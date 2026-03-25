La madrugada que despierta a Málaga: la Misa del Alba y el traslado del Cautivo

La Misa del Alba ocupa desde hace décadas un lugar central en la Semana Santa de Málaga. Es una de esas convocatorias que mejor resumen el alma de estos días: un acto profundamente simbólico que, para muchos, marca el verdadero comienzo de la Semana Mayor en la ciudad. La cofradía del Cautivo volverá a celebrar esta eucaristía al aire libre en la plaza de San Pablo en la mañana del Sábado de Pasión, antes del posterior traslado de Jesús Cautivo y de la Virgen de la Trinidad hasta la casa hermandad. Pero esta cita, hoy multitudinaria y plenamente asentada, tiene detrás una historia larga y muy ligada a la identidad de la corporación.

La hermandad nació el 16 de abril de 1934 como una hermandad de gloria articulada en torno a una imagen mariana, adquirida en un anticuario de la calle Álvarez y bendecida con la advocación de Nuestra Señora de la Trinidad. Tras la Guerra Civil, y después de atravesar momentos delicados que llegaron a poner en riesgo la continuidad de su titular, con el estallido de la Guerra Civil y el ataque indiscriminado a los templos cinco años después de la proclamación de la II República, aquellos primeros hermanos, reanudada la actividad cofrade, optaron por reformar los estatutos, dar el paso hacia una cofradía de Pasión y encargar al imaginero granadino José Martín Simón la talla de un Cristo: Jesús Cautivo, que procesionó por primera vez en el Lunes Santo de 1940.

Desde aquellos primeros años, los cofrades entendieron que la estación de penitencia no podía concebirse sin una preparación espiritual previa. De ahí nació la Misa del Alba, una celebración pensada como antesala eucarística de la salida procesional. Ya en 1942 se tiene constancia de estas misas de nazarenos celebradas al amanecer del propio Lunes Santo, antes de iniciar la estación de penitencia. Muy pronto se convirtió en una referencia destacada de la Semana Santa malagueña, con una respuesta masiva de fieles que llenaban el templo.

Ese mismo 1942 fue también el año del primer traslado de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad, llevados en andas independientes desde la iglesia de San Pablo hasta sus tronos procesionales.

Del interior de la iglesia a la plaza

Con el paso del tiempo, la dimensión de este acto no dejó de crecer. A partir de 1998, la Misa del Alba comenzó a celebrarse al aire libre, en la plaza de San Pablo, lo que multiplicó la asistencia y reforzó aún más su carácter popular y devocional.

El gran cambio en su configuración actual llegó en la Semana Santa de 2010. Después del acuerdo adoptado en el cabildo general de hermanos celebrado el 29 de junio del año anterior, la hermandad decidió trasladar la celebración a la mañana del Sábado de Pasión. La decisión permitía disponer de más margen para organizar la salida del Lunes Santo, pero también facilitaba la participación de un mayor número de devotos, al coincidir con una jornada no laborable.

Este año, la Misa del Alba, que comenzará como siempre a las 7.00 horas, estará presidida por primera vez por el nuevo obispo de la diócesis de Málaga, José Antonio Satué, que estará auxiliado por una decena de sacerdotes. El prelado ya tuvo un primer contacto eucarístico con la hermandad durante la ceremonia al aire libre que tuvo lugar el pasado 25 de octubre, en el mismo lugar, con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la coronación canónica de la Virgen de la Trinidad.

Un acto marcado también por la pandemia

En la historia reciente de la corporación quedan muy presentes las ediciones de 2020 y 2021, condicionadas por la crisis sanitaria. En 2020, en pleno estado de alarma y con la población confinada, la eucaristía tuvo que celebrarse a puerta cerrada en el interior del templo, en una ceremonia sobria junto a la capilla de la hermandad que fue retransmitida por televisión. En 2021, todavía sin plena normalidad y en la antesala de otra Semana Santa sin procesiones, sí pudo desarrollarse la misa, aunque bajo estrictas medidas de seguridad, con aforo reducido y con un homenaje expreso a sanitarios, fuerzas de seguridad y representantes del barrio de la Trinidad por su papel durante la pandemia.

El traslado, la gran cita de las vísperas

Tras la Misa del Alba llega siempre otro de los momentos más esperados de las vísperas: el traslado de Jesús Cautivo y la Virgen de la Trinidad hasta la casa hermandad. Se trata de una manifestación de fe multitudinaria que reúne cada año a miles de personas y que incluye una parada especialmente emotiva en el Hospital Civil, donde la hermandad mantiene su tradicional encuentro con los enfermos ingresados.

Una vez las andas acceden al recinto hospitalario, se desarrolla un acto litúrgico presidido por el director espiritual, José Manuel Llamas, con imposición de la medalla corporativa a los enfermos y la interpretación de saetas, en uno de los pasajes más conmovedores de la jornada.

El itinerario discurre desde la plaza de San Pablo por varias calles del barrio hasta el Hospital Civil y continúa después hacia la casa hermandad, en un recorrido que cada año vuelve a convertirse en una expresión multitudinaria de devoción popular: plaza de San Pablo, Jara, Jaboneros, Don Juan de Austria, avenida Gálvez Ginachero, Plaza del Hospital Civil (estación con los enfermos en el recinto hospitalario), avenida de Barcelona, La Regente, Sevilla (estación ante el centro de Salud Jesús Cautivo), Trinidad y plaza de Jesús Cautivo, donde llegará a las 13.00 horas, aproximadamente.

El acompañamiento musical corresponderá a la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, desde la salida hasta el Hospital Civil, y la Banda Sinfónica Virgen de la Trinidad, , desde el centro sanitario hasta el encierro. Ambas formaciones pertenecen a la hermandad.

Claveles para el Señor y la Virgen

Como es habitual, la cofradía vuelve a pedir la colaboración de los fieles que deseen realizar ofrendas florales a las imágenes durante el traslado. La hermandad solicita que sean los hermanos responsables que acompañan las andas quienes recojan y depositen los ramos a los pies de los sagrados titulares, y ruega además que no se arrojen flores desde balcones o ventanas para evitar cualquier daño indeseado.