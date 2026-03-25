El Rico liberará el Miércoles Santo a un hombre que cumplía condena por delitos de lesiones y amenazas

La Semana Santa de Málaga 2026 volverá a vivir uno de sus momentos más singulares y simbólicos de toda España con la liberación de un preso por parte de Jesús El Rico, una tradición centenaria vinculada al real privilegio concedido en tiempos de Carlos III. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles 25 de marzo el real decreto por el que el Consejo de Ministros concede el indulto a J. R. C., que será puesto en libertad el próximo Miércoles Santo durante la salida procesional de la cofradía en el acto que cada año tiene lugar en la plaza del Obispo.

Según recoge el texto oficial, el indultado fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 15 de Málaga en sentencia de 13 de marzo de 2024 como autor de un delito de lesiones y un delito de amenazas, por hechos cometidos en el año 2020. La medida de gracia alcanza a las penas privativas de libertad pendientes de cumplimiento, aunque queda sujeta a una condición: que no vuelva a cometer un delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto.

Qué dice el BOE sobre el preso indultado de Jesús El Rico

El real decreto, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de este martes detalla que J. R. C. había sido condenado a un año y seis meses de prisión por el delito de lesiones y a un año de prisión por el delito de amenazas. Junto a ello, también se le impusieron medidas de alejamiento y prohibición de comunicación con los perjudicados durante varios años, además de la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

La resolución añade que, una vez estudiado el expediente de indulto, se han tenido en cuenta los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, apreciándose “razones de justicia y equidad” para conceder la medida de gracia.

La liberación del preso, uno de los momentos más esperados del Miércoles Santo

La puesta en libertad del preso de El Rico volverá a convertirse así en uno de los actos más esperados de la Semana Santa. La ceremonia se celebra cada año en el transcurso de la salida penitencial de la corporación, en un gesto que trasciende lo cofrade y que mantiene viva una tradición profundamente arraigada en la ciudad.

El acto de la liberación suele concentrar una gran expectación por su carga simbólica, ya que representa el vínculo entre la devoción popular, la clemencia y la reinserción. No es solo uno de los momentos más reconocibles de la salida procesional del Miércoles Santo, sino también una de las escenas más características de la Semana Santa de Málaga.

El origen del privilegio de Carlos III

El privilegio de Jesús El Rico para liberar a un preso se remonta al reinado de Carlos III. La tradición sitúa su origen en una epidemia que asolaba Málaga, cuando, según la leyenda, varios reclusos sacaron en procesión la imagen del Nazareno para pedir protección divina para la ciudad. Se amotinaron, salieron a la calle sin quitarse las cadenas, se apoderaron de la imagen del Cristo que se encontraba en su capilla y la llevaron por los lugares más afectados por la peste. Tras la procesión, los reos devolvieron la imagen de Jesús El Rico a su iglesia y regresaron a sus celdas y la enfermedad se acabó repentinamente, según la leyenda. Aquella historia habría llegado a oídos del monarca, que decidió conceder a la hermandad el privilegio de liberar cada año a un penado.

Con el paso del tiempo, este episodio se ha convertido en una de las señas de identidad de la Semana Santa de Málaga, hasta el punto de que la liberación del preso forma parte del imaginario colectivo de la ciudad. Aunque el escenario del acto ha cambiado con los años, la tradición se ha mantenido como uno de los grandes símbolos del calendario cofrade malagueño.

La publicación del real decreto en el BOE confirma oficialmente que Málaga volverá a asistir este año a la renovación de este antiguo privilegio. La cofradía de Jesús El Rico cumplirá así, una vez más, con una tradición muy antigua en España, en una jornada marcada por la emoción, el peso de la historia y la singularidad de una Semana Santa que vuelve a mirarse en uno de sus rituales más reconocibles.