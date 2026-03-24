El Centro de Málaga se cierra al tráfico por Semana Santa: calles afectadas y alternativas de transporte

Salen las cofradías a hacer estación de penitencia y la Semana Santa de Málaga 2026 volverá a transformar por completo la movilidad en el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento de Málaga activará un plan especial que traerá consigo cortes de tráfico, desvíos, refuerzo del transporte público, cambios en las paradas de taxi y restricciones en varios aparcamientos municipales. El mensaje de fondo es claro: quien quiera acercarse al Centro durante los días grandes deberá pensárselo dos veces antes de coger el coche.

El operativo, coordinado por el área de Movilidad y la Policía Local, estará en vigor en los momentos clave de la celebración y pone el foco en las grandes arterias del casco histórico: el Muelle, el Paseo del Parque, la plaza de la Marina, la Alameda Principal y la calle Córdoba. En paralelo, la EMT reforzará prácticamente toda su red con 400.000 plazas adicionales y un aumento del 30% en el número de autobuses.

El Consistorio desaconseja el uso del vehículo privado entre el 28 de marzo y el 5 de abril, especialmente en los desplazamientos hacia el Centro y durante los horarios de las procesiones. La recomendación oficial pasa por recurrir al transporte público y seguir en todo momento la señalización y las indicaciones de la Policía Local.

Las vías más sensibles del dispositivo quedarán cortadas en distintos tramos horarios.

Las restricciones se aplicarán desde las 15.00 horas del Sábado de Pasión, 28 de marzo, hasta que concluyan los desfiles procesionales. También desde las 15.00 horas del Lunes y del Martes Santo hasta el final de las procesiones. El cierre más prolongado llegará desde las 15.00 horas del Miércoles Santo, 1 de abril hasta la finalización de los desfiles del Viernes Santo, de modo que desde esa tarde del miércoles no se podrá circular por esas vías. A ello se sumará un último tramo de restricciones desde las 9.00 horas del domingo 5 hasta las 7.00 del Lunes de Pascua, según ha informado el Consistorio.

La EMT gana peso

El gran sostén del plan será la Empresa Malagueña de Transportes, que pondrá en circulación 400.000 plazas adicionales en prácticamente todas sus líneas. El refuerzo implicará además un incremento del 30% de autobuses desde el inicio del dispositivo.

Durante los días laborables de Semana Santa, el servicio de transporte público en la Alameda se mantendrá en ambos sentidos hasta las 15.00 horas, aunque con ligeras variaciones en la ubicación de las paradas. Para facilitar la información a los viajeros, la EMT desplegará un servicio específico de atención al cliente.

Además, del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección se habilitará un carril bus en la avenida Manuel Agustín Heredia, en sentido Este, durante los desfiles procesionales, con el objetivo de agilizar la circulación del transporte público.

También habrá cambios en las paradas: en horario procesional, las del Paseo del Parque y la Alameda Principal se trasladarán al Paseo de los Curas y Muelle Heredia.

El Patio de Banderas del Ayuntamiento ha acogido este martes la presentación del dispositivo especial de Semana Santa. / Ayuntamiento de Málaga

Horarios ampliados y refuerzo especial por el traslado del Cautivo

Las líneas que enlazan con el Centro prolongarán su servicio por encima de su horario habitual. Las últimas salidas previstas, siempre de forma orientativa y sujetas a cambios según los horarios procesionales, serán estas:

Domingo de Ramos: 00.30 horas

00.30 horas Lunes Santo: 02.30 horas

02.30 horas Martes Santo: 02.30 horas

02.30 horas Miércoles Santo: 02.30 horas

02.30 horas Jueves Santo: 03.00 horas

03.00 horas Viernes Santo: 03.00 horas

Si en alguna de esas jornadas se suspenden todos los desfiles procesionales, la última salida quedará fijada en las 00.30 horas.

De forma específica, con motivo del traslado de Jesús Cautivo y María Santísima de la Trinidad, en la mañana del Sábado de Pasión, se reforzarán las líneas del sector de Bailén, en concreto las 7, 15 y 17.

Así quedarán distribuidas las líneas de autobús

Como cada año, la EMT ordenará el servicio en cinco grandes grupos de líneas en función de sus recorridos:

En calle Hilera se situarán las líneas 7, 7.B Carlinda, 8, 21, 23 y 38 .

se situarán las líneas . En avenida de Andalucía , las líneas 25, 31, 70 y N4 .

, las líneas . En Puente de la Aurora , las 2, 17, 20-A y 30 .

, las . En Muelle Heredia , las líneas 1, 1B, C1 y C2, 4, 19, 20-B y 27, 3, 40, 5, 9, 10, 8, 11, 14 y A (Aeropuerto) .

, las líneas . En el lateral sur del Paseo del Parque se ubicarán las líneas 1-A, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 .

se ubicarán las líneas . Y en Paseo de los Curas, en ambos sentidos, circularán las líneas 1, 3, 8, 11, 14, C1, C2, N1 y N2.

A ello se suma la extensión de servicios en las líneas 1, 7, 8 y 20, que operarán desde el centro hacia sus cabeceras y viceversa con estos recorridos: 1-A Parque del Sur-Centro Ciudad; 1-B avenida Manuel Agustín Heredia-San Andrés; 7-A avenida Manuel Agustín Heredia-Parque Litoral; 7-B calle Hilera-Miraflores-Carlinda; 8-A Paseo del Parque-Playa Virginia; 20-A Puente de la Aurora-Jardín de Málaga-Alegría de la Huerta; y 20-B avenida Manuel Agustín Heredia-Camino San Rafael-Los Prados.

Además, las líneas nocturnas circularán por Muelle Heredia y Paseo de los Curas desde la noche del sábado 28 de marzo hasta la del domingo 5 al lunes 6 de abril.

Información en tiempo real por X y WhatsApp

El Ayuntamiento recuerda que toda la información del tráfico en tiempo real se podrá consultar en el perfil de X del Área de Movilidad, @movilidadmlg.

Por su parte, la EMT activará un servicio de información instantánea por WhatsApp en el número 665 600 000 para resolver dudas sobre horarios, desvíos, ubicación de paradas y últimos servicios.

El horario de atención será el siguiente:

Domingo de Ramos: de 9.00 a 00.30 horas

de 9.00 a 00.30 horas Lunes Santo: de 15.00 a 02.30 horas

de 15.00 a 02.30 horas Martes Santo: de 15.00 a 02.30 horas

de 15.00 a 02.30 horas Miércoles Santo: de 15.00 a 02.30 horas

de 15.00 a 02.30 horas Jueves Santo: de 15.00 a 03.00 horas

de 15.00 a 03.00 horas Viernes Santo: de 15.00 a 03.00 horas

La campaña de este año se difundirá bajo el lema “Somos parte de tu itinerario. Esta Semana Santa súbete al bus”, con el que la EMT quiere reforzar la idea del autobús como la opción más cómoda, rápida, eficaz y sostenible para acceder al centro.

Taxi: más oferta y cuatro paradas extraordinarias

El dispositivo de taxi también se adapta al aumento de la demanda. Se habilitarán cuatro paradas extraordinarias, señalizadas y vigiladas, en Puente de Tetuán —excepto el Miércoles Santo—, Paseo del Parque junto a la plaza de la Marina, calle Hilera —excepto el Jueves Santo— y avenida de la Rosaleda.

Al mismo tiempo, se suprimirán las paradas de taxi ubicadas en la zona excluida al tráfico por las procesiones, salvo la de calle Córdoba, que seguirá operativa.

Para ampliar la oferta del servicio, desde las 20.00 horas del viernes 27 de marzo hasta las 6.00 horas del domingo 5 de abril se aplicará la exención del régimen de descanso para toda la flota de taxi de la ciudad.

Aparcamientos con cierres y restricciones

En materia de estacionamiento, los aparcamientos municipales de Camas y Tejón y Rodríguez permanecerán cerrados desde el momento en que la Policía Local active los cortes de tráfico previstos.

Por su parte, los aparcamientos de plaza de la Marina, Alcazaba, Cervantes y Andalucía sufrirán restricciones de acceso, que quedarán sujetas a las instrucciones de la Policía Local.

El Ayuntamiento recuerda, no obstante, que continuarán abiertos los aparcamientos municipales de Cervantes, Andalucía, San Juan de la Cruz, Salitre y Cruz del Humilladero, situados a pocos minutos del centro.

Los aparcamientos de residentes del Centro Histórico también se verán afectados por los cortes de tráfico y quedarán inhabilitados cuando así lo indique la señalización policial.