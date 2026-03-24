Málaga confirma el adiós al líquido anticera por una alfrombra antideslizante que evitará los resbalones

Málaga ya ha activado la maquinaria para su Semana Santa 2026 y lo hace con una novedad de calado en pleno recorrido procesional: se confirma el fin del líquido anticera. El Ayuntamiento pondrá en marcha un nuevo sistema para retirar la cera del pavimento, desarrollado con la Universidad de Málaga (UMA), como ya avanzó La Opinión de Málaga, dentro de un dispositivo especial compuesto por unas 450 personas entre Servicios Operativos, Limasam y Playas para poner a punto la ciudad antes y durante los desfiles procesionales.

Era una de las cuestiones puestas en tela de juicio por las cofradías durante los últimos años y eso ha hecho reaccionar al Ayuntamiento que ha confirmado que dejará atrás el líquido anticera y recurrirá a un procedimiento distinto, basado en la aplicación de un recubrimiento protector sobre el pavimento. La fórmula, impulsada en colaboración con la UMA, está hecha a partir de productos al agua y se presenta como una alternativa respetuosa con el medio ambiente. Además, incorpora un componente granular que aporta al suelo fuertes propiedades antideslizantes, a lo que se suma una capa superficial pensada para facilitar después la retirada de la cera.

El objetivo municipal es doble: por un lado, hacer más eficaz la limpieza tras el paso de las cofradías; por otro, mejorar la seguridad del pavimento en situaciones de humedad.

Un operativo de 450 personas para preparar Málaga

El dispositivo especial diseñado por el Ayuntamiento, según ha informado este martes, moviliza a unas 450 personas entre operarios y trabajadores de Servicios Operativos, Limasam y Playas, que ya trabajan en los días previos para preparar la ciudad.

La presentación del operativo se ha realizado por la concejala de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, junto a los ediles delegados de Seguridad, Avelino Barrionuevo; Movilidad, Trinidad Hernández; Derechos Sociales, Francisco Cantos; y Comercio y Vía Pública, Elisa Pérez de Siles. En el acto también han estado presentes el presidente de la Agrupación de Cofradías, José Carlos Garín, y el profesor del departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Málaga, Francisco Ignacio Franco.

Teresa Porras, presentando el plan de limpieza especial para la Semana Santa de 2026. / Ayuntamiento de Málaga

Balcones, pivotes, señales y vallado: así se pone a punto la ciudad

En el apartado de Servicios Operativos, los trabajos previos ya están en marcha para despejar y adaptar los itinerarios de las cofradías. Entre las actuaciones previstas figuran el desmontaje de pivotes, la retirada de obstáculos que dificultan el paso de los cortejos, como señales de tráfico, papeleras, barandillas o maceteros, además del vallado de espacios para delimitar zonas de seguridad y la instalación de elementos necesarios en los distintos recorridos.

A eso se suma el engalanamiento de más de 500 balcones en edificios del recorrido oficial, con más de 6.000 metros de tela y agremán.

También está prevista la instalación, en los próximos días, de 22 baños públicos desmontables y gratuitos, de los que seis serán accesibles, repartidos por distintos puntos del Centro Histórico: plaza de la Marina, plaza Enrique García-Herrera, calle Canasteros, Panaderos y Cortina del Muelle. Estos se añaden a los aseos fijos ya existentes durante todo el año en el Paseo del Parque, la plaza de la Marina, la plaza Jesús El Rico y el parque infantil de Cortina del Muelle.

Refuerzo de iluminación y retén especial durante toda la jornada

En materia de iluminación, el Ayuntamiento está ejecutando trabajos de alzado de cables y colocación de focos en diferentes puntos de la ciudad. Como es habitual, se reforzará la luz en la Catedral con cuatro proyectores en el atrio.

Además, se recuerda que tanto en la salida de la Expiración como en el recorrido de Servitas se apaga el alumbrado público.

Durante toda la Semana Santa habrá, cada día, un retén especial de guardia integrado por electricistas y oficiales de oficio para atender incidencias en los recorridos procesionales. Este dispositivo funcionará desde que salga el primer trono hasta que se encierre el último, con un teléfono de contacto facilitado a las cofradías.

Limasam: 310 operarios diarios y limpieza durante las 24 horas

El grueso del refuerzo de limpieza recaerá sobre Limasam, que activará un dispositivo especial reforzado con contratación de personal tanto en jornadas laborables como festivas.

En los días de mayor actividad, el servicio alcanzará los 310 operarios diarios y contará con 109 vehículos, cubriendo el periodo entre el Viernes de Dolores y el viernes posterior al Domingo de Resurrección.

La limpieza funcionará las 24 horas mediante distintos turnos:

el turno de noche se encargará de limpiar tras los desfiles procesionales;

se encargará de limpiar tras los desfiles procesionales; el turno de mañana acometerá la limpieza preparatoria para las salidas;

acometerá la limpieza preparatoria para las salidas; y el turno de tarde realizará labores de mantenimiento en las zonas afectadas.

El Centro tendrá además un refuerzo específico con 140 contenedores, 4.500 papeleras de cartón y el reparto de 150.000 bolsas en las zonas de sillas y tribunas. También se colocarán recolectores tipo nodriza en la plaza de las Cofradías, la calle Ancla, el solar de la calle Beatas, la plaza de Camas y la Cortina del Muelle para agilizar la recogida de residuos.

A ello se suma la distribución de 10.000 ceniceros portátiles por parte de la Mesa del Tabaco en distintos puntos del recorrido procesional, con prioridad para zonas amplias y espacios destinados al público.

Las playas, con medios de temporada alta en plena Semana Santa

El dispositivo municipal no se limita al Centro. En el frente litoral, el Ayuntamiento elevará la limpieza de playas hasta los medios propios de la temporada alta durante toda la Semana Santa.

Málaga cuenta con 15 playas, que suman 13,5 kilómetros dentro de un litoral total de 17,5 kilómetros, y presenta varios distintivos de calidad: 7 Banderas Azules, 7 ‘Q’ de Calidad Turística y Accesibilidad Universal, 7 ‘S’ de Sostenibilidad Turística y 3 de Ecoplayas.

El servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios estará activo del sábado 28 de marzo al 5 de abril, en horario de 11.00 a 19.00 horas, con ocho torres de vigilancia distribuidas en Guadalmar, Misericordia, San Andrés, Malagueta, Caleta, Pedregalejo, El Palo y El Dedo. Cada torre dispondrá de personal de socorrismo, además de un coordinador y un patrón con dos motos de agua, con un total de 11 efectivos.

Este mismo servicio continuará los fines de semana y festivos desde el Domingo de Resurrección hasta el 14 de junio. De manera previa, ya se ha instalado el balizamiento perimetral de las zonas de baño y de los canales de acceso para embarcaciones.

Por su parte, el servicio de mantenimiento de playas, en marcha desde el 1 de marzo con una treintena de operarios, se ocupa de la conservación de aseos, pasarelas, barandillas, duchas y otros elementos del mobiliario. Durante estos días, todas las infraestructuras playeras estarán operativas, incluidos aseos, duchas y lavapiés.

Señal única de televisión en el recorrido oficial

La cobertura audiovisual volverá a contar con una señal única de televisión, impulsada por el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías, para retransmitir el paso de las procesiones por el recorrido oficial.

El sistema busca ordenar medios y recursos técnicos y ofrecer una cobertura más ágil y de mayor calidad. La producción correrá a cargo de BRCM Soluciones Broadcast, con dos señales realizadas: una desde Plaza de la Constitución hasta el final de Larios, y otra desde Alameda Principal hasta la Torre Sur de la Catedral.

La señal se distribuirá en calidad HD y con estándares broadcast desde la Unidad Móvil situada en la plaza de la Marina, para que cada cadena de televisión pueda transportarla para su emisión. La iniciativa ha sido sufragada íntegramente por el Ayuntamiento y consensuada con la Agrupación de Cofradías y las televisiones locales que cubren tradicionalmente la Semana Santa malagueña.