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La Banda de CCTT Gitanos de Málaga emociona a Roberto Landero con un homenaje bajo su balcón tras su operación de corazón

La Banda de Cornetas y Tambores de los Gitanos de Málaga rindió homenaje a su director, Roberto Landero, interpretando la marcha 'La Saeta' bajo su balcón tras ser operado del corazón hace unos meses

La Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos (Málaga) homenajea a su director enfermo Roberto Landero

La Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos (Málaga) homenajea a su director enfermo Roberto Landero

Banda de Cornetas y Tambores de Gitanos

Miguel Ferrary

Miguel Ferrary

La Banda de Cornetas y Tambores de los Gitanos de Málaga ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la previa de la Semana Santa al rendir homenaje a su director, Roberto Landero, con la marcha 'La Saeta' interpretada al completo bajo su balcón tras el traslado de sus sagrados titulares el Domingo de Traslados. El gesto, cargado de sentimiento y gratitud, ha servido para mostrarle el cariño y el apoyo de toda la formación en un año especialmente difícil para él.

Landero, una figura muy querida y estrechamente vinculada a la banda, no podrá salir esta Semana Santa tras ser operado de urgencia del corazón hace unos meses .

Un homenaje inesperado y lleno de emoción en Málaga

La sorpresa se produjo después del traslado de los Sagrados Titulares, cuando los componentes de la banda decidieron desplazarse hasta la vivienda de su director para dedicarle un homenaje muy especial. Bajo su balcón, los músicos interpretaron una marcha completa en un gesto simbólico con el que quisieron devolverle parte del cariño, la entrega y la fuerza que Roberto Landero ha ofrecido durante décadas.

Además, hubo un detalle extra más emotivo y es que el solo de corneta de 'La Saeta' lo realizó su hijo, que es miembro de la banda.

Este inesperado homenaje lo siguió un emocionado Roberto Landero desde el balcón de su casa, desde donde pudo ver la llegada de la banda en perfecta formación para interpretar la pieza.

Roberto Landero, 47 años de entrega a la Semana Santa

La ausencia de Roberto Landero en esta Semana Santa será especialmente significativa para la Banda de CCTT Gitanos de Málaga. Durante 47 años, ha estado presente junto a la formación, convirtiéndose en una de las personas más representativas y queridas de su entorno.

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La propia banda ha explicado públicamente que su director y presidente fue intervenido hace unos meses y que, por ese motivo, no podrá acompañarlos este año como siempre ha hecho.

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