numerosos expolios atesoraba la que la tradición asentaba que era la punta de la lanza con la que Longinos atravesó el costado de Cristo. También en España, Franco conservaba en sus aposentos a modo de talismán la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús.

La mano de Santa Teresa de Jesús en el Convento de Ronda / La Opinión

Reliquias arquitectónicas

Existen las reliquias arquitectónicas y su epicentro está en Jerusalén dónde trascurren los últimos instantes de vida terrenal de Jesús, alberga el Cenáculo, el Gólgota o el Santo Sepulcro cómo lugar más venerado que se encuentra dentro de la Basílica del mismo nombre, por ser este el lugar acogió el cuerpo inerte de Jesús antes de su Resurrección. También concentra iconos para otras confesiones como islam y judaísmo.

España, relicario histórico

Concretamente en España, nuestra tierra se congratula de ser unos de los lugares que más reliquias conservan, principalmente el Santo Sudario de Oviedo, que se encuentra en la Cámara Santa de la Catedral, una reliquia de lino de 86x53 cm que según la tradición cubrió el rostro de Jesús tras su muerte, del que no se tuvo referencias hasta el siglo VI. También en el templo asturiano, pan de la Última Cena y una sandalia de San Pedro. A la Catedral de Valencia llegó en 1437 el Santo Grial, tras haber pasado por Jerusalén, Antioquía y Roma.

El Santo Pañal que se veneraba en la Catedral de Lérida, aseguran que fue el primer pañal que utilizó Jesús y que había sido custodiado por los reyes de Túnez, de dónde lo obtiene el comerciante ilerdense Arnau de Solsona, llegando a la Catedral catalana en 1297 y desapareciendo tras las revueltas y saqueos de la Guerra Civil.

Santo Pañal del niño Jesús. Catedral de Lerida / L. O.

En la Catedral de Murcia desde 1730 gracias a la donación del Arzobispo de Rávena, se conserva un “pelo de la barba de Jesucristo”, utilizado como conjuratorio con plagas y tempestades.

La Catedral románica de Sangüesa en Navarra cuenta con una pluma atribuida al Arcángel San Gabriel. El mantel de la Última Cena en la Catedral de Coria (Cáceres).

Reliquias por el mundo

Fuera de nuestras fronteras, destaca considerablemente, la Sábana Santa de Turín, una tela de lino de 4,36 por 1,1 que dejan ver un hombre torturado con manchas de sangre atribuidas a latigazos, heridas de clavos y corona de espinas que permanece en la catedral piamontina desde 1578. Sin salir de Italia, se relata qué durante siglos en una botella se conservó en la parroquia de San Frontino en Perugia (Italia) el “Estornudo del Espíritu Santo”, antes de ser trasladada al Vaticano. Roma cuenta con la Escalera Santa o parte del “asiento” dónde se sentó Jesús en la Última Cena.

Scala Santa, en Roma / L. O.

La leyenda apócrifa del Santo Prepucio lo haría llegar hasta Calcara en Italia lugar en el que desaparece tras un robo en 1984. Numerosas iglesias y ciudades han reivindicado su autenticidad. Su culto fue derogado en 1900.

La ciudad germana de Colonia acoge los restos de los Reyes Magos en un imponente sarcófago tras su llegada desde Jerusalén por mediación de Santa Elena. Es el relicario más grande del mundo occidental.

La Santa Sangre en Brujas o la “Corona de Espinas” en la Catedral de Notre Dame en París, donde regresó en 2024 tras el pavoroso incendio de 2019. La “Capucha de Cahors” alude al rito funerario judío, se colocaba en la cabeza del difunto y se anudaba en la barbilla para impedir de esa forma la apertura de la boca, pudo pertenecer a la colección del emperador Carlomagno, fue traída desde Tierra Santa por el obispo de Cahors hasta Saint Étienne donde fue consagrada una Catedral por el papa Calixto III en 1119. Según el análisis de Robert Babinet, las huellas de las heridas en la capucha coinciden con las de la Sábana Santa de Turín. Su intervención en el camino de la cruz no se describe en los Evangelios canónicos, los apócrifos si relatan la aparición en el camino al Gólgota de Verónica, la mujer que enjuga el maltrecho y sangrante rostro de Jesús, a menudo ha sido confundida con la hemorroisa a la que Cristo curó de sus interminables y abundantes hemorragias cuando acudía a casa de Jairo. Fue una de sus discípulas, una de las tantas mujeres que seguían al Nazareno. Durante la construcción de la Basílica de San Pedro, el manto de la Verónica fue trasladado por Urbano VIII (1590) a una de las cuatro capullas de los pilares que sustentan la cúpula petrina. Algunas hipótesis sostienen que fue robado y vendido de forma ilegal, otros que su sustracción fue anterior, concretamente en el saqueo de Roma en 1527.

Sancta Sanctorum, Roma. Parte del ‘asiento’ donde se sentó Jesucristo la noche de la Última Cena, / L. O.

También hay que destacar la que dicen que resulta ser leche de la Virgen María, fue una reliquia popularísima en la Edad Media. A las afueras de Belén se construía un templo en una roca que se había convertido milagrosamente blanca después de entrar en contacto con la leche de la Virgen cuando ella amamantó a Cristo. La tradición oral ha traído hasta nuestros días, que San Bernardo estaba orando delante de una estatua de la Virgen cuando fue rociado con leche desde el pecho de la estatua dentro de su boca. Muchas copas de esta leche fueron tomadas y transportadas por toda Europa. El teólogo francés Juan Calvino dijo: "Ni aunque la virgen haya sido una vaca, en toda su vida nunca podría haber producido tal cantidad de leche".

El Mandylion de Edesa es la Sábana Santa de los pobres de Turín. Es la toalla con la que Jesús se habría secado la cara. La leyenda detrás de la reliquia es que la toalla se creó después de que el rey Agbar de Edesa en Turquía, encargó a un artista que hiciese un retrato de Cristo. Después de no poder capturar la brillantez de Cristo, el artista dijo que la toalla se la había dado el propio Cristo. Cuando el artista regresó con el Mandylion, el rey fue curado de su lepra. El Mandylion de Edesa sigue siendo una de las reliquias más importantes de la colección del Vaticano y actualmente se encuentra en la capilla privada del Papa.

El Concilio de Trento (1545-1563) reafirmó dogmas tradicionales, la disciplina eclesiástica y se señaló la doctrina de la Biblia, la Eucaristía y la veneración de los Santos. Tras su celebración, se aprueba una reactivación, defensa y exaltación del culto a los restos santos, entre los que se incluyen las reliquias, se reafirman como fuentes de gracia y mediación. La literatura post-tridentina, tras los decretos de Urbano VII (1634) aporta procesos de canonización que certifican la veracidad de los restos para evitar la superstición.

“Cuaresma en San Julián”

La exposición del profesor Fernández Paradas vino a demostrar con datos, fechas, historias, leyendas, religiosidad, culto y devoción que la Cuaresma tiene cabida también para la investigación y la cultura en un marco inigualable como el Antiguo Hospital de San Julián, que acoge por tercera edición este ciclo continuado de “Cuaresma en San Julián” y qué está llamado a ser un centro de estudio y análisis de las diferentes vertientes que rodean al universo cofrade.

Antonio Rafael Fernández Paradas en la Agrupación de Cofradías. / L. O.