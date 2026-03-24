La primera Semana Santa de Satué en Málaga: esta es la agenda completa del obispo

La Semana Santa de Málaga 2026 será también la de la plena inmersión de José Antonio Satué en una de las grandes expresiones de devoción popular de la diócesis. El obispo afronta su primera Semana Santa completa en Málaga con una agenda apretada, de fuerte carga litúrgica y amplia presencia en la calle, que lo llevará desde la Misa del Alba del Cautivo, este Sábado de Pasión, hasta el paso del Resucitado, con paradas en la Catedral, varios actos cofrades y visitas a Ronda, Vélez-Málaga, Antequera, Iznate y Santa Rosalía-Maqueda.

El programa confirma la voluntad del prelado de combinar los oficios centrales del calendario cristiano con su cercanía a las cofradías y a distintas comunidades parroquiales de la provincia, según ha informado el Obispado, que ha hecho pública la agenda del prelado.

Será, en definitiva, una agenda que une templo, procesión y territorio en una semana especialmente simbólica para el nuevo pastor de la diócesis.

La Misa del Alba del Cautivo abrirá la agenda

Uno de los primeros hitos de esta hoja de ruta será la participación de Satué en la Misa del Alba del Cautivo, previa al traslado, que se celebrará a las 7.00 horas en la plaza de San Pablo, en el barrio de la Trinidad. La cita, profundamente arraigada en la ciudad, abrirá un itinerario que tendrá en la capital uno de sus grandes epicentros, aunque no el único.

El Domingo de Ramos, 29 de marzo, el obispo comenzará la jornada en Málaga. A las 9.30 horas estará presente en la salida procesional de la Pollinica. Después presidirá la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Catedral, una celebración que arrancará a las 11.00 horas con la bendición de los ramos en la cercana iglesia de San Agustín, desde donde partirá la procesión de palmas hasta el Primer Templo de la diócesis.

Tras la eucaristía, se desplazará a Ronda para acompañar a las hermandades que procesionan esa tarde: el Prendimiento y los Gitanos. Terminada la jornada, regresará a Málaga.

Lunes Santo: Estudiantes y paso del Cautivo y Martes Santo en Vélez

La agenda del Lunes Santo , tendrá un perfil plenamente malagueño. A las 18.30 horas, Satué participará en el acto penitencial de la cofradía de los Estudiantes en el atrio de la Catedral de Málaga. Más tarde estará en la Tribuna Oficial para acompañar el paso de la cofradía del Cautivo.

El Martes Santo, 31 de marzo, el obispo se trasladará por la tarde a Vélez-Málaga, donde acompañará a las hermandades que procesionan en la ciudad. En concreto, estará junto a la del Ecce-Homo y Amor, Virgen de los Dolores y Coronado de Espinas.

Miércoles Santo: Cabildo del Perdón, Misa Crismal y liberación del preso

El Miércoles Santo, 1 de abril, concentrará algunos de los momentos más significativos de la agenda litúrgica e institucional del obispo. Por la mañana, en la Catedral, participará a las 10.00 horas en el Cabildo del Perdón y, a las 11.30 horas, presidirá la Misa Crismal, una de las celebraciones más relevantes del calendario diocesano.

Ya por la tarde, tomará parte en el acto de liberación del preso de la cofradía de El Rico en el atrio de la Catedral, previsto en torno a las 20.30 horas. Además, a lo largo del día se hará presente en distintos momentos en la Tribuna Oficial para acompañar el paso de varias hermandades en su recorrido oficial.

El Jueves Santo, 2 de abril, arrancará a las 12.00 horas con su participación en el acto castrense y oración ante el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, en la explanada de Santo Domingo, durante el traslado de la imagen de Mena y posterior entronización.

Por la tarde, a las 17.30 horas, presidirá en la Catedral la Misa en la Cena del Señor. Posteriormente viajará a Antequera para acompañar a las hermandades que procesionan esa noche: Consuelo y los Dolores.

Viernes Santo: oficios en Iznate y regreso para el Santo Sepulcro

El Viernes Santo, 3 de abril, llevará al obispo hasta la parroquia de San Gregorio VII, en Iznate, donde celebrará los Santos Oficios del Viernes Santo a las 17.45 horas, acompañando así a esta comunidad eclesial de la comarca de la Axarquía.

Después regresará a Málaga para participar en la procesión del Santo Sepulcro, presidiendo el cortejo de la cofradía oficial de Málaga a lo largo del recorrido oficial.

La agenda del Sábado Santo, 4 de abril, estará centrada en uno de los momentos más solemnes del calendario cristiano. A las 22.00 horas, José Antonio Satué presidirá la Vigilia Pascual en la Catedral de Málaga.

Domingo de Resurrección: Santa Rosalía-Maqueda y felicitación pascual ante el Resucitado

La Semana Santa del obispo concluirá el Domingo de Resurrección, 5 de abril, con una doble cita. Por la mañana se desplazará a Santa Rosalía-Maqueda, donde celebrará a las 10.00 horas la Misa de Pascua con la comunidad parroquial.

Posteriormente, a las 13.00 horas, estará en el atrio de la Catedral de Málaga al paso del Santísimo Cristo Resucitado y María Santísima Reina de los Cielos, titulares de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga. Desde allí dirigirá unas palabras de felicitación pascual, poniendo el cierre a una agenda que marcará su primera gran Semana Santa al frente de la diócesis.

La agenda diseñada para estos días deja ver con claridad el enfoque de José Antonio Satué en su estreno pleno al frente de la diócesis en la Semana Santa de Málaga: presencia en los grandes actos de la capital, cercanía a las cofradías y atención a parroquias y municipios de la provincia, según ha querido destacar el Obispado.