Metro de Málaga inaugura en Guadalmedina una exposición sobre la Semana Santa de Málaga

Metro de Málaga ha reforzado su compromiso con la cultura y la difusión de las tradiciones locales con la inauguración de la exposición “Málaga, tradición y mirada en Semana Santa”, del fotógrafo Lorenzo Carnero, instalada en la estación de Guadalmedina. La iniciativa se enmarca en la política de responsabilidad social corporativa de la empresa, que apuesta por convertir sus espacios en puntos de encuentro para el arte y el patrimonio cultural malagueño.

La muestra reúne 23 fotografías que ofrecen una mirada personal sobre la Semana Santa de Málaga, una de las manifestaciones culturales y religiosas con mayor arraigo en la ciudad. A través de estas imágenes, la exposición invita a vecinos y visitantes a acercarse a la esencia de una celebración que forma parte de la identidad malagueña.

Presentación de la exposición

La presentación de la exposición contó con la presencia del director general de Metro de Málaga, Fernando Lozano Ruiz; la delegada territorial de Fomento, María Rosa Morales; Benjamín del Alcázar Martínez, decano de la Facultad de Marketing y Gestión y director de la Cátedra de Estudios Cofrades; Noelia García Molina, responsable de ejecución y desarrollo del departamento de Proyectos y Formación; y Jesús Bueno, representante de Gráficas Urania.

Durante el acto se puso en valor la colaboración institucional y el trabajo conjunto entre entidades para impulsar iniciativas culturales accesibles para toda la ciudadanía. Con esta exposición en la estación de Guadalmedina, Metro de Málaga refuerza su papel como espacio de movilidad, pero también como escaparate para la cultura en Málaga y para la proyección de una de sus tradiciones más emblemáticas, la Semana Santa malagueña.