El tatuaje cofrade en Málaga: de símbolo marginal a religión vivida

Marta paseaba con su abuelo por una decrépita plaza en los alrededores de Santo Domingo. Se preguntaba por qué la gente hacía cola para entrar a ver a su Cristo. Todo le llamaba la atención. Según se iban acercando a la iglesia, el abuelo agarraba más fuerte la mano de la niña en una mezcla de orgullo, por hacerla parte de su historia, y protección, ante la muchedumbre que se apostaba paciente para entrar a ver al Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Marta miraba con los ojos como platos todos los detalles. Hubo uno que le llamó tanto la atención que no pudo evitar tirar de la mano del abuelo: “¿Qué lleva ese señor pintado en el hombro, abu?”. “Calla, niña. Ahora te lo digo”, le repuso con media sonrisa el abuelo. Era la imagen de Cristo Crucificado en el brazo derecho de una piel ajada.

Entraron en la capilla de Mena, ambos todavía de la mano, él se puso en cuclillas y miró a los ojos de su nieta: “Mira, Marta, lo que llevaba ese hombre es un tatuaje. Algo que dura para toda la vida. Él ha sido legionario y lleva al Señor siempre con él”. Ella, feliz con la explicación, no dejó de fijarse en que todos aquellos hombres de uniforme tenían la piel marcada de símbolos.

Del prejuicio a la expresión artística más allá de la estética

De esta escena hace ya varias décadas. Hoy el tatuaje se ha convertido en una expresión artística que ha dejado el prejuicio de otras épocas para convertirse, en ocasiones, en un indicador de estatus o pertenencia. En ciudades como Málaga, el tatuaje cofrade se ha convertido, de hecho, en una forma más de demostrar la devoción.

Brazos, piernas o espaldas completas reproducen con precisión casi fotográfica a una dolorosa, un crucificado o el escudo de una hermandad. No se trata solo de estética. Para muchos, es una manera de expresar la relación íntima con una imagen que forma parte de su historia personal.

Daniel Fernández, tatuador especializado en imaginería cofrade, lo explica desde su experiencia en el estudio. Cada día pasan por su silla personas que buscan algo más que un dibujo: “Cuando tatúo, esa persona viene queriendo llevar en la piel un sentimiento más que una imagen”, afirma. “La imagen la quiere con la mayor calidad posible, claro, pero no deja de ser un grito al cielo, una oración o un tributo a sus familiares que llevaban a ese Cristo o a esa Virgen”.

Ese vínculo emocional explica por qué el tatuaje cofrade ha crecido tanto en los últimos años. A simple vista podría parecer una moda, una tendencia más propia de aficionados que de devotos. Sin embargo, quienes trabajan en este ámbito matizan esa idea.

“Como todo en la vida, el tatuaje cofrade puede parecer una moda, porque cuando alguien ve un trabajo bien hecho quiere tener algo parecido”, explica Fernández. “Pero no es una moda pasajera. Hay una fe y una creencia detrás. Lleva detrás recuerdos, historias familiares y todo lo que significa una imagen religiosa”.

Hombre de trono de la Virgen de la Paz, de la cofradía de la Cena. / Álex Zea

Religión y tatuajes

De hecho, el tatuaje religioso tiene raíces mucho más antiguas de lo que suele pensarse. El sociólogo y jesuita argentino Gustavo Morello, que investiga las formas contemporáneas de religiosidad vivida, recuerda que la relación entre tatuaje y cristianismo se remonta a los primeros siglos.

“El primer problema es creer que el tatuaje no tenía relación con el cristianismo antes”, explica. “El tatuaje cristiano tiene una historia muy antigua. El Imperio romano tatuaba a los cristianos como esclavos, como una marca de humillación. Pero esos cristianos reinterpretaron esa marca como una forma de identificarse con los estigmas de Cristo”.

Durante siglos, los peregrinos que viajaban a Jerusalén se tatuaban símbolos religiosos como prueba de su viaje y de su transformación espiritual. Aquella práctica mezclaba devoción, memoria y testimonio público: “El tatuaje servía también como evidencia de la peregrinación”, explica Morello. “Era una marca visible de que habías estado en Jerusalén y de que habías vivido esa experiencia”, algo así como subir una historia en Instagram desde Nueva York hoy en día...

En Andalucía, el tatuaje tiene hoy un significado particular. Morello, profesor en el Boston College, considera que “la Semana Santa andaluza desborda los sentidos; hay música, olor a incienso, imágenes muy potentes… En un contexto así no es extraño que la devoción llegue también a la piel”, es decir, la expresión de religiosidad popular es una experiencia que se vive con todo el cuerpo.

Evolución del tatuaje

Los tatuajes cofrades reflejan precisamente esa intensidad. Ya no se trata solo de pequeñas cruces o símbolos discretos: “Quien viene a tatuarse una imagen religiosa no busca solo un dibujo bonito”, explica Fernández. “Busca llevar algo suyo para siempre. Algo que le recuerde su fe, su familia o su hermandad”.

En algunos casos, esa relación se remonta a generaciones anteriores. Padres, abuelos o tíos que sacaron un trono durante décadas, que acompañaron a una imagen concreta o que transmitieron una devoción que acaba marcando la identidad de toda una familia. Por eso, aunque el tatuaje pueda popularizarse dentro del mundo cofrade, quienes lo practican insisten en que no puede entenderse como una simple tendencia estética.

“Dentro del ámbito cofrade puede parecer una moda porque cada vez se ve más”, explica Fernández. “Pero no es una moda en el sentido de algo pasajero. Llevo muchos años haciendo tatuajes cofrades y siempre ha habido gente que quiere llevar su devoción en la piel”.

Algo parecido ocurrió durante décadas entre los legionarios que custodian al Cristo de la Buena Muerte. Muchos de ellos llevaban tatuada la imagen del crucificado mucho antes de que el tatuaje se popularizara en la sociedad. “Los legionarios ya tenían al Cristo de la Buena Muerte tatuado hace muchísimos años”, recuerda el tatuador. “Lo hacían a palillos, con técnicas mucho más rudimentarias. Así que esto no es algo nuevo”.

Trasladado del Cristo de la Buena Muerte a hombros de la Legión / Álex Zea

Desde la perspectiva sociológica, este fenómeno forma parte de lo que investigadores como Morello llaman “religión vivida”: formas de expresar la fe que no siempre pasan por las instituciones religiosas tradicionales, pero que siguen teniendo un significado profundo para quienes las practican: “Alguien podría preguntarse por qué una persona se tatúa una Virgen pero no va a misa”, reflexiona Morello. “Como sacerdote puedo decir que debería ir a misa. Pero como sociólogo también puedo decir que ese tatuaje es una forma real de religiosidad”. En ese sentido, la piel se convierte en un espacio de identidad. Una forma de hacer visible una relación personal con una imagen o con una tradición que forma parte de la vida cotidiana.

Hoy Marta es ya una congregante adulta, aquel tatuaje que llamó su atención cuando caminaba con su abuelo sigue estando presente cada vez que ve a su Cristo. Ella, incluso, se tatuó una pequeña flor de lis en la muñeca cuando la Soledad se coronó. Como aquel caballero legionario, ella ya llevaba siempre a su Virgen con ella.