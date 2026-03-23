Torremolinos: horarios y recorridos de las procesiones de Semana Santa 2026, con novedades y aniversarios

Torremolinos ya tiene todo preparado para vivir la Semana Santa 2026 marcada por tres salidas procesionales que se repartirán entre el Viernes de Dolores, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo.

Las hermandades del municipio volverán a echarse a la calle con sus titulares en unos días en los que también habrá estrenos, aniversarios y recorridos por algunos de los principales enclaves del casco urbano.

Cartel de la Semana Santa de Torremolinos 2026. / L.O.

Viernes de Dolores

La primera cita llegará el 27 de marzo, Viernes de Dolores, con la salida de la Cofradía Sacramental de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima del Calvario en sus Misterios Dolorosos. El cortejo partirá a las 20.00 horas desde la Parroquia Cristo Resucitado y discurrirá por la calle Rafael Quintana Rosado, calle Horacio Lengo, calle Obispo Julio María, calle Río Trueba, plaza Vicente Aleixandre, calle Rafael Quintana Rosado, calle Europa, calle Fernando de Prado, avenida Joan Miró, calle Doctor Jiménez Encina y calle García de la Serna, hasta regresar al templo en torno a las 22.30 horas.

Durante el recorrido, los titulares estarán acompañados por la Banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Redención y, como novedad, también por el grupo de percusión de Torremolinos al inicio de la procesión. En el desfile participarán unos 60 nazarenos con velas, alrededor de 14 mantillas y el trono será llevado por unos 90 portadores.

Entre los estrenos de esta primera salida destaca la nueva saya donada para la Virgen, además de las cuatro velas de honor que portarán mujeres especialmente vinculadas con la cofradía: Dolores Márquez, Remedios Gómez, Remedios González y Micaela Díaz.

Tres procesiones recorrerán las calles de Torremolinos esta Semana Santa. / l.o.

Domingo de Ramos

La siguiente gran jornada será el 29 de marzo, Domingo de Ramos, con la salida de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y Jesús a su entrada en Jerusalén y Santa María Reina de la Paz, desde la Parroquia Madre del Buen Consejo.

Bien temprano, a las 08.00 horas, miembros de la hermandad estarán en la puerta del templo vendiendo las palmas y las tradicionales cruces de palma con olivo, elaboradas de forma artesanal por los propios hermanos.

Una hora más tarde, a las 09.00 horas se celebrará la tradicional misa y bendición de palmas y olivos. Y, posteriormente a las 11.00 horas, partirá la procesión del Pollinico y de Santa María Reina de la Paz. La comitiva recorrerá la calle Madre del Buen Consejo, avenida Los Manantiales, plaza Costa del Sol, avenida Palma de Mallorca, calle Joan Miró, calle Doctor Jiménez Encima, calle Río Yeguas, avenida Joan Miró, calle Europa, calle Madre del Buen Consejo y regreso a su templo sobre las 14:30 horas.

El Pollinico por las calles de Torremolinos. / L.O.

Novedades

El cortejo del Domingo de Ramos reunirá a unas 300 personas entre nazarenos y penitentes. El trono de Jesús a su entrada en Jerusalén será portado por 90 hombres, mientras que el de Santa María Reina de la Paz irá sobre los hombros de 85 mujeres. Esta última imagen protagonizará además una salida especial, ya que cumple diez años desde su primera procesión en Torremolinos, efeméride para la que la cofradía anuncia sorpresas durante el recorrido.

Como novedad, el Pollinico estrenará vestimenta, donada por una hermana que ha preferido mantenerse en el anonimato. Musicalmente, Jesús estará acompañado por la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Torrenueva, mientras que la Virgen irá con la Banda de Música de Benalmádena.

Nuestro Padre Jesús Nazareno en Torremolinos. / Lolo Vazquez O'Neill

Viernes Santo

La Semana Santa de Torremolinos culminará el 3 de abril, Viernes Santo, con la procesión de los titulares de la Cofradía de los Dolores. La salida está prevista a las 19.00 horas desde la Parroquia Madre del Buen Consejo, con un itinerario que le llevará por la avenida de Los Manantiales, plaza Costa del Sol, Palma de Mallorca, Joan Miró, Doctor Jiménez Encina, García de la Serna, parroquia Cristo Resucitado, Rafael Quintana Rosado, Europa, Isabel Manoja y Madre del Buen Consejo, hasta regresar a su templo sobre la media noche.

En esta jornada, Jesús Nazareno será portado por unos 100 hombres y contará con el acompañamiento de la Banda Musical San Juan de Jaén. Por su parte, la Virgen de los Dolores será llevada por unos 105 hombres al son de la Banda Sinfónica Municipal de Música Ciudad de Atarfe.

Estrenos

El Viernes Santo llegará además con importantes estrenos patrimoniales. Jesús Nazareno lucirá una nueva corona dorada, realizada en el taller de orfebrería de Diego Martín e Hijos gracias a la donación de hermanos de junta y de dos personas muy queridas por la corporación que han querido permanecer en el anonimato. Asimismo, María Santísima de los Dolores saldrá con su trono completamente restaurado, también en el mismo taller.

La hermandad de los Dolores cuenta en la actualidad con alrededor de 3.800 hermanos, una cifra que refleja el arraigo de una cofradía con más de cuarenta años de historia en el municipio.

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Con motivo de estas tres salidas procesionales, el tráfico se verá afectado en las calles incluidas en los distintos recorridos previstos para la Semana Santa de Torremolinos 2026.