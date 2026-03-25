El nuevo trono de Dolores y Esperanza: un canto a los dogmas marianos con sello de la Catedral de Málaga

El trono del Cristo del Amor. El trono de la Sentencia, que este Martes Santo tendrá su segunda oportunidad... Pero la Virgen de Dolores y Esperanza también protagonizará una de las principales novedades patrimoniales de la Semana Santa de 2026, en este caso, del Domingo de Ramos, con el estreno de su nuevo trono, como ya avanzó La Opinión de Málaga, una pieza concebida por la hermandad de Humildad y Paciencia con la mirada puesta en la estética de comienzos del siglo XX y con una inspiración muy concreta: los órganos barrocos de la Catedral de Málaga. La dolorosa ya espera entronizada desde su traslado del pasado jueves, dispuesta por su vestidor, Fran Navarro, sobre un conjunto que verá por primera vez la calle en su fase principal ya concluida.

La propuesta lleva la firma de Francisco Naranjo Beltrán, autor de un diseño que parte de una idea inicial planteada, precisamente, por el vestidor de la imagen. El resultado es un trono que se mueve entre el barroco y el neoclasicismo de estilo Imperio, con una marcada personalidad propia y una concepción alejada de los volúmenes excesivos y que se convierte además en canto a los distintos dogmas marianos, que se representan iconográficamente alrededor del cajillo en cartelas circulares.

Uno de sus rasgos más llamativos es precisamente su altura contenida. El cajillo apenas supera los 45 centímetros, lo que permite una presencia más armónica y estilizada de la imagen sobre el conjunto procesional.

Un programa iconográfico centrado en la Virgen

El nuevo trono destaca también por el cuidado de su disrcurso iconográfico, articulado en torno a los dogmas. En su perímetro figuran cinco tondos con bajorrelieves alusivos a distintas advocaciones y misterios vinculados a la Virgen, entre ellos la Asunción, la Inmaculada Concepción o la Maternidad divina. Estas cartelas de espuma de mar están acompañadas por parejas de ángeles querubines, también integrados en el proyecto artístico general. Los relieves han sido ejecutados por Ángel Sarmiento, mientras que estas figuras secundarias han salido igualmente del estudio de Francisco Naranjo.

La Virgen de Dolores y Esperanza, entronizada. / Humildad y Paciencia

Líneas rectas, molduras y fondo verdoso

La hermandad ha buscado una estética muy vinculada a la arquitectura y a las artes decorativas malagueñas. Como ocurre con los grandes órganos catedralicios diseñados por Martín de Aldehuela, el nuevo trono apuesta por un predominio de las líneas rectas, amplias molduras, celosías y guirnaldas doradas, todo ello sobre un fondo curvo en tonos verdes o cardenillo.

La ejecución de esta primera gran fase ha corrido a cargo de distintos artesanos. La carpintería y el dorado han corrido a cargo de Alberto Berdugo, hermano de la corporación, mientras que la talla corresponde a Manuel Molina. Quedan partes aún por dorar, como los tondos, guirnaldas, ménsulas, y volutas del cajillo.

Qué queda pendiente

El trono saldrá este Domingo de Ramos completamente rematado en esta fase inicial, aunque todavía no incorporará algunos de los elementos más monumentales previstos en el diseño definitivo. Entre las piezas que aún quedan pendientes figuran los arcángeles músicos que irán situados en las esquinas, sosteniendo trompetas y sirviendo de base a los futuros arbotantes.

Tampoco se estrenarán por ahora las ánforas, igualmente proyectadas por Francisco Naranjo Beltrán. Estas incorporaciones se abordarán en fases posteriores del proyecto, según ha explicado el hermano mayor de la corporación, Antonio Río. "El trono supone el sueño de una hermandad", ha resumido.

"Este proyecto llega de la mano de una junta de gobierno que es la nueva generación de aquellos niños que comenzaron a caminar con una Madre hace 27 años y hoy, asumen responsabilidades en el equipo de gobierno. Una idea valiente, arriesgada, rompedora que bucea en la Málaga de siempre, en su propia historia, y que viene a sumar, a implementar. Un cañonazo de aire fresco, un retablito cardenillo y oro, procedente de un barrio que camina con su hermandad", ha destacado Río, que es capaz de transmitir de este modo la emoción de toda su hermandad por este importante estreno.

Nuevo palio de terciopelo negro

Junto al estreno del trono, la cofradía presenta también el nuevo palio de la Virgen, confeccionado en terciopelo negro y ejecutado por el momento en liso, a cargo de Alicia Vallejo, vecina del barrio, a la espera de que en el futuro se acometa su correspondiente bordado. De este modo, la imagen ofrece una renovada estampa procesional en una jornada especialmente señalada para la hermandad.

Una nueva disposición de los candelabros y la incorporación de los faldones y varales de color negro, a juego con el palio y el manto, dotan también al conjunto de armonía y elegancia.

La Virgen vuelve a cubrir su espalda, con en su extraordinaria con motivo de su 25 aniversario y el pasado Domingo de Ramos de 2025, con el antiguo manto de procesión de la Soledad de Mena, cedido por la congregación para esta ocasión.

Destino del antiguo trono

El anterior trono de la Virgen de Dolores y Esperanza ya tiene nuevo destino. Ha sido adquirido por el grupo parroquial del Cristo de la Verdad y la Virgen del Sagrario, con sede en la iglesia de San José Obrero, en Carranque.